Landratsamt prüft Breitfilz-Gärten

In der Penzberger Schrebergartenanlage Breitfilz steht ein Ortstermin des Landratsamts an. Das teilt das Rathaus mit.

Penzberg – Das Landratsamt wird sich nun als zuständige Aufsichtsbehörde von Amts wegen mit der Schrebergartenanlage Breitfilz befassen. Wie berichtet, sind die Kündigung und die Gartenordnung umstritten. Der Behörde liegt in diesem Zusammenhang auch ein Antrag auf Überprüfung vor. Sie wird in Kürze bei einer Ortsbesichtigung die „bau-, brandschutz-, naturschutz- und wasserrechtlichen Verhältnisse“ prüfen und danach eine Stellungnahme abgeben. Das teilte der Penzberger Stadtkämmerer Hans Blank mit. Er erklärte zudem, dass die Stadt deshalb die neuen Pachtverträge noch nicht versenden könne. Die Verwaltung sei bemüht, „schnellstmöglich eine zufriedenstellende Lösung für beide Vertragsparteien herbeizuführen“, so Blank. „Um allen Beteiligten den nötigen zeitlichen Raum zur Erfüllung der Aufgaben zu verschaffen“, werden ihm zufolge die Pächter die Vertragsunterlagen voraussichtlich im Februar erhalten, die sie bis Ende März unterschrieben zurückschicken sollten. Der Vertragsbeginn wird auf 1. Januar 2018 datiert.

Blank wies daraufhin, dass sämtliche Vereinbarungen nach wie vor gültig seien. Den Pächtern entstehe durch die Verzögerung kein Schaden, erklärte Blank.

Der Stadtkämmerer hat zudem in einer Stadtratssitzung versichert, dass die Schrebergarten-Pacht „definitiv bei 40 Cent pro Quadratmeter und Jahr“ bleibe. Zugleich reagierte er auf einen Leserbrief in der Heimatzeitung: Der Verfasser warf der Stadt vor, die Pacht für die Erweiterung der Gärten an der Alpenstraße von 40 Cent auf einen Euro anzuheben. Blank bestätigte, dass dieser für seine 587 Quadratmeter künftig einen Euro pro Quadratmeter und Jahr zahlen müsse. Blank sagte aber, dies sei nicht überzogen, weil der Bodenrichtwert dort 620 Euro pro Quadratmeter betrage.