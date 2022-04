Lisa Fischer ist neue Wirtschaftsförderin: „Wir stehen vor einem großen Umbruch“

Von: Wolfgang Schörner

Neubesetzung: Lisa Fischer (rechts) ist die neue Wirtschaftsförderin der Stadt Penzberg, im Team mit ihrer Kollegin Eleonore Hofmann (links). © Wolfgang Schörner

Die Stadt Penzberg hat wieder eine Wirtschaftsförderin. Lisa Fischer tritt die Nachfolge von Monique van Eijk an, die in Mutterschutz gegangen ist. Ganz neu ist die 32-Jährige nicht im Rathaus. Sie arbeitete vor ihrer Elternzeit – damals hieß sie noch Lisa Nagel – in der städtischen Abteilung für Kinder, Jugend und Senioren.

Penzberg – Lisa Fischer hat im April die Leitung der städtischen Wirtschaftsförderung übernommen. Zuvor hatte sie bereits zweieinhalb Jahre bis Ende 2019 für die Kinder-, Jugend- und Seniorenabteilung der Stadt Penzberg gearbeitet. Nach Mutterschutz und Elternzeit kehrte sie nun ins Rathaus zurück. Dort tritt sie die Nachfolge von Monique van Eijk an, die seit Ende Januar in Mutterschutz ist.

Lisa Fischer hat Medienwissenschaften mit Schwerpunkt PR und Kommunikationsmanagement studiert. Das Stadtmarketing bezeichnet sie als ihr Steckenpferd – ein Bereich, der für Kommunen immer wichtiger werde, sagt Thomas Sendl, zu dessen Abteilung die Wirtschaftsförderung gehört, sei es bei Veranstaltungen oder bei der Unterstützung von Geschäften und Betrieben bei ihrem Online-Angebot.

Innenstadt: „Wir stehen vor einem großen Umbruch“

Das große Thema für die Wirtschaftsförderung werde die innerstädtische Entwicklung sein, erklärt Lisa Fischer. „Wir stehen vor einem großen Umbruch.“ Die Aufgabe sei es, Unternehmer dabei zu begleiten und zu unterstützen sowie ins Gespräch zu kommen, wofür es seit einiger Zeit den „Arbeitskreis Innenstadt“ gibt. „Wir sind da auf einem guten Weg“, sagt sie. „Unser Bestreben ist, dass die Innenstadt als Einkaufsstadt attraktiv bleibt.“

Offen sein für neue Konzept: Unverpackt-Laden und Coworking

Den Wandel sieht Lisa Fischer sowohl als große Herausforderung als auch große Chance. Als Herausforderung nennt sie die vielen Gebiete wie das städtische Areal jenseits des Bahnhofs, die entwickelt werden. So würden zum Beispiel Gespräche mit potenziellen Interessenten geführt. Eine andere Herausforderung ist ihr zufolge die Vermeidung von Leerstand – wie berichtet, schließen Ende des Jahres die Lampka-Modegeschäfte und das Kaufhaus Rid an der Karlstraße. Man sei da in gutem Austausch, erklärt die neue Wirtschaftsförderin. Als Chance sieht sie, dass sich neue Unternehmen ansiedeln könnten. Auch für neue Konzepte sollte man offen sein, sagt Fischer. Sie nennt den geplanten Unverpackt-Laden, Wohnen in der Stadt und Arbeitsformen wie „Coworking“ – in Kontakt ist die Wirtschaftsförderung da mit dem Verein „Innovationsquartier Penzberg“. Unterstützen will sie auch das Mütterzentrum, das ein „Eltern-Kind-Coworking“ einrichten will, bei dem Eltern ihre Kinder zum Arbeiten mitnehmen und sich die Betreuung aufteilen. „Es liegt an uns, eine gewisse Aufenthaltsqualität zu schaffen“ – auch jenseits vom Shoppen.

Lisa Fischers Kollegin im Zweierteam der Wirtschaftsförderung ist Eleonore Hofmann, die seit dreieinhalb Jahren bei der Stadt ist und seit Oktober 2020 in der Abteilung arbeitet. Die 64-jährige studierte Kommunikationswissenschaften ist für die Tourismusförderung zuständig, organisiert aber auch die vier großen Märkte – der nächste ist am 1. Mai – und kümmert sich um den City-Gutschein.

City-Gutschein im Wert von 330.000 Euro noch nicht eingelöst

Von den City-Gutscheinen seien vor Weihnachten wieder sehr viele verkauft worden, berichtet Eleonore Hofmann. Momentan seien Gutscheine im Wert von 330.000 Euro nicht eingelöst, erklärt sie. Die Wirtschaftsförderung will deshalb abermals ein Gewinnspiel – womöglich im Juni – starten. Deutlich gestiegen ist ihr zufolge die Zahl der Akzeptanzstellen: innerhalb eines Jahres um etwa 20 auf circa 90. In Vorbereitung ist laut Fischer („eines der großen Projekte in diesem Jahr“), den City-Gutschein als Ergänzung in digitaler Form anzubieten, sodass er online verschenkt werden kann. Ebenso involviert ist die Wirtschaftsförderung in der Vorbereitung des Stadtfestes und der Ausbildungsmesse, die im Oktober stattfinden soll.

Wohnmobil-Stellplatz auf Berghalde kurz vor dem Start

Zum Sachgebiet gehört aber auch der Tourismus. Der schon vor langer Zeit angeregte Wohnmobil-Stellplatz steht laut Hofmann nun kurz vor der Realisierung: zwölf Stellplätze, acht davon mit Stromversorgung, am Rande des Volksfestplatzes auf der Berghalde. Der Kanalanschluss sei mittlerweile fertiggestellt. „Um Pfingsten herum“ soll er eröffnet werden. Mit Sicherheit, sagt sie, werde die Nachfrage hoch sein.