In aller Freundschaft: Landesbischof besucht Moschee - Penzberg als Vorbild

Von: Franziska Seliger

Führung durch die Moschee: Imam Benjamin Idriz (r. vorne) erläuterte Heinrich Bedford-Strohm, dem Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche (l. vorne), und den Tagungsteilnehmern unter anderem den Ablauf des Nachtgebets. © Seliger

Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, besuchte am Samstag die Penzberger Moschee. Dabei ließ sich der Kirchenvertreter durch das Gebäude führen, wohnte dem Nachtgebet bei und sprach über die christlich-islamischen Beziehungen. Und die sind in Penzberg etwas ganz Besonderes.

Penzberg – Als Heinrich Bedford-Strohm pünktlich um 18 Uhr das Islamische Forum betrat, war gleich klar: Hier kommt kein Fremder zu Besuch. Mit einem herzlichen „Grüß dich, Benjamin“ begrüßte der Landesbischof zunächst den Penzberger Imam Benjamin Idriz, um im Anschluss die anwesenden Vertreter der islamischen Gemeinde sowie den evangelischen Pfarrer Julian Lademann zu begrüßen. Es war sein zweiter Besuch.

Tagungsgäste erfahren vom Vorbild Penzberg

Am Samstag war der Geistliche nicht alleine gekommen, sondern mit rund 20 Mitgliedern von „Procmura“, einer Organisation, die sich mit den islamisch-christlichen Beziehungen in Afrika beschäftigt, wie Gönül Yerli, Vizedirektorin des Islamischen Forums, erläuterte. Die europäischen Partner dieser Organisation befinden sich derzeit zu einer Tagung in Pullach bei München, erklärte Almut Nothnagle vom evangelischen Missionswerk Deutschland. Um den Tagungsgästen die christlich-muslimischen Beziehungen in der Region zu zeigen, sei man nach Penzberg gekommen.

Bedford-Strom sei sein Boss, aber „Imam Benjamin Idriz ist mein Freund“

Und hier bekamen sowohl die Tagungsteilnehmer als auch Bedford-Strohm in seiner Funktion als Vorsitzender des Zentralausschusses des Ökumenischen Weltrats der Kirchen eine „Spezialität“ präsentiert, die in Deutschland einmalig sein dürfte, wie es Nermina Idriz bei der Führung durch die Moschee nannte. Denn in dieser kleinen Stadt, in der so viele Nationalitäten lebten, funktioniere das Zusammenleben von Christen und Muslimen sehr gut. Es sei zwar nicht immer leicht, diese Diversität zu leben, „aber es ist notwendig“, sagte die Ehefrau des Imam in ihrer Rede, die sie wegen der vielen ausländischen Tagungsgäste auf Englisch hielt. Dass eine so kleine Stadt eine Moschee habe, bezeichnete sie als „Wunder“, zumal das Gotteshaus von den Penzbergern längst nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen werde, und man eine gute Nachbarschaft zu den Kirchen pflege. Das bekräftigte später auch der evangelische Pfarrer Lademann: Landesbischof Bedform-Strohm sei sein „Boss“, aber „Imam Benjamin Idriz ist mein Freund.“

Gespräche über islamisch-christliche Beziehungen

Nachdem Bedford-Strohm mit den Tagungsgästen dem rund 30-minütigen Nachtgebet beigewohnt hatte, ließ er sich noch die übrigen Räume zeigen. Dabei betonte Gönül Yerli die Offenheit des Hauses, in dem jeder willkommen sei, egal welcher Religion er angehöre. „Und wir sind stolz, dass das auch angenommen wird.“

In der abschließenden Gesprächsrunde sagte Bedford-Strohm, dass man als überzeugter Christ anderen Religionen stets mit Offenheit begegnen müsse, und das Werte wie Nächstenliebe oder Gewaltlosigkeit sowohl im Christentum als auch im Islam als zentrale Werte gelehrt würden. „Unser Gott und Euer Gott ist ein und derselbe“, erklärte Imam Idriz, der Bedford-Strohm „unseren lieben Landesbischof“ nannte und ihn ansonsten mit „Heinrich“ ansprach. Anhand von Zitaten aus einigen Suren des Koran versuchte Idriz, das Verbindende zwischen den großen Weltreligionen aufzuzeigen.

Troika aus Imam und den zwei Pfarrern

„Wir in Penzberg versuchen, das umzusetzen“, sagte er. Bei Einweihungen beispielsweise seien sowohl der Imam als auch die beiden Pfarrer als „Troika unbedingt anwesend“. Er und die beiden Penzberger Pfarrer: „Wir sind per Du. Wir sind nicht nur Kollegen, wir sind Freunde.“ Dass das interreligiöse Zusammenleben in allen Städten so gut funktioniere wie in Penzberg und alle Gotteshäuser, egal ob Kirche oder Moschee, von den Menschen anerkannt werden, das seien seine Wünsche für die Zukunft, denn: „Ohne Anerkennung können wir nicht in Frieden leben.“