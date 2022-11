„Notstromaggregat“ als Energiequelle - was Künstler in der Krise raten

Von: Wolfgang Schörner

Im Museum Penzberg eröffnet eine neue Ausstellung, diesmal von der „Kunstzeche“. © Wolfgang Schörner

Der Penzberger „Kunstzeche“-Verein gestaltet nach vier Jahren Pause wieder eine eigene Ausstellung. Sie startet am Freitag im Penzberger Museum. Über 30 Künstler zeigen ihre Werke, viele davon aus der Region. Für die „Kunstzeche“ ist es eine Möglichkeit, sich wieder einmal zu präsentieren. Sie sucht immer noch nach Räumen.

Penzberg – Der Titel passt in die Zeit, in der in Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Energiepreise steigen und die Angst vor einem Blackout wächst. „Notstromaggregat“ hat der Penzberger „Kunstzeche“-Verein seine Ausstellung getauft, die am Freitagabend im „Museum Penzberg – Sammlung Campendonk“ eröffnet wird. Sie läuft bis Ende Januar. Zuletzt war dort „Rette mich!“ zu sehen.

„Notstromaggregat“ dreht sich um persönliche und gesellschaftliche Kraftquellen

Alle Künstler hätten im Vorfeld gesagt, dass sie sich nur an einer Ausstellung beteiligen, wenn sie Bezug auf die gegenwärtigen Verhältnisse nimmt, erzählt Gisela Geiger, zweite Vorsitzende des „Kunstzeche“-Vereins. „Das war allen ein Anliegen.“ In der Ausstellung „Notstromaggregat“ gehe es darum, was sowohl die gesellschaftlichen wie die persönlichen Kraftquellen sind. Man sei immer davon ausgegangen, dass Deutschland ein funktionierender Industrie- und Verwaltungsstandort sei, so Geiger. Nun in der Krise merke man, dass es nicht so leicht sei. Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, sich und anderen vor Augen zu führen, aus welchen Quellen wir Energie schöpfen können – „persönlich, aber auch als Gesellschaft, die auf Hochtouren läuft“, erklärt sie.

Über 30 Künstler und Künstlerinnen stellen aus

Über 30 Künstler und Künstlerinnen werden auf Einladung der „Kunstzeche“ in den nächsten zwei Monaten im Penzberger Museum ihre Arbeiten zeigen. Darunter sind witzige Einfälle wie das „Schweinelampe“-Aquarell, ein steiniges Naturerlebnis der nahen Bergwelt als persönliche Energiequelle, das Heranwachsen des Fötus im Mutterleib als ewiger Jungbrunnen, ein Stromaggregat, dessen Propeller pustend angetrieben werden, und ein Christbaum, der golden glänzt, weil er aus Zitronen besteht.

Dabei decken die Arbeiten ein breites Spektrum an Techniken ab, von Grafik, Holzschnitt und Installation über Fotografie, Tuschzeichnung bis zu einer Klanginstallation, bei der zu Edith Piafs „Non, je ne regrette rien“ eine Flasche in den weißblauen Himmel steigt und dann auf den Boden kracht. Die Künstler sind nicht alles „Kunstzeche“-Mitglieder, aber aus der Region, auch wenn einige heute im Ausland leben.

Kunstverein ohne Ausstellung „ist doch ein trauriger Haufen“

„Es ist eine sehr schöne Sache, dass wir wieder die Möglichkeit haben auszustellen“, sagt Geiger. Die bislang letzte Schau der „Kunstzeche“, die 2023 ihr 25-Jähriges feiert und über 100 Mitglieder zählt, war „Koffer im Kopf“ im Winter 2018/2019. Dabei sind solche Auftritte wichtig. „Ein Kunstverein ohne Ausstellung ist doch ein trauriger Haufen“, so Geiger. Als man den Künstlern sagte, dass man eine Ausstellung vorbereite, habe es ein großes „Hurra“ gegeben. Entsprechend zahlreich waren auch die Rückmeldungen.

Kunstzeche-Verein sucht weiterhin dringend Räume

Das löst allerdings noch nicht ein anderes drängendes Problem: Der Verein sucht seit längerer Zeit eigene Räume für Ausstellungen. Er hatte in den ersten zwei Jahrzehnten seines Bestehens rund 70 eigene Ausstellungen im Penzberger Museum organisiert, dann aber diese Möglichkeit verloren, als das Stadtmuseum 2016 zum „Museum Penzberg – Sammlung Campendonk“ wurde. Zuletzt hatte der Verein seine Hoffnung darauf gesetzt, Räume in der ehemaligen Molkerei zu nutzen. Wie berichtet, gibt es aber Überlegungen, das Areal für eine Schulerweiterung zu verwenden. Eine andere Idee betrifft den neuen „Bürgerbahnhof“. Vielleicht, so Geiger, eröffne sich dort eine Möglichkeit.

Die Ausstellung „Notstromaggregat“ im Altbau des „Museum Penzberg – Sammlung Campendonk“ ist von Samstag, 3. Dezember, bis Sonntag, 29. Januar, für das Publikum geöffnet: dienstags bis sonntags und an den Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.