Landesgartenschau in Penzberg: Chancen liegen plötzlich bei 50:50

Von: Wolfgang Schörner

Tour durch Penzberg: Die Jury der Landesgartenschaugesellschaft macht sich gestern ein Bild; hier an der Abzweigung zum „Posten 10“, wo sie mit ihren Gastgebern in zwei Kurschen umstiegen. © Wolfgang Schörner

Die Jury der Landesgartenschau hat sich am Donnerstag Penzberg angeschaut. Unabhängig davon haben sich für Penzberg die Chancen deutlich erhöht, den Zuschlag für eine der fünf Schauen zwischen 2028 bis 2032 zu erhalten. Von einst 16 Bewerber-Orten sind angeblich nur noch zehn übrig.

Penzberg – 18 Männer und Frauen umfasst die Jury der Landesgartenschau, die in den vergangenen Tagen von Bewerber-Ort zu Bewerber-Ort tourte. Darunter sind Vertreter von drei Ministerien, der Landesgartenschau-Gesellschaft und von Verbänden. Am Donnerstag folgte für sie die letzte Etappe auf ihrer Bayerntour – am Vormittag zwei Stunden in Penzberg, am Nachmittag zwei Stunden in Günzburg, einem weiteren Bewerber.

Bewerberfeld für Landesgartenschauen ist geschrumpft

Was aufhorchen ließ: Das Bewerberfeld ist angeblich geschrumpft. In der Endauswahl seien noch zehn Bewerber, sagte Gerhard Zäh, Vorsitzender der Landesgarten-Gesellschaft. Wie berichtet, hatten sich anfangs 16 Orte für eine der fünf Landesgartenschauen 2028 bis 2032 beworben. Bekannt ist, dass Starnberg seine Bewerbung zurückgezogen hat. Auch Memmingen ist nicht mehr dabei. Weitere Orte folgten offenbar. Bei zehn Bewerbern für fünf Gartenschauen liegt damit die Chance bei 50 Prozent, dass Penzberg unter den Auserwählten sein wird. Aus Oberbayern sind noch Schrobenhausen und Tittmoning im Feld. Auf eine Entscheidung muss Penzberg aber noch einige Wochen warten. Laut Zäh wird sie Ende August verkündet.

Jury macht sich ein Bild von Penzberg - „ein aufregender Tag“

Am Donnerstag ging es erst einmal darum, dass sich die Jury ein Bild von Penzberg und dem Gartenschau-Konzept macht, das den Titel „ZukunftsFest“ trägt. Die Juroren waren von Bürgermeister Stefan Korpan (CSU), Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU), Stadtratsmitgliedern, Stadtverwaltung und Heike Grosser, Kreisfachberaterin für Gartenkultur, empfangen worden. Penzberg wolle mit der Landesgartenschau etwas Nachhaltiges schaffen, von dem auch die nächsten zwei, drei Generationen etwas haben, warb Bürgermeister Korpan. Wenn sie ins Grüne wollen, sollen sie nicht mit dem Auto aus der Stadt fahren müssen. Ebenso sollen sie auf Wegen quer durch Penzberg zur Arbeit radeln können. Landrätin Jochner-Weiß sagte zu dem Jury-Besuch, dies sei „nicht nur für Penzberg ein aufregender Tag, sondern für den ganzen Landkreis“. Sie sei megastolz, dass Penzberg sich beworben hat. Eine Landesgartenschau würde für Penzberg einen Schub bedeuten und hätte durch die Touristen auch einen Mehrwert für den Landkreis.

Bürgermeister: „Ich glaube, die Bewerbung ist gut angekommen“

Mit zwei Kutschen und zu Fuß ging es dann durch Penzberg, zum Posten 10, durchs Müllerholz, am Säubach entlang und zum Schlossbichlpark – alles Bereiche, die für die Landesgartenschau gestaltet werden sollen, zum Beispiel mit Promenaden, Geh- und Radwegen sowie Aufenthaltsräumen. „Das Potenzial ist da, aber es muss wachgeküsst werden“, sagte Landschaftsarchitekt Harry Dobrzanski, der das Bewerbungskonzept entwickelt hatte.

Es sei zwar schwierig zu sagen, welchen Eindruck Penzberg bei den Juroren hinterlassen hat, sagte Bürgermeister Korpan danach. „Ich glaube aber, dass die Bewerbung gut angekommen ist, und die Juroren das Potenzial Penzbergs erkannt haben“.