Helfen als Lebensinhalt

Die Penzberger BRK-Bereitschaft hat einen neuen Leiter. Wir stellen Matthias Bauer vor.

Penzberg – Warum er das macht? Ehrenamtlich Menschen helfen, mitunter Leben retten und Stunden seiner Freizeit im Sanka oder in der BRK-Wache sitzen und Dienstpläne verfassen? Auf diese Frage hat Matthias Bauer, der neue Leiter der Rot-Kreuz-Bereitschaft Penzberg, erst einmal keine Antwort parat. Irgendwie hat er über dieses „Warum“ noch nie nachgedacht. „Man hat hier direkt mit Menschen zu tun. Und gerade, wenn es ihnen nicht gut geht, brauchen sie jemanden“, versucht der 36-jährige Penzberger schließlich eine Antwort.

Fest steht, dass Bauer, der hauptberuflich als Labortechniker bei Roche arbeitet, bereits während seines Wehrdienstes Bundeswehr-Sanitäter war, denn: „Das hat mich immer schon gereizt.“ Danach freilich lebte er das Leben eines normalen Arbeitnehmers, der in seiner Freizeit leidenschaftlich zum Segelfliegen ging. „Aber irgendwann fehlte mir was mit Inhalt. Etwas Sinnhaftes.“ Das Irgendwann war vor gut neun Jahren, ließ ihn spontan zum Telefon greifen und beim BRK in Penzberg anrufen. Seitdem ist Bauer dabei. Mit ganzem Herzen. Er hat diverse Ausbildungseinheiten durchlaufen und ist als Praktikant in Rettungswägen und bei Krankentransporten mitgefahren. Außerdem hat er gelernt, wie man in Katastrophenfällen Notunterkünfte einrichtet und Betroffene versorgt. Im April dieses Jahres hat der mittlerweile längst fertig ausgebildete Rettungssanitäter Ludwig Schmuck als Bereitschaftsleiter der BRK-Bereitschaft Penzberg abgelöst.

Matthias Bauer unterstehen damit das Kriseninterventionsteam, die ehrenamtlichen (Rettungs-)Sanitäter und der BRK-Betreuungsdienst. Insgesamt etwa 20 Aktive, die alle ehrenamtlich tätig sind. „Die BRK-Bereitschaft dient als Ergänzung zum Rettungsdienst und des Katastrophenschutzes“, erklärt der Leiter. Das heißt: Immer, wenn von den hauptberuflichen Kräften keiner verfügbar ist – etwa weil bereits ein Einsatz läuft – werden Bauer und sein Team aus Rettungssanitätern, Sanitätern und Co. gerufen. Ihr Einsatzgebiet reicht dabei weit über die Stadtgrenzen hinaus und umfasst Nachbarorte wie Iffeldorf, Habach, Bichl und Antdorf.

An seinen ersten Einsatz bei der BRK-Bereitschaft Penzberg kann sich Bauer noch gut erinnern. Aus Gründen der Schweigepflicht kann er dazu aber nichts erzählen. Nur so viel: „Trotz der Ausbildung geht einem bei Notfallpatienten ein bisschen die Düse.“ Schon mal vergessen, wie die stabile Seitenlage geht? Nein, sagt Bauer. Derartige Blackouts kämen im Ernstfall nicht vor. Das Gelernte sitze zu 1000 Prozent. Etwa dreimal im Monat fährt Bauer selbst Einsätze im Rettungswagen. Wichtig dabei ist ihm, „immer menschlich mit den Leuten umzugehen“. Egal ob Verletzte oder Angehörige. Er sieht schwere Verkehrsunfälle, kommt zu Notsituationen in die Häuser, hat mit Leid und Tod zu tun. Viele seiner Einsätze gehen ihm an die Nieren. Auch wenn der 36-Jährige gelernt hat, professionell damit umzugehen. Vor allem, wenn Kinder betroffen sind. Auch über die Angehörigen von Verstorbenen macht sich Bauer noch lang Gedanken. „Man darf so etwas dann nicht wegschieben. Man muss es verarbeiten, und das braucht seine Zeit.“ Die größte Angst: Zu einem Einsatz zu kommen, bei dem ein Freund oder ein Familienmitglied betroffen ist. Glaubt er an Gott? Nein, sagt Bauer. Er sei zwar Katholik, aber nicht religiös. Durch sein Ehrenamt habe er aber gelernt, den Tod als Teil des Lebens zu akzeptieren. „Und ich bin überzeugt, dass ein Mensch nicht nur eine biomechanische Maschine ist.“

Sein Ventil, um nach schwierigen Einsätzen runterzukommen, ist das Joggen. „Auch, wenn man es mir nicht ansieht“, sagt er schmunzelnd und streicht über sein T-Shirt. Auch Gespräche mit Kollegen helfen manchmal. Für die will er als Bereitschaftsleiter, „soweit möglich“, immer da sein. Das Team ist sogar über eine eigene Whats-App-Gruppe vernetzt und selten sind die Tage, an denen Bauers Handy nicht klingelt, plingt oder summt. „Dann denke ich, es ist kaputt.“ Mehr Zeit als im Sanka verbringt Bauer als Chef im Büro an der Winterstraße. Zusammen mit seinen zwei Stellvertretern schreibt er Dienstpläne, arbeitet Bürokram ab, requiriert Gelder – und muss bei offiziellen Anlässen die Truppe nach außen repräsentieren. Eine Sache, die er nicht so besonders mag. „Das muss ich noch ein bisschen üben.“

Zeit dafür hat Matthias Bauer. Auf vier Jahre ist er in sein Amt gewählt, das er mit Ernsthaftigkeit und Fleiß ausfüllt. Zum Segelfliegen ist er schon lange nicht mehr gekommen. Nicht schlimm, sagt er. „Ich mache das hier ja wirklich gern.“ Statt abzuheben, hat Bauer Strukturen bei der BRK-Bereitschaft Penzberg verändert und seiner Mannschaft mehr Eigenverantwortung übertragen. Und in nicht allzu ferner Zukunft gilt es, den Umzug in das geplante Blaulichtzentrum zu stemmen. Bis dahin retten Matthias Bauer und sein Team Menschenleben. Jeden Tag. Das ist der Grund, warum sie das Ehrenamt machen.

Franziska Seliger