Langon-Besuch zum Kennenlernen: Kicken gegen Paris St. Germain?

Von: Wolfgang Schörner

Neuer Job? Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan beim Besuch der Polizei in der französischen Partnerstadt Langon. Er war früher selbst Polizeibeamter. © Stadt Penzberg

Zu einem ersten Kennenlernen hat Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan die französische Partnerstadt Langon mit einer kleinen Delegation besucht. Dort ging es um gemeinsame Projekte, darunter ein Fußballturnier mit Paris St. Germain.

Penzberg: Dort traf er auf Bürgermeister Jérôme Guillem, der ebenfalls erst seit 2020 im Amt ist. Eine erste Begegnung war zuletzt an der Corona-Pandemie gescheitert. Auf Penzberger Seite nahmen an der viertägigen Reise auch Korpans Ehefrau Christina, Rathaus-Geschäftsleiter Roman Reis, der die Partnerschaft seit 20 Jahren betreut, Kulturamtschef Thomas Kapfer-Arrington und Alexandra Link-Lichius als Übersetzerin teil. Am Sonntag kehrten sie zurück.

Langon zählt etwa 7600 Einwohner, eingebettet in den Verwaltungsbezirk Le Sud-Gironde, der 50 Gemeinden mit rund 40 000 Einwohnern umfasst. Die Städtepartnerschaft zwischen Penzberg mit rund 17 000 Einwohnern und Langon besteht seit 1981. Der letzte offizielle Besuch in Langon war im Jahr 2018. Im kommenden Juli wird, wie berichtet, eine französische Besuchergruppe in Penzberg erwartet.

Herzlicher Empfang in Langon

Es sei ein sehr herzlicher Empfang gewesen, berichtete Pressesprecher Kapfer-Arrington am Montag nach der Rückkehr. Bei den Gesprächen ging es natürlich auch um Politik, zum Beispiel wie beide Kommunen mit den Herausforderungen durch die vielen Flüchtlinge umgehen. Bei einer Stadtführung besichtigte das Penzberger Quintett unter anderem die Kläranlage, Firmen, Schulen, die Polizei, die Feuerwehr und ein „Medienhaus“ („Maison des Médias“) mit Bücherei, Kino und Räumen für Multimedia-Workshops.

Gemeinsame Projekte: Jugendfußballturnier in Langon

Bei den Treffen befassten sich die beiden Bürgermeister zudem mit gemeinsamen Projekten für die Zukunft. Kapfer-Arrington wollte auf Nachfrage zwar noch nicht zu viel verraten. So viel sagte er aber: Es gehe darum, junge Leute für die deutsch-französische Partnerschaft zu gewinnen. Allen Beteiligten sei klar gewesen, „dass Freundschaften den Frieden sichern“. Konkret hieß es, dass junge Penzberger eventuell im Oktober an einem Jugendfußballturnier in Langon teilnehmen könnten, bei dem auch Mannschaften von Paris St. Germain und Girondins Bordeaux antreten. Gesprochen wurde ebenso über eine Zusammenarbeit der Museen und örtlicher Vereine sowie über einen Austausch im Wirtschafts- und Verwaltungsbereich.

Eine kleine Überraschung gab es für Bürgermeister Korpan auch: Er durfte eine Ausstellung im Kulturzentrum eröffnen – mit Fotos, die französische Schüler im März bei einem Besuch in Penzberg gemacht haben.