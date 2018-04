Motorradfahrer bei Sturz verletzt: War‘s ein Kanaldeckel?

Zu einem weiteren Motorradunfall ist es in Penzberg gekommen. Der Mann stürzte - hatte aber Glück im Unglück.

Penzberg - Leichte Verletzungen zog sich am Montag gegen 17.45 Uhr ein Motorradfahrer aus Eurasburg zu, als er in Penzberg auf der Bichler Straße stürzte. Der 36-Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße in Richtung Penzberger Innenstadt und wollte nach rechts in die Bichler Straße abbiegen. Vor ihm hatten laut Polizei zwei Autos angehalten, die einer Fußgängerin das Queren der Fahrbahn auf Höhe des Autohauses ermöglichen wollten.

Der Motorradfahrer nahm die Situation zwar wahr und bremste. Er kam jedoch zu Sturz, nachdem er einen Kanaldeckel und eine weiße Fahrbahnmarkierung passiert hatte. Ob diese Bodenbeschaffenheit der Auslöser war, konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden, teilte die Polizei mit. Einen Kontakt zum vor ihm wartenden Pkw gab es nicht.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro an Blinker und Verkleidung. Der Motorradfahrer klagte laut Polizei vor Ort über Schmerzen am rechten Fuß, blieb aber sonst unverletzt.