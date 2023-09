Spannende Vorführungen und Mitmach-Aktionen: „Lange Nacht der Feuerwehren“ steht wieder an

Von: Andreas Jäger

Freuen sich auf die große Veranstaltung in Penzberg: (v.l.) Feuerwehrvereinsvorsitzender Joachim Kollmuß, Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta, Kommandantin Simone Abt, Adrian Leinweber und Christian Abt. © Veranstalter

Die „lange Nacht der Feuerwehren“ steht wieder an: Den Höhepunkt bildet in diesem Jahr eine Zentralveranstaltung in Penzberg mit spannenden Vorführungen und vielen Mitmach-Aktionen.

Penzberg – „Jeder bekommt ein Gewand an und darf sofort mitmachen“: Das verspricht Penzbergs Feuerwehrkommandantin Simone Abt den Besuchern der „langen Nacht der Feuerwehren“ – diese findet im Rahmen einer Zentralveranstaltung der Landkreis-Feuerwehren heuer am 23. September in Penzberg statt und steht unter dem Motto „Mach mit: Gemeinsam im Team“.

Zum ersten Mal fand die „lange Nacht der Feuerwehren“ im vergangenen Jahr statt, und das mit Erfolg: „Die Veranstaltung hat großen Anklang gefunden“, sagt Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta, und es sei auch so manch Besucher bei der Feuerwehr „hängen geblieben“. Da musste man also nicht lange überlegen, um zu beschließen, dass die Veranstaltung in diesem Jahr wiederholt werden sollte. Allerdings mit ein paar Änderungen: Während 2022 fast alle LandkreisFeuerwehren in ihren jeweiligen Orten ein eigenes Programm auf die Beine stellten, wollten einige Feuerwehren diesen durchaus großen Aufwand in diesem Jahr nicht schon wieder auf sich nehmen.

„Lange Nacht der Feuerwehren“ 2023 in Weilheim-Schongau

Also suchte man eine Feuerwehr, die es sich zutraut, eine Zentralveranstaltung auf die Beine zu stellen – das ist bei den Penzberger Kameraden der Fall. Zugleich wird es am Samstag zwei Begleitveranstaltungen in Weilheim sowie in Wielenbach geben. Und am Sonntag, 24. September, lädt die Peitinger Feuerwehr zusammen mit anderen Organisationen zum großen Informationstag über Helfer in der Not.

Der Gedanke hinter der „langen Nacht der Feuerwehren“ ist, neue Mitglieder anzuwerben, wie Rüdiger Sobotta und Simone Abt erklären. „Viele brauchen den letzten Kick, um zur Feuerwehr zu kommen“, so Abt: Diesen bekämen sie bei der Veranstaltung. Ob Mann oder Frau, sei dabei vollkommen egal: Jeder ist bei der Feuerwehr willkommen und „jeder findet seinen Bereich“.

Und dabei sei es auch vollkommen egal, ob man eher für grobe Arbeiten wie das Auseinandernehmen eines Autos oder aber „Nerd-Sachen“, also technische Aufgaben, geeignet sei, fügt Simone Abts Ehemann und Amtsvorgänger Christian Abt hinzu.

Besucher dürfen selbst anpacken und Brand-Löschen üben

Diese vielen Facetten, die die Feuerwehr zu bieten hat, sollen auch bei der großen Veranstaltung im Penzberger Stadtzentrum präsentiert werden. So dürfen die Besucher etwa mit einem speziellen Trainer der Schongauer Feuerwehr üben, was beim Löschen eines Brandes mit Schaummitteln alles zu beachten ist. Oder man kann sich in einem Zirkeltraining untereinander messen: Dabei warten unterschiedliche Aufgaben wie etwa die Personensuche oder der Umgang mit der Wärmebildkamera auf die Teilnehmer.

Wem das alles zu anstrengend ist, der kann auch einfach nur bei den dargebotenen Vorführungen, etwa zum Löschen eines Fettbrandes, zuschauen. Und um diesen aufregenden Tag bei der Feuerwehr nie mehr zu vergessen, darf jeder, der möchte, ein Selfie in Schutzkleidung machen. Für das leibliche Wohl der Besucher ist natürlich auch gesorgt: Und zwar mit Kaffee und Kuchen, Fleisch und Fisch sowie ofenfrischer Pizza. Zum Löschen des Durstes lädt am Abend eine Bar ein. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr, und endet gegen 21 Uhr. Stattfinden soll die „lange Nacht der Feuerwehr“ bei jeder Witterung.