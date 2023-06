Lauterbachs Reformpläne: Krankenhaus Penzberg steht „recht positiv“ da - aber Sorge um Notfallversorgung

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Das Penzberger Krankenhaus gehört seit 2012 zur kommunalen „Starnberger Kliniken GmbH“. © Wolfgang Schörner

Klinik-Chef Dr. Thomas Weiler zeigt sich zuversichtlich, dass das Penzberger Krankenhaus trotz der Berliner Klinik-Reformpläne erhalten bleibt. Dafür strebt er einen engeren Verbund der Häuser an, die zum Unternehmen „Starnberger Kliniken“ gehören. Offen ist allerdings, ob Penzberg die Notfallversorgung behält.

Penzberg – Auf Wunsch des Penzberger Stadtrats gab Thomas Weiler, Geschäftsführer der „Starnberger Klinik GmbH“, zu der das Penzberger Krankenhaus gehört, am Dienstagabend einen Überblick über die aktuelle Situation. Auslöser für den Wunsch waren die Klinik-Reformpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die Krise der Landkreis-GmbH mit ihren Häusern in Weilheim und Schongau.

Enger Verbund, um Krankenhaus-Standort zu sichern

Zur Situation der Nachbarhäuser wollte sich Weiler in der Stadtratssitzung nicht äußern, dafür umso mehr zu Lauterbachs Reformplänen und den Folgen. Weiler gehört selbst der Bund-Länder-Runde an, die über die Pläne berät. Er verwies darauf, dass noch kein endgültiger Reformentwurf vorliegt, zeigte sich aber zuversichtlich, dass das Penzberger Krankenhaus fortbesteht. Weiler strebt einen engeren Verbund der vier Häuser der „Starnberger Kliniken“ an, um die Standorte zu sichern. Das heißt: Fachabteilungen sollen enger zusammenarbeiten und standortübergreifende Chefärzte erhalten. Er attestierte Penzberg zugleich ein gutes Leistungsspektrum, was ihm zufolge wichtig ist für die bevorstehende Beurteilung von Leistungsgruppen, die für die Reform vorgenommen wird. Für Penzberg sehe er „recht positiv nach vorn“, sagte Weiler. „Wir stehen hinter dem Haus“, versicherte er.

Offen ist Zukunft der Notfallversorgung

Offen ist laut Weiler aber, ob es in Penzberg angesichts der Reformpläne auch künftig eine Notfallversorgung geben wird – was im Stadtrat für Unruhe sorgte. Momentan wird Penzberg im vorläufigen Plan als Haus mit Notfallversorgung geführt. Ob dies so bleibt, hängt von der staatlichen Finanzierung ab. Laut Weiler wird diskutiert, dass in einem bestimmten Umkreis – zum Beispiel von 30 Minuten – nur mehr ein Haus eine Notfallversorgung behält. Das könnte ihm zufolge Penzberg treffen, da die Krankenhäuser in Weilheim, Bad Tölz und Wolfratshausen in der Nähe liegen. „Darauf müssen wir achten.“

Gesamtabteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Bekannt gegeben wurde am Dienstag eine konkrete Folge der Verbundlösung, die Weiler als Reaktion auf die Reformpläne anstrebt. Sie greift bereits ab 1. Juli. Dazu äußerte sich Dr. Susanne Rogers, ärztliche Direktorin und Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie in Penzberg. Für alle Häuser der „Starnberger Kliniken“, erklärte sie, entstehe eine gemeinsame Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Die Starnberger Klinik hat, anders als Penzberg, so eine Abteilung bislang nicht. Rogers selbst wird die Gesamtleitung dieser Abteilung übernehmen. „Das heißt aber nicht, dass ich in Penzberg nicht mehr tätig bin“, sagte sie. Die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie in Penzberg bleibe erhalten, mit ihr als Chefärztin. Die Abteilung werde zudem um einen auf drei Oberärzte aufgestockt. Die Tumor-Operationen werden aber wohl nach Starnberg verlegt.

Einen Überblick über die aktuelle Lage gaben (v.l.) Martin Schmid, Geschäftsführer des Penzberger Krankenhauses, ärztliche Direktorin Dr. Susanne Rogers und Dr. Thomas Weiler, Geschäftsführer der „Starnberger Kliniken“. © Wolfgang Schörner

Das Ziel sei, sagte sie, eine gute Allgemein- und Viszeralchirurgie zu erhalten und auszubauen, und dies in „einem starken Schulterschluss“ mit Starnberg. Vorerst bleiben wird sie auch ärztliche Direktorin in Penzberg. Über die Notfallversorgung sagte sie, dass es, „falls es uns trifft“, Modelle für untertags gebe. Sie wolle dafür kämpfen.

Besonderes Verhältnis zu niedergelassenen Ärzten

Martin Schmid, Geschäftsführer des Penzberger Krankenhauses, sagte, dass in Penzberg heuer bis Mai 1725 Patienten behandelt wurden, 160 mehr als im Vergleichzeitraum des Vorjahres. An stationären OPs waren es heuer 894 (im Vergleichszeitraum 2022: 866). Die Zahl der ambulanten OPs sei von 135 auf 239 gestiegen. Als Besonderheit stellte er die Verbundenheit der niedergelassenen Ärzte mit der Klinik heraus, was Rogers bestätigte. So sei ein Klinik-Antrag für eine Proktologie durch 23 von 25 Praxis-Ärzten unterstützt worden. Eine Antwort gab Weiler in der Sitzung zudem auf die Frage, wie es bei den „Starnberger Kliniken“, die zuletzt rote Zahlen schrieben, wirtschaftlich steht. Von 2006 bis 2020 (Penzberg kam 2012 hinzu) habe man 60 Millionen Euro an Überschuss erwirtschaftet, so Weiler. Dieser Betrag sei komplett in das Unternehmen reinvestiert worden, unter anderem in neue OP-Säle für Penzberg.