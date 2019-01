Mitten in der Revolution: Als Penzberg zur Stadt wurde

Vor 100 Jahren wurde Penzberg zur Stadt, mitten in den Wirren der revolutionären Nachkriegszeit. Als Penzberg 1918 den Antrag stellte, gab es noch Kaiser und König. Als er 1919 bewilligt wurde, waren Deutschland und Bayern eine Republik. Wer gar nicht begeistert war: der größte Arbeitgeber in Penzberg, das Bergwerk.

Penzberg – Penzberg feiert heuer das 100-Jährige der Stadterhebung. Es war der 1. März 1919, an dem der damalige Bergwerksort, bis dahin noch eine Gemeinde, die städtische Verfassung einführen durfte – in einer Zeit der Not und der revolutionären Wirren. Der Erste Weltkrieg war gerade mal vier Monate zu Ende. Fast 200 Penzberger waren in dem Krieg gefallen. Die Monarchie war hinweggefegt, Kaiser Wilhelm II. und Bayerns König Ludwig III. abgesetzt. Es herrschte Revolution, im April wurde in Bayern die erste Räterepublik ausgerufen, die später in blutige Kämpfe mündete.

Penzberg bestand vor 100 Jahren aus etwa 5600 Einwohnern. Der Ort war geprägt vom Bergwerk – es war die Lebensader. Rund 1400 Menschen waren dort beschäftigt. Zum Vergleich: Ansonsten gab es laut Stadtarchiv 17 Beschäftigte in anderen Industriebetrieben, 118 Beschäftigte in der Landwirtschaft, 76 gemeldete Handwerker und 230 Angestellte.

Die Oberbayerische Aktiengesellschaft für Kohlenbergbau („Oberkohle“), die das Penzberger Bergwerk betrieb, war alles andere als begeistert davon, dass Penzberg eine Stadt werden sollte. Die „Oberkohle“ fürchtete um ihren Einfluss. Als Penzberg 1918 den Antrag stellte, kündigte sie an, sich gegen eine städtische Verfassung zur Wehr zu setzen. Belegt ist dies in Schriftwechseln, die der 2008 verstorbene einstige Stadtarchivar Karl Luberger dokumentiert hat. Der Hintergrund war, dass gemäß der Gemeindeverfassung zu Zeiten des bayerischen Königreiches nur ein kleiner Teil der Einwohner mitreden durfte. Laut einer Volkszählung von 1910 waren es zum Beispiel nur 386 von 5530 Einwohnern. Mitbestimmen in der Gemeindepolitik durften im Prinzip jene, die am meisten Steuern zahlten. Und als Höchstbesteuerter, so heißt es in den Dokumenten, hatte das Bergwerk das mit Abstand größte Stimmengewicht. Anders war es bei der städtischen Verfassung. Die „Oberkohle“ argumentierte damals gegenüber den Behörden, dass Penzberg im Wesentlichen aus der Arbeiterkolonie bestehe, dass in Penzberg ohnehin nur noch zehn Jahre Bergbau betrieben werde und dass nach der Schließung höchstwahrscheinlich die meisten Einwohner den Ort verlassen würden.

Der damalige Bürgermeister Andreas Höck bestätigte in einem Brief an das königliche Bezirksamt Weilheim, Standpunkt der „Oberkohle“ sei begreiflich, weil sie ihren „weitgehenden – man kann sagen entscheidenden – Einfluß auf die Gemeindepolitik“ verliere. Höck merkte aber auch süffisant an, dass die „Oberkohle“ bei einem Wegzug sicherlich nicht die vielen Armen und ihre Häuser mitnehmen könne.

Der Gemeindeausschuss hatte im April 1918, auf Betreiben von dessen Mitglied Michael Pfalzgraf, den Antrag zur Stadterhebung an das königliche Bezirksamt Weilheim gestellt. Die Gemeinde hörte dann lange Zeit nichts mehr davon. Erst fast ein Jahr später, der Weltkrieg war vorbei, kam die Antwort von der neuen Regierung, die sich gerade in München zu etablieren versuchte. Das bayerische Innenministerium schickte einen Bescheid, dass sich die Gemeinde Penzberg mit Wirkung vom 1. März als Stadt bezeichnen darf. Am 15. Juni 1919 fanden – es galt schon das neue allgemeine Wahlrecht – die ersten Stadtratswahlen statt. Bürgermeister war damals Hans Rummer, der 26 Jahre später von Nazi-Schergen in der Penzberger Mordnacht ermordet wurde.

Gefeiert wurde die Stadterhebung damals auch, am Ostermontag des Jahres 1919. Der eigentliche Grund für das Fest war aber ein anderer: die Heimkehr der Kriegsteilnehmer. Dafür wurden in Penzberg eigens mit Tannenzweigen geschmückte Triumphbögen errichtet. Darauf zu sehen war erstmals der Schriftzug „Stadt Penzberg“ zusammen mit dem Stadtwappen.