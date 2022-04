Erinnerung an Mordnacht-Opfer: Der 90.000. Stolperstein wurde in Penzberg verlegt

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Insgesamt 18 Stolpersteine werden an die Penzberger Mordnacht erinnern: an die 16 Opfer und an zwei Überlebende des Terrors. Im Bild Gunter Demnig (r.) und Bürgermeister Stefan Korpan am Stadtplatz mit den Steinen. © Wolfgang Schörner

Sogenannte Stolpersteine erinnern künftig an die 16 Opfer der Penzberger Mordnacht vom 28. April 1945. Der Künstler Gunter Demnig, der seit 30 Jahren solche Steine zum Gedenken an NS-Opfer verlegt, war am Mittwoch selbst in Penzberg, um fünf Exemplare eigenhändig in den Gehweg einzulassen. Darunter war der europaweit 90.000. Stolperstein.

Penzberg – 16 Männer und Frauen waren am 28. April 1945 in Penzberg, kurz vor Kriegsende, von Soldaten und fanatischen NS-Anhängern ermordet worden. An die Opfer der „Penzberger Mordnacht“ erinnern künftig Stolpersteine, die vor ihren einstigen Wohnorten in den Gehweg eingelassen sind. Außerdem werden Stolpersteine für die zwei Überlebenden Sebastian Tauschinger und Franz Schwab verlegt.

Künstler Gunter Demnig verlegte in Penzberg selbst fünf Stolpersteine

Der Künstler Gunter Demnig kam am Mittwochnachmittag eigens nach Penzberg, um selbst die ersten fünf Stolpersteine zu verlegen – für den ehemaligen Bürgermeister Hans Rummer, für das Ehepaar Fleißner (alle an der Bürgermeister-Rummer-Straße), für Franz Biersack und Johann Summerdinger (beide an der Bahnhofstraße). Derartige Stolpersteine liegen inzwischen in 1265 Kommunen in Deutschland und in 21 europäischen Ländern, um an NS-Opfer zu erinnern. Ein Zufall war es da, dass Demnig am Mittwoch in Penzberg den 90.000. Stolperstein setzen konnte. Es ist der Stein für Agathe Fleissner, die vor 77 Jahren erhängt wurde.

Messing-Tafeln sind „eine weitere Facette“ des Gedenkens

Das Einsetzen der Messing-Tafeln bilde „ eine weitere Facette in der Penzberger Aufarbeitung der Penzberger Mordnacht“, sagte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) in seiner Ansprache. Es sei eine besondere Facette. „Denn durch die Stolpersteine wird der Fokus auf das Leben der Menschen gelegt und eben nicht auf deren Ermordung.“ Schwierig war es ihm zufolge, die Lebensmittelpunkte der Männer und Frauen herauszufinden. Die Recherche habe „aber auch die Bedeutung der Geschichtsbewahrung offenbart“, so Korpan. So habe zum Beispiel der eine gewusst, wen er fragen könne, der andere wieder wusste, welches Netzwerk er anzapfen musste, „bis wir am Ende alle Wohn-Standorte auf die aktuelle Stadtkarte übertragen konnten“. Beeindruckend sei gewesen, wie die mit der Recherche betrauten Personen ins Gespräch über die Menschen kamen, die vor 77 Jahren viel zu früh ihr Leben lassen mussten. „Die Menschen standen bei den Archivarbeiten im Vordergrund, nicht die bloßen Opfer“, sagte Korpan. Er sei froh, dass „Penzberg nun mit den Stolpersteinen seine Ehrenbürger noch mehr in seine Mitte nimmt, als sie es im Herzen und in Gedanken ohnehin sind“. Am Donnerstag, 28. April, folgen weitere Gedenkveranstaltungen. Vor einem Jahr war am Stadtplatz eine in den Boden eingelassene Tafel enthüllt worden

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“

Es sei zwar kein Grund zur Freude, sagte Gunter Demnig. Dennoch freue er sich über die Penzberger Initiative, Stolpersteine verlegen zu wollen. Wichtig sei jeder Stein, der hinzukomme, ebenso das Interesse von Jugendlichen. Demnig zitierte bei seiner kurzen Ansprache einen Rabbi: „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“

Das erste Exemplar, einen Prototyp, hatte der Künstler 1992 in Köln verlegt. Im September 2021 wurden in Schongau vier Stolpersteine eingesetzt, in Erinnerung an ein jüdisches Ehepaar, das in Theresienstadt ermordet wurde, und dessen zwei Kinder, die überlebten. Mittlerweile sind es europaweit 90.000 Stolpersteine. Dass dies solche Ausmaße annimmt, damit habe er anfangs nicht gerechnet, sagte Demnig in Penzberg. Zur Kritik, die Opfer würden mit den Füßen getreten, antwortete er, dass diese Kritik eine Verharmlosung der NS-Verbrechen sei. Die Nationalsozialisten, so Demnig, haben nicht mit den Füßen auf den Menschen herumgetrampelt, sie haben sie ermordet.