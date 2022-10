Musikschule: Der neue Chef und das neue Haus - es „verströmt Aufbruchstimmung“

Von: Wolfgang Schörner

Hereinspaziert: Der neue Musikschulleiter Simon Zehentbauer zeigt einen der Unterrichtsräume. © Wolfgang Schörner

Die städtische Musikschule in Penzberg hat seit einigen Wochen nicht nur ein eigenes Gebäude, sie hat auch einen neuen Leiter. Simon Zehentbauer (38) übernahm diese Aufgabe im September von Johannes Meyer. Das neue Haus, sagt er, „verströmt Aufbruchstimmung“.

Penzberg – Simon Zehentbauer war einst selbst Schüler an der Penzberger Musikschule, seit 2015 ist er dort als Lehrer tätig. 2016 wurde er Stellvertreter des damaligen Leiters Johannes Meyer. In München hat er Musik studiert, im Hauptfach Horn. Zunächst unterrichtete der gebürtige Penzberger an der Musikschule in Marktoberdorf, später – bis vergangenes Schuljahr – in Bad Tölz. Seit 2015 dirigiert er auch die Penzberger Stadt- und Bergknappenkapelle.

Forschen nach vergessenen Kompositionen

Simon Zehentbauer spielte zudem in verschiedenen Ensembles, darunter vier Jahre lang Horn im Bundespolizeiorchester, einem professionellen Ensemble. Als freischaffender Musiker gehörte er zum Beispiel ebenso dem Ensemble des Freien Landestheaters Bayern und der „Fürstlich Löwensteinischen Hofmusic“ an, die im vergangenen Sommer auf Gut Hub zu hören war und deren Leiter in Archiven nach alten, vergessenen Kompositionen forscht. Zehentbauer hat das selbst auch schon getan und einige Stücke als Notenblätter herausgebracht. „Eine spannende Arbeit, man fühlt sich wie ein Restaurator.“

Neues Musikschulhaus: „Das Gebäude verströmt Aufbruchstimmung“

Über sich selbst möchte er allerdings gar nicht so viel sprechen, lieber über die Musikschule und ihr neues Haus, ein Geschenk der Stadt, wie er sagt. Im September sind Schüler und Lehrer eingezogen. Nur außen ist es noch eine Baustelle. Man wolle es nun mit Leben füllen, sagte er. „Das Gebäude verströmt Aufbruchstimmung.“ Er sei sich sicher, dass auch die Schüler das spüren. Die Lehrer jedenfalls seien alle sehr dankbar.

Eine tolle Sache ist natürlich der Konzertsaal, der der Musikschule neue Möglichkeiten eröffnet und auch von anderen Kulturschaffenden gemietet werden kann. Der fast wichtigere Teil befindet sich aber darüber: die neun Unterrichtsräume. „Alle sind viel näher beieinander“, sagt der neue Musikschulleiter. Da sind zum Beispiel die großen Glasscheiben in den Türen zu den Unterrichtsräumen. Zehentbauer hat beobachtet, dass Schüler beim Vorbeigehen gern in die Räume schauen, wenn dort unterrichtet wird. Auch die Lehrer kommen sich näher. „Früher konnte man arbeiten, ohne Kollegen zu treffen. Jetzt sieht man sich.“ So können auch neue Idee entstehen.

Mehr Nähe - so entstehen neue Ideen

Zugute kommt diese Nähe zum Beispiel den Musikschulensembles. Neu entstehen oder reaktiviert werden sollen Gruppen wie Cello-Ensemble, Klarinetten-Quartett, Saxophon-Quintett und Hornquartett. Und bei der Volksmusikabteilung wolle man an alte Zeiten anknüpfen, erzählt Zehentbauer.

Zu weiteren Plänen sagte er, dass eine neue Konzertreihe „Musik im Kircherl“ starten soll – mit „kleinen, aber feinen Konzerten“ in der Hubkapelle, in St. Johannisrain, Frauenrain und Nantesbuch. Auch ein großes Sommerkonzert zum Ende des Schuljahrs soll es geben, womöglich als Open-Air. Zehentbauer kann sich ebenso vorstellen, neue Trends aufzugreifen: „Mit einer App und wenig Ahnung“ könne heute jeder Musik komponieren, erzählt er. Die Musikschule könnte einen Kurs anbieten, in dem Kinder dies unter professioneller Anleitung tun. „Wenn auf diese Weise Kreativität gefördert wird, hätte man viel erreicht.“

„Das Kollegium ist das A und O“

Wichtig ist ihm auch der Austausch mit Langon in Frankreich, Berlin und Differdingen in Luxemburg. Zehentbauer hat es im vergangenen Herbst erlebt, als er mit Musikschülern in Differdingen war, wie dies die soziale Kompetenz der Kinder stärkt. „Es macht einen glücklich zu sehen, wie sie sich gegenseitig helfen und die Älteren auf die Jüngeren aufpassen.“

Derzeit hat die Musikschule etwa 750 Schüler und 25 Lehrer. Es sei ein „wahnsinnig kompetentes Kollegium, mit sehr erfahrenen und jungen motivierten Lehrkräften“, sagt Zehentbauer. Ohne sie wäre er als Musikschulleiter aufgeschmissen, fügt er an. Auf die Frage nach seiner eigenen Handschrift als neuer Chef wehrt er ab. Er werde mit Sicherheit nicht alles über den Haufen werfen, er glaube nicht, es besser zu können. Das Kollegium – er gehört ihm als Hornlehrer selbst an – sei das A und O. „Ich bin nicht besser, nur weil ich Chef geworden bin.“