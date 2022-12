Leicht gereimt, stark gerockt: Das späte Lyrik-Debüt von Stefan König

Gedichte über den Rock’n’Roll-Spirit präsentiert Kunstforum-Sprecher Stefan König (hier in Weilheims „ZwischenRaum“) im Lyrikband „zzzssst – Langspielplattengedichte“. © Bretting

Ganz neue Seiten präsentiert der Penzberger Autor Stefan König: Sein erster Lyrikband versammelt eigene „Langspielplattengedichte“ – leicht gereimt und stark gerockt.

Penzberg – Kein Bergkrimi diesmal und auch kein alpinistischer Sachtext: Stefan König geht mit seinem jüngsten Buch unter die Gedichteschreiber. Wobei er den Begriff „Lyrik“ für sein Buch als zu hoch gegriffen erachtet: „Ich verwendete einfach aus dem Gefühl heraus die Textform, die mir für meine Themen am geeignetsten schien.“ Rhythmik liegt tatsächlich nahe für jemanden, der seine Zeilen mit Musiktiteln ergänzt. Sprachrhythmik und Musikrhythmik finden also zusammen, wenn der Penzberger seine oft etwas nostalgisch gefärbten Rückblicke in Reime gießt. Dabei gibt vor allem die Musik von 1973 die Richtschnur vor: „Ich finde, das war ein enorm produktives Jahr für viele außergewöhnlich gute Titel.“

Ohne die Kenntnis von Charles Bukowski hätte ich mich wohl nicht getraut, so forsch zu formulieren.

Der 63-Jährige räumt dann auch unumwunden ein, dass die Generation „Ü 40“ vielleicht etwas mehr Bezug zur zitierten Musik aufbauen könne – andererseits sei gerade das Rätselhafte ein Reiz in der Lyrik, „daher passt das Buch für Jüngere auch“. Autobiografische Züge seien zwar dabei, aber nicht überall. „Im Gefängnis war ich beispielsweise nicht“, sagt König und lacht.

Weilheims Kreativität hat den Autor beflügelt

Mit Gedichten habe er schon lange ein paar Ordner und Schubladen befüllt, aber richtig ernst mit dem Abfassen eines Buches sei es erst geworden, als er vor anderthalb Jahren Vorsitzender vom Kunstforum Weilheim wurde. „Die Kreativität, die mir bei zahlreichen Atelierbesuchen begegnete, hat mich angeregt und beflügelt, das Projekt anzugehen.“

Einige wenige der Gedichte lassen sich hinterfragen - da ist manchmal wirklich kein Rhythmus erkennbar, andere Male stören allzu analytische Worte wie „abstrus“ den Gefühlshaushalt und den Sprachfluss der Zeilen. Zumeist aber bieten die „Langspielplattengedichte“ geschickte Blicke in den doppelten Rückspiegel aus Rock-Historie und Baby-Boomer-Vita.

Da erinnert der rhythmische Text „Record+Play“ an das Massenhobby der Aufnahme vom Radio auf Cassette, und da beschreibt der Text „Gebrauchsanleitung“ scheinbar trocken die Schritte zum Abspielen einer LP - womit auch der Buchtitel „zzzssst“ zu tun hat. Wer mag, kann hier ein Echo von Italo Calvino ahnen, der sein Buch „Se una notte d’inverno“ mit einer Gebrauchsanweisung für günstige Lesepositionen beginnt.

Es gibt sogar Mitmach-Seiten im Buch

Als Auflockerungen gibt’s im Buch sogar ein paar Mitmach-Seiten zum Enträtseln von Platten-Covern und eine Auswahlliste von Alben für die einsame Insel, die man selber individualisieren kann. Schnoddrig gehen manche Zeilen zur Sache, sprechen übers Musikhören mit Freunden auf dem alten Sofa oder über den akustischen Input nach dem Aufwachen an einem grauen Morgen. Diesen grauen Morgen imaginiert Stefan König auch für Janis Joplin im wunderbar berührenden Gedicht „Königin der Nacht“, das auch noch das ikonische Gemälde „Nighthawks“ als zweite Ebene integriert.

Oft genügt dem Autor ein sparsamer Tonfall, um Stimmungen hervorzurufen: „Kein Schnicksack / Erdig Staubig Rauh / Musik die in den Arsch tritt / Die nach starkem Tabak schmeckt / Und nach einer Flasche Corrs light“. Diese Textgestalt klingt schon wirklich fast so, als würde die „Route 66“ direkt durch Penzberg führen.

Ob es eine Fortsetzung geben wird?

Weil er sich nicht vorstellen konnte, mit seinem Gedichte-Spätstart einen Verlag zu begeistern, hat König sein „zzzssst – Langspielplattengedichte Vol. I“ kurzerhand im Selbstverlag in einer überschaubaren Auflage herausgebracht. Nicht auszuschließen also, dass das Buch eines Tages zum Sammlerstück unter den Fans von Rock-Schallplatten wird.

Ob das Buch – wie der Untertitel nahelegt – auch eine Fortsetzung finden wird, das lässt die Antwort des Autors offen: „Ich habe mal frech ,Volume I’ dazu getitelt, damit ich den Schwung zum Schreiben aufrecht erhalte.“

Andreas Bretting

Das Buch „zzzssst – Langspielplattengedichte Vol. I“ ist für 14 Euro erhältlich in der Buchhandlung „Rupprecht“ in Penzberg, bei „Gräfe und Unzer“ in Garmisch-Partenkirchen sowie in Weilheim in der „Lesbar“ und im Aktionsraum des Kunstforums, dem „ZwischenRaum“ (ehemals Stöppel). Zudem kann es beim Autor bestellt werden: mail@stefan-koenig.de.