Wiederentdeckung eines Vergessenen - so verabschiedet sich Diana Oesterle vom Penzberger Museum

Von: Wolfgang Schörner

„Dompteuse“ heißt das Mader-Bild (um 1930), das Kuratorin Diana Oesterle hier zeigt. Es wurde vom Heimatmuseum Prien am Chiemsee zur Verfügung gestellt. © Wolfgang Schörner

Für Diana Oesterle ist es das Finale als Museumsleiterin in Penzberg. Vor ihrem Abschied hat sie mit zwei Kunsthistorikern eine neue Ausstellung kreiert, die sich Joseph Mader widmet, einem Maler, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Vergessenheit geriet. Ganz unbekannt ist der Künstler, der bis zu seinem Tod in Moosburg bei Freising lebte, in Penzberg aber nicht.

Penzberg – Es war ein sehr kleines Hinterglasbild, das vor fünf Jahren neben vielen anderen in der Tiefenlicht-Ausstellung des Penzberger Museums hing. Es zeigte eine geheimnisvolle, düstere Szene mit einem Skelett und einem großen Vogel, gemalt 1923 von Joseph Mader. Diana Oesterle hatte es im Rahmen ihrer Forschungsarbeit entdeckt und in die Hinterglas-Ausstellung integriert. Sie fand damals heraus, dass Mader und Heinrich Campendonk einst mit Jan Thorn Prikker den selben Lehrer in ihren Umfeld hatten. Ansonsten packte sie Joseph Mader „in die Hinterglas-Ecke“.

Bis sich 2019 der Enkel von Joseph Mader bei Diana Oesterle mit der Frage meldete, ob sie Interesse an einem Ausstellungsprojekt hat. Die Nachkommen des 1982 gestorbenen Malers leben in Moosburg bei Freising und haben den Nachlass akribisch archiviert. Dorthin war die Familie 1945 aus dem zerstörten München geflüchtet. In dem Haus richtete sich Joseph Mader damals sein Atelier ein.

Auch unbekannteren Künstlern zuwenden

Die Idee für eine Ausstellung im „Museum Penzberg – Sammlung Campendonk“ war geboren. Die scheidende Museumsleiterin Oesterle entwickelte mit Enkel Maximilian Mader sowie den Kunsthistorikern Angelika Grepmair-Müller und Felix Billeter die Schau „Joseph Mader – Sachlichkeiten, Sichtbarkeiten“. Am Samstag wird sie eröffnet. Es liege durchaus in der Verantwortung von Museen, die von der öffentlichen Hand geführt werden, sich auch unbekannteren Künstlern zuzuwenden, sagt Oesterle. Nichts anderes habe einst Gisela Geiger mit dem damals noch relativ unbekannten Campendonk gemacht – auch wenn dieser in einer anderen Liga spielt.

Joseph Mader stand 1933 vor der Frage: Anpassen oder Distanzieren

Der 1905 geborene Joseph Mader, einst von Max Beckmann und dem Matisse-Schüler Friedrich Ahlers-Hestermann beeinflusst, stand am Beginn seiner Karriere, als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernahmen. Damals musste er sich der Frage stellen, ob er sich anpasst oder distanziert. Maders gegenständliche Bilder galten nicht als „entartet“, erzählt Oesterle. Er habe zunächst versucht, die Bildsprache zu übernehmen, wollte sich dann aber doch nicht der „Kunstdiktatur“ anpassen. Nach 1945 hielt Mader, der zur „verlorenen Generation“ zählt, an der gegenständlichen Malerei fest und verwehrte sich der nun vorherrschenden abstrakten Richtung. Er sei da relativ kompromisslos gewesen, so Oesterle. Auch wenn das zu finanziellen Problemen führte.

Maders Moosburger Atelier steht im Museum-Dachgeschoss

Zur Wiederentdeckung Maders zeigt das Museum etwa 50 Werke des Künstlers: Grafiken, Aquarelle, Mischtechniken und das Hinterglasbild mit dem Skelett. Zwei Drittel der Bilder steuerte die Familie bei, der Rest Museen und Sammlungen, darunter das Lenbachhaus in München. In Dialog treten Maders Werke mit etwa 15 Bildern zeitgenössischer Künstler wie Willi Geiger, Fritz Winter, Karl Tratt, Marie von Motesiczky und Max Wendl. Für die Wiederentdeckung hatte der Enkel 2018 auch eine Spurensuche begonnen. Im Dachgeschoss des Museums ist dazu das Moosburger Atelier Maders nachgestellt – mit Tisch, Staffeleien und Hocker im Original. Der Besucher hört die Stimme des Enkels, der von der Spurensuche erzählt.

Ausstellung startet am Samstag, 26. März

Die Ausstellung „Joseph Mader – Sachlichkeiten, Sichtbarkeiten“ läuft von Samstag, 26. März, bis Sonntag, 19. Juni. Geöffnet: dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr. Führungen jeden Sonntag ab 11 Uhr. Derzeit gilt 3G und Maskenpflicht. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Infos: „www.museum-penzberg.de“.