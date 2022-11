Steigende Bevölkerungszahlen und Energiewende: Blick in die Zukunft der Verbandskläranlage

Die gemeinsame Kläranlage von Penzberg, Iffeldorf und Bad Heilbrunn. Sie liegt bei Obermaxkron an der Loisach.

Vor 25 Jahren: Baubeginn der Kläranlage bei Penzberg

Von Wolfgang Schörner schließen

Vor 25 Jahren begann an der Loisach der Bau der Kläranlage, die seit dem Jahr 2000 das Abwasser aus Penzberg, Iffeldorf und Bad Heilbrunn reinigt. 3,5 Milliarden Liter sind es mittlerweile jedes Jahr. Das Klärwerk war damals recht großzügig ausgelegt, was nun ein Vorteil ist. Auch wenn die drei Orte gewachsen sind, ein Ausbau ist in den nächsten Jahren nicht erforderlich.

Penzberg – „Wir gehen davon aus, dass mittelfristig keine Erweiterung nötig ist“, sagt der Penzberger Stadtwerke-Vorstand André Behre, der zugleich Geschäftsführer der Verbandskläranlage ist. Das heißt ihm zufolge: zumindest in den nächsten fünf oder sechs Jahren. Die Option, die Kläranlage zu erweitern, stand zwar in der Vergangenheit im Raum. Allerdings fand das Klärwerk-Team andere Wege, um auf die steigende Abwassermenge zu reagieren.

Laut Klärwerk-Geschäftsführer Behre wurden „verfahrenstechnische Optimierungen“ vorgenommen, insbesondere bei der Biologie. Es wurden neue Sprudler eingebaut, die den biologischen Abbau anregen. Dadurch seien viele Reserven geschaffen worden, so Behre. Er müsse da den eigenen Leuten ein großes Lob aussprechen, sagt er. „Sie haben in den letzten Jahren mit viel Herzblut daran gearbeitet, aus dem bestehenden System mehr rauszuholen.“ Hinzu kommt noch ein weiterer Punkt: „Wir bemühen uns, im Penzberger Kanalnetz die Entwässerung mittel- und langfristig zu optimieren“, erklärt der Stadtwerke-Vorstand. Verhindert wird so unter anderem, dass Regenwasser und Fremdwasser aus dem Erdreich das Kanalnetz und damit im Endeffekt die Kläranlage belasten.

Klärwerk vor 25 Jahren recht groß angelegt

Behre bestätigt aber auch, dass das Klärwerk vor 25 Jahren recht groß ausgelegt wurde – das verschafft heute ebenfalls Luft. Wobei ihm zufolge die Bevölkerungszahlen nicht so massiv gestiegen sind, zeitweise sogar stagnierten. Ändern kann sich das natürlich in den nächsten Jahren, wenn die Neubauviertel westlich der Birkenstraße und auf dem Edeka-Areal bezogen werden. Auch neue Gewerbeansiedlungen bedeuten, dass mehr Abwasser gereinigt werden muss.

+ Das Team der Verbandskläranlage rund um Geschäftsführer André Behre (Mitte) © Stadtwerke Penzberg

Früher befand sich die Penzberger Kläranlage zwischen dem Wohnviertel „An der Freiheit“ und dem Säubach – heute stehen dort Wohnhäuser. Mehr als 35 Jahre war sie in Betrieb und schließlich zu klein. Bereits Ende der 1980er Jahre suchte die Stadt Penzberg nach einem geeigneten Standort für eine größere und modernere Anlage. Anfang der 1990er Jahre fiel die Entscheidung: Das neue Klärwerk soll an der Loisach nahe der Säubachmündung entstehen. 1993 taten sich zudem Penzberg, Iffeldorf und Bad Heilbrunn zusammen, um die Kläranlage gemeinsam zu bauen und zu betreiben. Abhängig von der Größe hat Penzberg am Zweckverband einen Anteil von 77 Prozent, Bad Heilbrunn von 15 Prozent und Iffeldorf von acht Prozent.

Im Januar 2000 startete der Probelauf

Im Frühjahr 1997 begannen der Bauarbeiten. Vor 25 Jahren wurde zugleich die gemeinsame Verbandskläranlagen Penzberg GmbH gegründet (für das Jubiläum gab es nun eine Ehrenurkunde der IHK). Im Januar 2000 startete der Probelauf. Die Einweihung wurde im Juli 2000 mit einem Festakt gefeiert. Damals hieß es, der Unterschied zur alten Kläranlage sei wie der zwischen „einem Tretroller und einem Hightech-Auto“. Die Baukosten samt Grundstück wurden mit rund 29 Millionen Mark angegeben.

Der „wichtigste Meilenstein“ mit Blick auf die Gewässerökologie erfolgte laut Stadtwerken bereits im Jahr 2003. Damals wurde das Klärwerk mit einer UV-Anlage nachgerüstet. Das gereinigte Abwasser wird seither zusätzlich mit UV-Strahlen behandelt. Es weise bei der Einleitung in die Loisach Badewasserqualität auf, so die Stadtwerke. Heute würden 3,5 Milliarden Liter Abwasser pro Jahr geklärt und der Loisach zugeführt.

Laufend wird saniert und modernisiert

Geschäftsführer Behre erklärt zudem, dass es „ein besonderes Anliegen“, sei, die Kläranlage „ständig zu erneuern, zu sanieren und zu modernisieren“, um sie auf den neuesten Stand der Technik zu halten. So habe man durch Modernisierungen allein heuer die Stromkosten um 10 000 Euro pro Monat senken können. Man strebe an, die gesamte Kläranlage mittelfristig komplett energieautark zu betreiben. „Bis heute haben wir es geschafft, zu etwa 70 Prozent autark zu sein“, erklärt dazu Miralem Hamzic, stellvertretender Leiter der Kläranlage. „Unser großes Ziel ist es aber, mithilfe der Sonne und dem, was wir an energetischer Eigengewinnung erzielen, komplett autark zu werden.“