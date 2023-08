„Das hat ans Ahrtal erinnert. Die Ortschaft ist zerstört“: Solidarität enorm, die Schäden auch

Von: Franziska Seliger

Eine enorme Solidarität bewiesen die Feuerwehren aus Penzberg und den umliegenden Ortschaften. Im Konvoi kamen sie der von Sturm und Hagel schwer getroffenen Gemeinde Benediktbeuern zu Hilfe.

Penzberg – Alt-Kommandant Christian Abt ist auch am Montagvormittag noch sichtlich betroffen von dem Ausmaß der Schäden, die er am Wochenende im Klosterdorf gesehen hat. „Es hat ausgeschaut, als wäre Benediktbeuern mit Streubomben angegriffen worden“, schildert Abt seine ersten Eindrücke vom Samstagnachmittag und -abend. „Diese Zerstörungsgewalt ist unvorstellbar.“

Rehe von Bäumen erschlagen

Er habe tote Rehe im Wald gesehen, die von umgestürzten Bäumen erschlagen worden waren. Unzählige Mäuse seien tot auf den Wiesen gelegen, und Autos seien sogar in ihren Garagen demoliert worden. Seit 1989 sei er bei der Feuerwehr, aber so etwas habe er noch nicht erlebt, so Abt. „Was ich gesehen habe, das hat ans Ahrtal erinnert. Die Ortschaft ist zerstört.“

Kurz nach dem katastrophalen Unwetter sei die Penzberger Wehr von ihren Kollegen aus Benediktbeuern um Hilfe gebeten worden. Denn viele Einsatzkräfte des Klosterdorfs hätten nicht ausrücken können, da sie sich um die Schäden an ihren eigenen Gebäuden hätten kümmern müssen. „80 bis 90 Prozent der Dächer in Benediktbeuern wurden ja durch das Unwetter beschädigt“, erklärt Abt.

Hilfe für Benediktbeuern: Das Foto zeigt Mitglieder der Feuerwehr Penzberg im Einsatz. Bis zu 90 Prozent der Dächer im Klosterdorf sind laut Alt-Kommandant Christian Abt vom Unwetter beschädigt worden. © Feuerwehr Penzberg

Auch Verletzte galt es zu verarzten

Seine Wehr habe dann Kontakt zu weiteren Feuerwehren aus dem Feuerwehrbezirk Ost des Landkreises Weilheim-Schongau aufgenommen und einen gemeinsamen Einsatz koordiniert. In einem Konvoi mit rund zwölf Fahrzeugen, besetzt mit etwa 60 Einsatzkräften, seien sie dann gemeinsam nach Benediktbeuern gefahren. Mit dabei waren unter anderem die Feuerwehren aus Sindelsdorf, Iffeldorf, Seeshaupt und Obersöchering. Dieses „Hilfeleistungskontingent“ habe bei seiner Ankunft im Klosterdorf dann einen eigenen Abschnitt zugeteilt bekommen; und zwar vom Gewerbegebiet am Mondscheinweg bis zum Alpenwarmbad, so Abt. Bis nachts um 22 Uhr habe man dann in erster Linie Dächer abgedeckt, aber auch kaputte Fenster mit Holz vernagelt und Verletzte verarztet. Denn unter anderem wegen herumliegender Glasscherben hätten immer wieder Schnittwunden bei Bürgern und Einsatzkräften versorgt werden müssen.

Angesichts der Vielzahl an zerstörten Dächer hätten die Einsatzkräfte „priorisieren“ müssen, erklärt Abt das strategische Vorgehen am Unglücksort. So habe etwa das Abdecken des Daches am Wohnhaus einer Familie mit kleinen Kindern Vorrang gehabt vor dem Lagerhallen-Dach einer Firma. Gegen 22 Uhr am Samstagabend habe der Einsatz dann vorübergehend abgebrochen werden müssen. Wegen der Dunkelheit sei es für die Helfer auf den Dächern zu gefährlich geworden.

Umliegende Baumärkte öffneten am Sonntag

Doch bereits am Sonntagvormittag gegen 8 Uhr rückte der Konvoi aus dem Landkreis erneut nach Benediktbeuern aus. Bis 22 Uhr am Sonntagabend halfen die Einsatzkräfte aus Penzberg und der Umgebung den Benediktbeurern weiter dabei, ihre Hausdächer abzudecken. „Das war unsere Hauptaufgabe.“ Für ihre Verpflegung sorgten die Helfer dabei selbst, indem sie ihr Essen mitbrachten und den Raum einer ortsansässigen Firma zur provisorischen Kantine umfunktionierten, berichtet Abt. Glück im Unglück sei es gewesen, dass in Benediktbeuern aufgrund seiner ländlichen Struktur viele der Betroffenen selbst mitanpacken konnten; also etwa große Planen zum Abdecken besaßen und auch wussten, wie sie sich auf ihren Dächern sicher bewegen konnten. Sehr hilfreich sei es auch gewesen, dass umliegende Baumärkte am Sonntag spontan öffneten, damit sich die Betroffenen unter anderem mit Planen und Werkzeug ausstatten konnten, betont Abt.

Auch der Hagebaumarkt in Penzberg öffnete an diesem Tag zwischen 11 und 16 Uhr. „Es ist selbstverständlich, dass man diese Hilfsbereitschaft signalisiert“, betont der stellvertretende Filialleiter Robert Wurmer. Vier Mitarbeiter seien auf Bitten von Filialleiter Sebastian Henze am Sonntag bereitwillig zur Arbeit gekommen. Rund 60 Kunden hätten das Angebot genutzt.„So hält man zusammen, das macht mich sehr stolz auf unsere Region“, postete Bürgermeister Stefan Korpan dazu am Sonntag auf seinem Whats-App-Status.

Menschen „waren mental zerschlagen“

Beeindruckt zeigt sich Feuerwehrler Abt von der unheimlich guten Zusammenarbeit aller beteiligten Wehren vor Ort. „Da war der totale Team-Spirit da.“ An den Helfern und den Menschen vor Ort sei das Erlebte vielfach nicht spurlos vorüber gegangen. „Die Leute waren mental zerschlagen, von dem, was sie gesehen haben“, hat Abt beobachtet.

Am Montagvormittag dann mussten die Penzberger Floriansjünger zu einem Einsatz nach Habach ausrücken, um das vom Unwetter beschädigte Dach eines Bauernhofes abzudecken. Sollte aus Benediktbeuern aber noch einmal die Bitte um Hilfe kommen, würde man jederzeit erneut hinfahren, betont Abt. Denn auch gestern seien noch zahlreiche beschädigte Dächer nicht abgedeckt gewesen.