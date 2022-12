Serien-Sieger: Zwei Penzberger Schulen holen sich zum wiederholten Mal den Titel „Umweltschule“

Umwelt- und Klimaschutz

Zum achten Mal hintereinander hat die Penzberger Mittelschule den Titel als „Umweltschule“ erhalten. Sie machte daraus nun ein großes Fest in der Stadthalle vor hunderten Schülern. Auch die Penzberger Realschule darf sich weiterhin „Umweltschule“ nennen. Sie bekam die Auszeichnung zum sechsten Mal.

Penzberg – Bayernweit wurden dieses Jahr 624 Schulen mit dem Titel „Umweltschule in Europa“ ausgezeichnet, darunter auch die Bürgermeister-Prandl-Mittelschule und die Heinrich-Campendonk-Realschule aus Penzberg. Vergeben wird die Auszeichnung jedes Jahr von einer Jury, die aus Vertretern des Umwelt- und des Kultusministeriums, des Landesbunds für Vogelschutz und der Akademie für Lehrerfortbildung besteht

Mittelschule macht aus achten Titel ein großes Fest

Die Mittelschüler machten aus ihrem achten Titel in Reihenfolge ein Fest in der Stadthalle. Wie alles anfing, erzählte Lehrerin und Umweltbeauftragte Ute Kurz. Sie habe vor zehn Jahren einen Film über den Regenwald und dessen Zerstörung gesehen und danach an der Mittelschule eine „Regenwald AG“ gegründet. Damals sei ein Schüler mit einem Zeitungsartikel auf sie zugekommen, in dem stand, dass das Gymnasium eine „Umweltschule“ sei. „Warum wir nicht?“, habe der Junge gefragt. Diese Frage gab den Ausschlag: Die Schule bewarb sich erstmals für die Auszeichnung. Seither seien die Schüler jedes Jahr mit viel Einsatz dabei, so Ute Kurz. Sie zu motivieren sei nicht schwer. Was ebenso für die Lehrer gilt. Mittlerweile hat die Mittelschule auch ein Lehrer-Umweltteam.

Tipps, was Schüler im Kleinen für Umwelt- und Klimaschutz tun können

In der Stadthalle berichteten 13 Buben und Mädchen von den Umweltaktivitäten und gaben Tipps, was Schüler im Kleinen tun können: sich nicht mit dem Auto zur Schule bringen lassen, die Heizung zurückdrehen, Hefte aus Recyclingpapier kaufen und Bäume pflanzen. Auch zur Vermeidung von Plastik gab es Ratschläge: Buntstifte aus Holz verwenden und Plastikfedermäppchen, wenn man sie schon hat, so lange benutzen, bis sie kaputt sind. Dazu passt, dass an der Schule alte Schnellhefter beim Ausmisten entdeckt wurden, die zum Weiternutzen angeboten wurden. Angeschafft wurde auch ein Wasserspender, an dem mitgebrachte Flaschen aufgefüllt werden können, um so Plastikflaschen zu sparen.

Leere Seiten aus alten Heften werden zu neuen Spiralblöcken

Die Schüler erzählten, dass es eine der ersten Aktionen der „Regenwald AG“ war, nachzuschauen, ob die Schule Reyclingpapier verwendet – was nun der Fall ist. Auch ein „Regenwaldshop“ wurde eröffnet, bei dem Recyclinghefte zu kaufen sind. Ein Mädchen erzählte von der Idee, am Schuljahresende leere Seiten aus Heften herauszutrennen, einzusammeln und daraus neue Spiralblöcke zu binden – diese werden ebenfalls an der Schule verkauft. Auch Geschenkverpackungen und Dekoartikel entstanden aus Recyclingmaterial. Der Erlös ging jeweils an eine Regenwald-Organisation zum Pflanzen neuer Bäume. „Mittlerweile wird es ein kleiner Wald sein“, sagte eine Schülerin. Weitere Aktionen waren ein „Klimaradio“ und eine Tauschparty mit Realschule und Gymnasium.

Realschule holt sich Titel zum sechsten Mal in Folge

Die Realschule kann sich heuer zum sechsten Mal in Folge über den Titel „Umweltschule“ freuen. Dort gibt es jedes Jahr das Wahlfach „AG Umwelt“. Die Schüler pflanzten Frühblüher, legten insektenfreundliche Blumenrabatte an und brachten Insektenhotels im Pausenhof an. Ebenso verkauften sie Fairtrade-Schokolade und setzten ein Streetart-Kunstprojekt „Müll in unseren Meeren“ im Schülercafé um. Laut Lehrerin Gabi Hörer vom Umweltteam erhalten die Fünftklässler seit einigen Jahren am ersten Schultag ein Paket mit Heften aus Recyclingpapier. Solche Hefte und Blöcke können zudem über das ganze Schuljahr im Schülercafé gekauft werden. Neuntklässler führten im Religionsunterricht eine Handy-Sammelaktion durch – die ausgedienten Mobiltelefone wurden an das katholische Hilfswerk „Missio“ geschickt. Achtklässler gestalteten eine Ausstellung zum Thema Wasser. Auch einen Wasseraktionstag gab es, mit dem gemeinnützigen Verein „Pure Water for Generations“.