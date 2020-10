Mahnende Worte zum Ausstellungsbeginn in Penzberg

„Niemals wieder!“ Wie ein Mantra durchzog dieser Appell die kleine Eröffnungsfeier der gleichnamigen Ausstellung, die am Samstag vor dem Penzberger Museum stattfand. Bis 6. Dezember soll die Schau, zu der auch 300 „Mahnblumen“ des Aktionskünstlers Walter Kuhn gehören, an die Penzberger Mordnacht vor 75 Jahren erinnern und zu Frieden und Toleranz mahnen.

Penzberg – Warum eigentlich rote Mohnblumen? In den kommenden Wochen stehen hunderte von ihnen als der im Stadtgebiet sichtbare Teil der „Niemals wieder!“-Ausstellung an öffentlichen Plätzen – etwa vor dem Rathaus oder am Friedhof – alles Orte, die einen Bezug haben zur „Penzberger Mordnacht“, in der am 28. April 1945 16 Penzberger in Penzberg ermordet worden waren.

„Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs sind sie die Blumen des Opfergedenkens und Mahner gegen den Krieg“, erläuterte Aktionskünstler Walter Kuhn bei der kleinen Eröffnungsfeier vor geladenen Gästen, die wegen der Hygiene-Vorschriften nicht im, sondern vor dem Museum stattfand – dort, wo mehrere der roten „Mahnblumen“ die Besucher in den kommenden Wochen schon am Eingang begrüßen. Wie Kuhn vor Vertretern der Stadt, der Islamischen Gemeinde und anderen Gästen sagte, hätten die Mohnblumen besagte symbolische Bedeutung zunächst lediglich im englischsprachigen Raum gehabt. Doch nach seiner Aktion 2018, als Kuhn 3000 seiner „Mahnblumen“ auf dem Münchner Königsplatz aufgestellt hatte, seien die Mohnblume auch in Deutschland zur „Mahnblume gegen Faschismus und rechtes Gedankengut“ geworden.

Penzberg sei zwar „ein großes Vorbild“ für das friedliche Zusammenleben der Religionen und Kulturen, aber auch hier müsse man achtsam sein. Auch hier gebe es Gefährdungen. Vor diesem Hintergrund möchte Kuhn seine hüfthohen „Mahnblumen“ auch als „symbolische Schutzschilder“ verstanden wissen, die das friedliche Zusammenleben aller Menschen beschützen, denn Frieden und Demokratie seien „fragile Gebilde. Sie müssen beschützt werden. Und das ist unser aller Aufgabe“.

Zum Frieden mahnen, Erinnerungen an furchtbare Gräuel lebendig halten und die Demokratie schützen: Das sind für Museumsleiterin Freie Oliv die Grundintentionen der „Niemals wieder!“-Ausstellung, die neben den öffentlich präsenten „Mahnblumen“ aus Grafiken von Otto Dix oder einer Bilderserie von Walter Kuhn im Museum besteht. Auch die Dauerausstellung zu den Penzberger Mordnacht-Opfern gehört zu der Ausstellung, die Museumsleiterin Oliv und Ingrid Gardill kuratiert haben und deren verschiedene Räume wegen der Corona-Pandemie immer nur wenige Besucher gleichzeitig betreten dürfen.

Geduldig auf seinen Einlass wartete am Samstag etwa Albert Fiedler. „Ich finde das alles wahnsinnig gut“, kommentierte der Penzberger das Konzept der Ausstellung. „Von der Aktion geht Kraft aus. Bei mir kommt ihre Botschaft komplett an.“

Besonders berührend war bei der Eröffnung der Moment, als Bürgermeister Stefan Korpan die Namen der 16 ermordeten Penzberger verlas, während die Umstehenden in einem Moment stillen Gedenkens verharrten. „Gerade in der heutigen Zeit muss man immer wieder erinnern“, sagte Korpan. Das Wissen um die Gräuel, die am 28. April vor 75 Jahren in Penzberg passiert sind: „Wir müssen uns die Erinnerung daran bewahren.“ Damit es niemals wieder geschieht.

Die Ausstellung

läuft bis Sonntag, 6. Dezember. Geöffnet ist das Museum dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Jugendliche bis 18 Jahre haben während der gesamten Ausstellungsdauer freien Eintritt zu den „Niemals wieder!“-Räumen. Künstler Walter Kuhn beziehungsweise die Kuratorinnen geben am Sonntag, 25. Oktober, sowie an den Samstagen, 7. Und 14. November, jeweils von 14 bis 16 Uhr im Museum Auskunft zu den Projekten.