Mann (57) gerät auf Höhe Kirnberg mit Auto auf Gegenfahrbahn

Ein Mann verlor wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal mit einem weitern Auto zusammen. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Penzberg - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag, 21. Oktober, in Penzberg gekommen. Um 17.46 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann aus Germering laut Polizei mit seinem Auto auf der Seeshaupter Straße in Richtung Iffeldorf. Auf Höhe Kirnberg geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Germeringer sowie seine zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Die 79 Jahre alte Frau, die im anderen Auto saß, erlitt schwere Verletzungen an Rücken und Kopf. Die Feuerwehr Penzberg musste zunächst das Dach ihres Autos aufschneiden, um sie aus dem Wagen zu bergen. Die Frau befindet sich nun in der Unfallklinik Murnau.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 21 000 Euro. Es befanden sich fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Penzberg sowie 32 Einsatzkräfte am Unfallort. Die Straße war insgesamt für eine Stunde komplett gesperrt.