Martin-Luther-Kirche: Eine Wiedereröffnung mit „Fliesenwunder“

Teilen

Der Altarraum mit Taufbecken, Altar und Kanzel, wo wieder das Grau und Blau der ersten Stunde erstrahlt. © Alfred Schubert

Die Renovierung der Martin-Luther-Kirche der evangelischen Gemeinde in Penzberg ist – fast – abgeschlossen. Zur Feier der Wiedereröffnung am ersten Adventssonntag war Regionalbischof Christian Kopp gekommen.

Penzberg – Nach einem Jahr im Freien, auf Gut Hub und in anderen Ausweichquartieren, haben die evangelischen Christen wieder eine voll nutzbare eigene Kirche. Die Sanierung ist soweit fertig, dass in der Martin-Luther-Kirche wieder ohne Einschränkungen Gottesdienste gefeiert werden können. Es fehlt nur noch die Verkleidung des Sockels, die wegen der unsicheren Witterung auf nächstes Jahr verschoben worden ist, und die Einstellung der Turmuhr.

Regionalbischof: „Tür und Tor sind wieder offen“

„Tür und Tor sind wieder offen“, so der Regionalbischof von München und Oberbayern, Christian Kopp, in seiner Predigt zur Wiedereröffnung. Es sei ein Grund zur Freude, trotz aller Probleme, die es derzeit gebe: „Frieden gibt es nur ohne Waffen“, so Kopp. Es sollten sich alle freuen, auch die Grantler. Probleme könne man zwar nicht weglächeln, aber sie müssten „nicht immer im Wohnzimmer herumsitzen“, sie könnten auch mal in den Keller gestellt werden.

Kleine Seitentür für „Zuspätkommer“

Mit „Tür und Tor“ bezog sich der Bischof auf das große Kirchenportal in der Mitte und die kleine Tür an der Seite, die im Zuge der Renovierung wieder geöffnet worden ist. Das Türchen war immer schon vorhanden, war aber bei der vorausgegangenen Renovierung in den 1970er Jahren verschlossen und mit einem Regal zugestellt worden. Die Tür hat laut Pfarrer Julian Lademann durchaus ihre Funktion. Zuspätkommer hätten so eine diskrete Möglichkeit, die Kirche zu betreten, da sie das gut sichtbare große Portal nicht öffnen müssten.

Kirche war vor knapp 50 Jahren schon mal saniert worden - und wurde damals Grün

Nach kleinen Renovierungen in den 1920er Jahren und nach dem Krieg war die Kirche vor knapp fünfzig Jahren umfassend saniert worden. Dabei hat sie laut Lademann auch das dunkle Grün bekommen. Nicht nur die Bänke, sondern auch alles im Altarraum war grün gestrichen. Im Zuge der Renovierung bekamen Kanzel und Altar wieder ihr ursprüngliches Blau und Grau, das unter der Kanzel noch vorhanden war.

Einige Bänke wurden entfernt, die verbliebenen um einen Sitz gekürzt, sodass an den Wänden ein Durchgang geschaffen wurde. Dabei sind laut Lademann rund 30 Sitzplätze entfallen, was beim üblichen Kirchenbesuch kein Problem darstellt. An Weihnachten hätten die Sitzplätze auch vorher nicht gereicht, jetzt gebe es dafür viel mehr Stehplätze.

Einst wurde an Fliesen gespart - ein „Fliesenwunder“ half jetzt

Mit dem Abbau der Bänke wurde auch der Holzboden abgebaut. Dabei hat sich laut Lademann ein Problem ergeben. Als die Kirche 1904 gebaut wurde, musste die Gemeinde sparsam mit dem Material umgehen und hatte daher unter dem Holzboden auf Fliesen verzichtet. Als „Fliesenwunder“ bezeichnet es der Pfarrer, dass die Herstellerfirma ausfindig gemacht werden konnte und ein Restbestand von 19 Quadratmetern Fliesen von damals vorhanden war, der ausreichte, um die Lücken zu schließen.

Thomas Dokter vom Kirchenvorstand fand die Renovierung „sehr gut gelungen“. Seine Kollegin Margot Süskind schloss sich dem an und meinte, dass jetzt nur noch ein Platz für die Osterkerze gefunden werden müsse.

Riss über dem Altar ist wieder geschlossen

Herbert und Elsa Elser waren ebenfalls der Ansicht, dass ihre Kirche jetzt wieder „sehr schön“ aussieht. „Und wenn die Heizung wieder funktioniert, bin ich glücklich“, sagte Elsa Elser. Allerdings muss laut Lademann sparsam geheizt werden, da die alte Heizung sehr wahrscheinlich für die Rissbildung über dem Altarraum verantwortlich war. Der Riss ist jetzt verschlossen, und den Kirchenbesuchern wird mit einer Elektroheizung unter den Sitzbänken eingeheizt. Außerdem haben die Sitzflächen eine Filzauflage erhalten.

Text: Alfred Schubert