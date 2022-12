Deutlich mehr Verkehr in Penzberg: Stadt und Roche zahlen Schallschutzfenster für bestimmte Häuser

Von: Wolfgang Schörner

In Penzberg wurde für bestimmte Straßen und Häuser ein Schallschutzfenster-Programm beschlossen. © Wolfgang Schörner

Die Stadt Penzberg wird an bestimmten Straßen und Häusern die Kosten für den Einbau von Schallschutzfenster erstatten. Dabei geht es um fast 130 Wohnungen, für die womöglich ein Anspruch besteht. Hintergrund ist der zunehmende Verkehrslärm durch die Roche-Erweiterung und durch die Ansiedlung weiterer Firmen im Nonnenwald.

Penzberg – Schallschutzfenster und Fenstertüren sollen bis zu einem Höchstbetrag von 250 Euro pro Quadratmeter erstattet werden. Für Schalldämmlüfter in Räumen, die zu Schlafzwecken benutzt werden, sind es bis zu 300 Euro. Neue gedämmte Rollladenkästen würden mit bis zu 250 Euro bezuschusst. Das geht aus einer Satzung hervor, die der Penzberger Stadtrat jetzt einstimmig beschlossen hat Aufgelistet sind in der Satzung auch jene Häuser, bei denen ein „möglicher Anspruch auf passiven Schallschutz“ besteht. Die meisten dieser Häuser stehen an der Bahnhofstraße, an der Bichler Straße, an der Grube, Am Haselberg, an der Nonnenwaldstraße, am Oberanger, in Reindl, an der Seeshaupter Straße, der Sindelsdofer Straße, der Waxensteinstraße und in Wölfl.

Laut Stadt geht es um insgesamt 127 Wohnungen an verschiedenen Straßen

Auf Nachfrage hieß es dazu seitens der Stadt Penzberg, dass es um insgesamt 127 Wohnungen geht. Was das Schallschutz-Programm kostet, dazu gab es keine Angaben – es hängt letztlich auch davon ab, wie viele Anträge eingehen. Finanziert werden soll es sowohl von der Stadt als auch von Roche. Keine Aussage gab es dazu, wer wie viel übernimmt. Dies, hieß es, sei Sache des städtebaulichen Vertrags, den die Stadt und Roche im Zuge der geplanten Werk-Erweiterung vor kurzem abgeschlossen haben. Er wurde nicht veröffentlicht.

Gutachter hat stark steigendes Verkehrsaufkommen prognostiziert

Dass es zu der Schallschutzfenster-Erstattung kommen wird, hatte sich bereits im vergangenen Sommer abgezeichnet. Damals erläuterte Gutachter Harald Spath vom Münchner Büro „Gevas“ dem Penzberger Verkehrsausschuss seine Verkehrsprognose (wir berichteten). Demnach wird der Verkehr in Penzberg bis zum Jahr 2035 um 7400 Kraftfahrzeuge am Tag zunehmen. Der größte Anteil (4000 Kfz) geht zwar auf die zusätzliche Wohnbebauung in Penzberg zurück, ein beträchtlicher Teil aber auch auf die Erweiterung des Roche-Werkgeländes (1100 Kfz), auf die Nachverdichtung im Roche-Werk (1100 Kfz) und auf die Ansiedlung neuer Firmen auf städtischen Flächen (1200 Kfz) im Nonnenwald.

Auf dieser Prognose basierend legte Gutachter Johann Storr vom Augsburger Büro „Bekon“ zugleich ein Schallgutachten vor. Es beinhaltete eine Liste, die „Gebäude mit möglichem Anspruch auf Schallschutz“ nennt, weil dort durch den Verkehrszuwachs die Lärmwerte überschritten werden. Diese Liste fand nun Eingang in das Schallschutz-Programm.

OM-Kritik: Es werden nur die Symptome bekämpft

In den Vorberatungen für das Programm gab es auch grundsätzliche Kritik. Markus Bocksberger (PM) sprach von einer Bekämpfung von Symptomen. „Wir erwarten, dass die Ursache bekämpft wird“, sagte er – also die Zunahme des Verkehrs. Ähnlich sah es John-Christian Eilert (Grüne). Schallschutzfenster sein die „letzte und unmöglichste Sache, um Lärm auszusperren“. Am Ende votierten aber sowohl Bauausschuss als auch Stadtrat einstimmig für die Schallschutzfenster-Satzung.

Anträge laut Stadt erst ab 2024 möglich

Die Anwohner der betroffenen Häuser können allerdings noch nicht gleich Anträge stellen. Dies sei erst ab 2024 möglich, so Günter Fuchs, stellvertretender Bauamtsleiter. In der Satzung heißt es dazu, dass Ansprüche erst ein Jahr nach Inkrafttreten des ersten Bebauungsplans geltend gemacht werden können. Wie berichtet, wurde der Bebauungsplan für die Roche-Werkerweiterung in der Dezember-Sitzung vom Stadtrat beschlossen. Die Stadt begründete die Zeitspanne damit, dass die ersten neuen Industrie- und Gewerbebauten auch erst mit zeitlicher Verzögerung fertig sind. Laut Fuchs ist das Programm auf sechs Jahre begrenzt. 2030, erklärte er, soll das Roche-Mobilitätskonzept, wie angekündigt, greifen und wieder zu einer Verkehrsminderung führen.

Zum Vorgehen heißt es, dass Anwohner mit möglichem Anspruch einen schriftlichen Antrag bei der Stadt stellen müssen, der dann von einem externen Beauftragten vor Ort geprüft wird. Vorher dürfe baulich keine Schallschutzmaßnahme umgesetzt werden. Nach Fertigstellung wird nochmals geprüft. Auf die Frage von Adrian Leinweber (SPD) im Ausschuss, ob die Stadt die betroffenen Anwohner proaktiv vom möglichen Anspruch unterrichtet, hieß es, dies sei machbar.