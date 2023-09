Eine Massage-Weltmeisterschaft in Penzberg - „Das gibt es nicht alle Tage“

Von: Franziska Seliger

Teilen

Vielfältige Massage-Utensilien wurden eingesetzt; etwa Stoffbälle, Keulen oder auch kleine Hammer. © Seliger

Rund 60 Masseure und Physiotherapeuten aus etwa 23 Ländern treten dieses Wochenende (8. bis 10. September) in Penzberg bei einer Massage-Weltmeisterschaft gegeneinander an – ein ganz besonderer Wettkampf, bei dem es nicht nur um Ehrgeiz geht, sondern auch um Berufsethos, Tradition und Gesundheit.

Penzberg – Auch Masseure müssen sich dehnen. Zumindest potenzielle Masseur-Weltmeister. Also versuchten sich die ersten zwölf teilnehmenden Therapeuten erst einmal selber locker zu machen, bevor bei der Massage-Weltmeisterschaft am gestrigen Freitag gegen 11 Uhr der erste Wettkampf im großen Saal der Stadthalle stattfand und es für die Therapeuten galt, ihre Patienten-Statisten unter den strengen Augen der Wertungsrichter locker zu machen.

Auch Masseure müssen sich dehnen

Da wurden Rümpfe gebeugt und Schultern gedehnt – fast so, als gelte es, einen Hürdenlauf über 200 Meter zu meistern statt an einer Massage-Liege stehend 30 Minuten seine Künste in Thai-Massage oder Western-Freestyle-Massage unter Beweis zu stellen. Yvonne und Peter Maier saßen derweil am Rande und sahen dem bunten Treiben im Saal gespannt zu. „Eine Weltmeisterschaft in Penzberg: Das gibt es nicht alle Tage“, begründeten die beiden Penzberger ihren Besuch. Außerdem wüssten sie aus eigener Erfahrung, wie gut eine Massage tut, versichern die beiden.

Bitte einmal lang machen: Für den ersten Wettkampf waren am Freitag insgesamt zwölf Massage-Liegen in zwei Sechserreihen im Saal der Stadthalle aufgebaut. © Seliger

Derweil hatte der erste Wettkampf des Tages begonnen und schnell wurde klar: Fernöstliche Massagekunst kann durchaus als Sport durchgehen. Da gab es Teilnehmer, die ihre „Patienten“ auf den Liegen mit Füßen, Knien und Ellenbogen bearbeiteten oder sich bei starkem Körpereinsatz über den Patienten beugten und dessen Körper mit fließenden Bewegungen von oben bis unten durcharbeiteten. Diese Arbeit im „Flow“: Das war eines der Kriterien, die von den Wertungsrichtern bei der Massage-Weltmeisterschaft bewertet wurde.

Sorgfältige Vorbereitung wird bewertet

„Ich finde das einfach wahnsinnig spannend“, begründete die Penzbergerin Birgit Griesmann, warum sie zu der Veranstaltung gekommen war. Als Mitglied des Penzberger Reha-Sportvereins hoffe sie außerdem, einige Inspirationen für die Vereinsarbeit mitnehmen zu können; etwa in den Bereichen „Muskulatur“ und „Schmerz-Therapie“.

Ganzer Körpereinsatz: bei der Massage-WM arbeiteten die Teilnehmer nicht nur mit den Händen. © Seliger

Bewertet wurde von den Richtern auch die saubere Vorbereitung auf die Behandlung. Kein Wunder also, dass Teilnehmerin Kanya Gahlen auf ihre schwarz bespannte Massage-Liege zunächst fein säuberlich ein weißes Tuch legte, bevor sie darauf ein gefaltetes buntes Tuch und verschiedene Handtücher sowie ihre für die Behandlung benötigten Utensilien platzierte – um dann ihrer „Patientin“ Veronika Biersack dabei zu helfen, sich für die Wettkampf-Behandlung bereit zu machen.

„Ich bin schon gespannt“, freute sich Biersack auf ihre Aufgabe. Zwar gehe sie regelmäßig zur Massage. Unter Wettkampfbedingungen und öffentlich vor Publikum habe sie sich aber noch nie massieren lassen, sagte Biersack und schaute sich in dem Saal um, in dem am Freitag zwölf schwarz bespannte Massage-Liegen in zwei Sechserreihen standen. Darauf: je zwei kleine Fläschchen Massageöl die den Geruch von grünem Tee und Lotus verströmen.

Die sorgfältige Vorbereitung wird gewertet: Teilnehmerin Kanya Gahlen mit „Patientin“ Veronika Biersack (l.). © Seliger

Der Rest des Raumes hatte an diesem Tag einen leicht fernöstlichen Touch. In der Mitte war eine thailändische Statue platziert, fernöstliche Musik schwebte durch die Luft und überall wuselten Menschen herum: Richter in weißen T-Shirts, Zuschauer und all die vielen Teilnehmer aus rund 23 verschiedenen Ländern, von denen viele thailändische Wurzeln zu haben scheinen. Oft trugen sie große bunte Blumen im Haar und lange, fließende Gewänder am Körper.

Massage-Traditionen werden präsentiert

Auch Daranee Namsui hat thailändische Wurzeln, lebt aber im Harz und war extra nach Penzberg gefahren, um bei der Massage-Weltmeisterschaft als Patienten-Statist zu fungieren. Die Veranstaltung sei eine gute Idee, erklärt sie. „Und ich finde es gut, um hier die thailändische Tradition der Massage zu präsentieren.“

Die Massage-Weltmeisterschaft findet noch am Samstag, 9. September, sowie am Sonntag, 10. September, statt. Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Wie Mitorganisatorin Porntip Chueaka sagte, soll die nächste Weltmeisterschaft im Januar 2024 in Israel stattfinden.