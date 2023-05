„Es gibt keine zweite Erde“: Mahnende Worte beim Georgi-Ritt in Penzberg

Pfarrer Holz segnete Menschen und Pferde

Für manche ist er ein Zeichen gelebten Glaubens, für andere eine schöne Tradition: In jedem Fall lockte der Penzberger Georgi-Ritt am Sonntag viele Zuschauer an die Kapelle auf Gut Hub. Rund 100 Reiter nahmen an dem traditionellen Umritt teil.

Penzberg – Ross und Reiter waren noch gar nicht da. Doch ab 13 Uhr versammelten sich immer mehr Menschen auf den Wiesen rund um die kleine Kapelle auf Gut Hub. Familien mit Fahrrädern, junge Eltern mit Kinderwagen und ältere Menschen mit Gehstock waren den mehrere hundert Meter langen Kiesweg vom Gut zur Kapelle gegangen und warteten nun auf den Beginn der Andacht, die heuer – wie schon in früheren Jahren – vom Penzberger Pfarrer Bernhard Holz zelebriert wurde.

Eine Besucherin aus Antdorf, die jedes Jahr zum Penzberger Georgi-Ritt kommt, wie sie erzählt, hatte sich eigens ihr Dirndl angezogen. Warum sie gekommen war? „Weil es schee is. Und auch als Anerkennung für die Teilnehmer, die sich beim Herrichten ihrer Pferde jedes Jahr so viel Mühe geben und die Tiere das ganze Jahr über versorgen und pflegen.“ Helga Rabe hatte den Georgi-Ritt als Anlass für einen längeren Spaziergang aus der Stadt hinaus ins Grüne genommen und gleich noch eine Freundin mitgebracht. Die Veranstaltung, findet die Penzbergerin, „ist einfach eine schöne Tradition“.

Herausgeputzte Haflinger, Kaltblüter und Isländer

Und dann kamen die Reiter auf ihren Pferden und Ponys in einem feierlichen Tross vom Gut zur Kapelle geritten – angeführt von der Stadt- und Bergknappenkapelle Penzberg. Prächtig war es wieder anzusehen, wie die herausgeputzten Haflinger, Kaltblüter und Isländer dann auf den sattgrünen Wiesen an der Kapelle Aufstellung nahmen, um der nun folgenden Andacht unter freiem Himmel beizuwohnen. Etwa 100 Reiter nahmen laut Alois Deisenberger, dem Vorsitzenden des ausrichtenden Georgi-Vereins „d’Rosserer“, dieses Mal an dem Ritt teil – darunter viele aus Penzberg, aber auch aus umliegenden Ortschaften und sogar aus benachbarten Landkreisen.

So auch Familie Herz, deren drei kleine Kinder auf drei Ponys mitreiten durften. Jedes Jahr, erzählen die Sachsenkamer, seien sie beim Penzberger Georgi-Ritt dabei. „Um den heiligen Georg zu würdigen, aber auch, weil es Tradition ist und einfach Spaß macht.“

Pferdehof aus Iffeldorf war mit acht Reitern dabei

Auch der Islandpferdehof aus Iffeldorf nimmt schon seit einigen Jahren teil, erzählt Christoph Brunner. Mit acht Reitern seien sie heuer dabei. Schon um 9 Uhr morgens hätten sie sich am Stall getroffen, um die Schweife und Mähnen ihrer Pferde zu flechten und mit kleinen Blumen zu verzieren. Vor allem den jungen Reiterinnen in der Gruppe mache das immer viel Freude, so Brunner.

In der rund 30-minütigen Andacht, die von den Riederer Alphornbläsern und der Stadt- und Bergknappenkapelle musikalisch umrahmt wurde, fand Pfarrer Holz heuer mahnende Worte: „Tiere aller Art sind unsere Mitgeschöpfe“, betonte der Geistliche. „Es liegt in unserer Verantwortung, ihr Dasein zu erhalten und zu schützen.“ In den vergangenen zwei Jahrhunderten habe der Mensch durch seinen „hemmungslosen Verbrauch“ die Zukunft der Welt und all ihrer Lebewesen riskiert, so dass nun ein „gewaltiges Umdenken auf der Tagesordnung“ stehen müsse. Denn: „Es gibt keine zweite Erde.“ Noch stehe der Menschheit jedoch die eigene Bequemlichkeit im Weg. Aber: „Ein ,Weiter so‘ können wir vor den nachfolgenden Generationen nicht verantworten“, mahnte Holz, der Menschen und Pferde danach beim Umritt um das Gotteshaus segnete.

