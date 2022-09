Entenrennen, Basar und Open-Air-Kino: Rund 700 Besucher bei der Penzberger Feuerwehr

Teilen

Die Löschvorführungen waren eine der Attraktionen bei der „Langen Nacht der Feuerwehr“. © Schubert

Rund 700 Besucher hat die „Lange Nacht der Feuerwehr“ am Samstag in Penzberg angezogen. Mit der Beteiligung an der bayernweiten Aktion wollte die Penzberger Feuerwehr laut Kommandantin Simone Abt nicht nur Mitglieder werben, sondern sich und ihre Leistungen präsentieren.

Penzberg - Es gebe immer noch Menschen, die meinten, „dass wir für die Arbeit bezahlt werden“, sagte Kommandantin Simone Abt. Dabei hätten die Freiwilligen Feuerwehren ehrenamtliche Mitglieder, die den Dienst an der Allgemeinheit ohne Bezahlung ausüben, „neben ihrem ganz normalen Beruf“.

Zu den Attraktionen zählten am Samstag Löschvorführungen. So erfuhren die Besucher, wie man einen Fettbrand in der Fritteuse löscht: Deckel drauf und fertig. Gezeigt wurde auch, dass es lebensgefährlich ist, brennendes Öl mit Wasser zu löschen.

Zwei Premieren bei der Penzberger Feuerwehr

Erstmals gab es einen Flohmarkt. Organisator Günther Brunner: „Wir wollte es mal ausprobieren.“ Wegen des unsicheren Wetters wurde die Fahrzeughalle dafür genutzt. 27 Verkäufer hatten sich angemeldet. Trotz großer Konkurrenz in Kochel kamen viele Besucher, um im typischen Sammelsurium solcher Märkte zu stöbern. Premiere feierte auch das Open-Air-Kino im Feuerwehrhof. In Zusammenarbeit mit dem „Kino P“ wurde „Bohemian Rhapsody“ gezeigt. Anschließend konnten die Besucher den Tag in der „Pumpbar“ ausklingen lassen.

Beliebtes Entenrennen: 240 Bade-Enten gehen auf die Reise

Das bei Kindern beliebte Entenrennen, das laut Adrian Leinweber vor der Corona-Pandemie schon zwei Mal als eigene Veranstaltung stattfand, war diesmal Teil der großen Aktion. 240 nummerierte Enten schwammen den Schwadergraben zum Feuerwehrhaus hinunter. Die Kinder feuerten ihre Enten nicht nur mit Begeisterung an, sondern sie befreiten sie auch, wenn sie sich in einen der Kleinbiotope im Bach verfangen hatten. Auch die Penzberger Feuerwehr selbst war laut Leinweber ein Gewinner des Rennens. Sie bekommt die Einnahmen aus dem Startgeld. Damit das Entenrennen auch umweltfreundlich ist, wurden die Bade-Enten erstmals nicht verkauft, die Teilnehmer erhielten nur eine einmalige Rennlizenz. Beim nächsten Rennen werden die Enten wieder eingesetzt.

240 gelbe Bade-Enten machten sich im Schwadergraben auf den Weg zum Penzberger Feuerwehrhaus. © Alfred Schubert

„Sehr zufrieden“ mit dem Besuch der Veranstaltung war Kommandantin Abt. Zwar habe das Kino unter dem Nieselregen gelitten. Insgesamt seien aber rund 700 Besucher gekommen. Die Penzberger Feuerwehr hat ihr zufolge rund 250 Mitglieder im Verein, von denen 106 aktiv sind. Unter den Aktiven sind 16 Frauen und 12 Jugendliche. Die Wehr hat 14 Fahrzeuge, darunter eine Drehleiter und ein TLF mit 6000 Litern Löschwasser. Damit diese auch gefahren werden können, zahlt die Stadt Penzberg laut Abt jedes Jahr einen Führerschein der erforderlichen Klasse.

Derzeit mehr als 100 Aktive bei Penzberger Feuerwehr

Interessenten brauchen ihr zufolge keine Angst haben, zeitlich überfordert zu werden. Nach einer Grundausbildung, die 120 Stunden umfasst, ist ein bis zwei Mal im Monat die Teilnahme an einer Übung erforderlich. „Natürlich darf man auch mehr machen“, so die Kommandantin. „Die Feuerwehr bietet ein für viele interessantes Spektrum an Tätigkeiten“. Wer mehr über die Feuerwehr wissen will kann am Freitag, 30. September, um 18 Uhr zu einer Mitmachaktion ins Feuerwehrhaus kommen. Nähere Infos dazu unter Telefon 08856/ 813701.

Text: Alfred Schubert