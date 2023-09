Athleten an der Massage-Liege - Rund 60 Teilnehmer aus 23 Ländern bei Massage-Weltmeisterschaft in Penzberg

Von: Franziska Seliger

Teilen

Voller Vorfreude auf die Massage-Weltmeisterschaft in Penzberg: Das Team der verantwortlichen Organisatoren mit ESV-Vorsitzendem Michael Kügler (Mitte). Gemeinsam präsentieren sie die Pokale und Medaillen für die Sieger. © Seliger

Eine ganz besondere Weltmeisterschaft wird ab dem heutigen Freitag (8. September) in Penzberg ausgetragen. Bei der Massage-Weltmeisterschaft werden in der Stadthalle drei Tage lang Masseure und Physiotherapeuten aus den unterschiedlichsten Ländern gegeneinander antreten.

Penzberg – Wie fließend sind die Bewegungen, die der behandelnde Therapeut bei seinem Patienten auf der Liege ausführt? Wie sorgfältig arbeitet er? Und wie gut berücksicht er bei der Behandlung die individuelle Anatomie des Patienten? Das sind drei der Kriterien, die die Juroren bei der dreitägigen Massage-Weltmeisterschaft in Penzberg beurteilen werden, erläutert Porntip Chueaka, eine der Mitorganisatorinnen der Veranstaltung. Eine der Hauptverantwortlichen ist Bunyanut Weg, die in Penzberg eine Praxis für verschiedene fernöstliche Massagetechniken betreibt.

Eigentlich, so erläutert Chueaka, sollte die Weltmeisterschaft in der Schweiz stattfinden. Das habe aber nicht geklappt, und weil Weg in Penzberg viele Kontakte habe, habe man sich schließlich für die einstige Bergarbeiterstadt als Austragungsort entschieden.

Bereits am Mittwoch sind die ersten „Athleten“ hier eingetroffen. Insgesamt, so Chueaka seien rund 60 Teilnehmer aus 23 verschiedenen Ländern gemeldet; unter anderem Masseure, Physiotherapeuten und Osteopathen. Sie kommen etwa aus Deutschland, Italien, Bosnien, Serbien, Holland, Engeland oder aus der Schweiz.

Wettkämpfe in verschiedenen Massage-Stilen

Sie alle werden ab dem heutigen Freitag ihre Massage-Liegen in der Stadthalle aufbauen, um dann in verschiedenen Massage-Stilen gegeneinander anzutreten. Kategorien seien beispielsweise „Thai Massage“, „Sport Massage“ sowie „Western Freestyle“- oder „Asian Freestyle Massage“. Auch die Kategorie „Wellness“ gäbe es, zählt Chueaka auf. Unterstütz werde die Weltmeisterschaft in Penzberg von der „World Massage Federation“ aus Griechenland. Hauptsponsor sei der ESV Penzberg. Ein Sportverein, der eine Massage WM unterstützt? Warum nicht? findet ESV-Vorsitzender Michael Kügler. Immerhin gäbe es viele Fußballspieler im Verein, die regelmäßig eine Massage bräuchten. Da sei es doch gut, wenn man sich darauf verlassen könne, dass die behandelnden Therapeuten fachlich gut sind. Denn genau das ist laut Chueaka das Ziel hinter der Veranstaltung: Sie soll dazu beitragen, hohe Qualitätsstandards bei Massage und Co. zu etablieren und die Therapeuten dazu motivieren, zu immer besseren Behandlern zu werden.

Eine Wettkampfeinheit bei der WM werde 30 Minuten dauern, erläutert Chueaka. Dabei würden die Richter unter anderem bewerten, wie hygienisch sauber der Therapeut arbeitet. Auch die Zufriedenheit der „Patienten“ fließe in die Bewertung mit ein.

Zuschauer willkommen

Wer sich für die Veranstaltung interessiere, dürfe gerne zum Zuschauen kommen, sagt sie. Die WM sei öffentlich. Auf die Liege legen und gleich mal die eigenen Verspannungen an Nacken und Schultern wegkneten zu lassen, sei aber nicht möglich. Bei der WM gäbe es quasi nur Statisten, die die Patienten spielten.

Wie Chueaka erläutert, habe man im vergangenen Jahr bereits eine erste Massage WM in kleinem Rahmen in Penzberg durchgeführt – quasi als Test für die eigentliche WM in diesem Jahr. Der große Traum der Verantwortlichen sei es dabei, dass Massage als olympische Disziplin anerkannt wird. Die Sieger werden bei der Massage WM mit Pokalen und Medaillen ausgezeichnet.

Thailändische Tänze werden gezeigt

Das Programm: Die Massage Weltmeisterschaft findet ab heute bis einschließlich Sonntag, 10. September, täglich von 10 bis 17 Uhr statt. Eröffnet wird sie am heutigen Freitag (8. September) um 9.30 Uhr. Dabei werden auch thailändische Tänze präsentiert. Der erste Wettkampf findet um 11.15 Uhr statt. Am Sonntag (10. September) ist das Finale für 11 Uhr geplant.