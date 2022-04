Nach 48 Jahren übergibt Angela Schumacher ihren Laden am Penzberger Rathausplatz

Von: Franziska Seliger

Farbenrausch: Angela Schumacher umgeben von ihrer Wolle. Nach 48 Jahren wird sie ihren Laden Ende April schließen. Anfang Juli wird ihre Nachfolgerin übernehmen. Mit dem Sticken der traditionellen Werdenfelser Gobelin-Hosenträgern will sie aber privat weiter machen. © seliger

Fast 50 Jahre lang führte Angela Schumacher ihr Woll- und Handarbeitsgeschäft am Penzberger Rathausplatz. Ende April wird die 72-Jährige in Rente gehen. Mit der Handarbeit aufhören will sie aber nicht.

Penzberg – Ingeborg Liszi sitzt auf einem Stuhl mitten im Laden und ist ratlos. Zu wem solle sie denn ab Mai gehen, wenn sie bei einem ihrer Strickarbeiten nicht mehr weiter weiß? fragt sich die 80-Jährige. Über 30 Jahre sei sie zu Angela Schumacher in ihren Laden gekommen – natürlich um Wolle, Garn oder Stricknadeln zu kaufen. Aber auch, weil Schumacher immer Rat wisse, wenn es mal irgendwo hake bei der Handarbeit. „Sie hat mich immer so schön beraten und mir so viel beigebracht“, erinnert sich die Penzbergerin. „Bei ihr habe ich gelernt wie man Janker strickt.“ Und leise ergänzt Liszi: „Ich bin ganz traurig, dass sie aufhört. Sie wird mir sehr fehlen.“

Eröffnung im August 1978

Im August 1978 hat Schumacher ihr Geschäft eröffnet. 48 Jahre lang habe sie sechs Tage pro Woche im Laden gestanden, erinnert sie sich. Ihr letzter Urlaub sei Jahre her. Und überhaupt: „Ich bin 72 Jahre alt.“ Da müsse einfach mal Schluss sein. Schon seit rund sechs Jahren, erzählt die Geschäftsfrau, suche sie nach einer Nachfolgerin, jetzt habe sie endlich eine gefunden.

Dass sie vor fast einem halben Jahrhundert einen Laden für Wolle und Handarbeitsbedarf am Rathausplatz eröffnete, sei aus ihrer damaligen familiären Situation heraus entstanden.

Eigentlich wollte Schumacher Geschichte und Germanistik studieren, doch dann sei sie schwanger geworden. Ihre Ehe scheiterte und weil sie als alleinerziehende Mutter ihre beiden kleinen Kinder nicht alleine lassen wollte, habe sie das Geschäft eröffnet – denn hierhin konnte sie die Kinder einfach mitnehmen.

Stricken und Häkeln hat ihr die Oma beigebracht

Zuerst habe sie es mit einer Kombination aus Woll-Laden und Buchhandlung versucht. „Beides zusammen war aber zu arbeitsintensiv“, erinnert sie sich. Also hat sich Schumacher, die das Stricken und Häkeln von ihrer Oma gelernt bekam, auf Wolle und Handarbeit konzentriert.

Durchschnittlich 30 bis 50 Kunden kämen täglich zu ihr – um sich Wolle für ihre nächste Strick- oder Häkelarbeit auszusuchen, aber auch, weil es im Laden nahezu alles gibt, was man für Handarbeit so braucht: Garne und Stoffe, Knöpfe, oder Nadeln. Eine Spezialität von Schumacher sind Hosenträger. Nicht irgendwelche Hosenträger, sondern die traditionellen Werdenfelser Gobelin-Hosenträger, die man zur Lederhose trägt. Rund zweihundert Stunden brauche sie, bis ein Paar solcher Hosenträger von Hand bestickt ist, erzählt sie. Etwa 800 Euro koste das die Auftraggeber. Unzählige Mitglieder von Trachtenvereinen aus der Region zählte sie im Laufe der Jahre zu ihren Kunden, die diese kunstvollen Accessoires dann unter anderem bei Gaufesten tragen.

Aber Männer kämen nicht nur wegen Hosenträgern zu ihr, sagt sie. „2013 war das große Mützenjahr“, erinnert sie sich. Damals seien junge Männer regelmäßig bei ihr im Laden gesessen und hätten sich von ihr zeigen lassen, wie man Mützen häkelt. Denn auch Handarbeitskurse hat Schumacher abgehalten; etwa dazu, wie man Trachtenstrümpfe häkelt oder Hosenträger bestickt.

Im Laufe der Jahrzehnte, überlegt sie, habe sie sicherlich „einige Tonnen Wolle“ verkauft. Ihre Kunden kämen dabei längst nicht nur aus Penzberg, sondern aus dem ganzen Oberland. „Ich habe einen großen Kundenkreis.“ Immer noch – auch, wenn der durch die Einschränkungen in der Pandemie kleiner geworden sei und viele treue Stammkunden mittlerweile gestorben seien,

Endlich Zeit für Museen und Ausstellungen

Nach fast 50 Jahren in ihrem Laden freut sich Schumacher jetzt auf ihre Rente. Endlich werde sie wieder Zeit haben, um Museen oder Ausstellungen zu besuchen, überlegt sie. Auch ihre beiden Enkel in Penzberg werden die Oma bald öfter sehen. Hosenträger besticken will sie aber weiterhin. Das wolle ihre Nachfolgerin nämlich nicht machen.

Bliebe noch die Frage, was mit Luna passiert, der alten Katze, die Schumacher vor 15 Jahren bei sich aufgenommen hat, nachdem ihre Besitzer einfach ohne sie weggezogen waren. All die Jahre lebte die Katze im Geschäft – sehr zur Freude vieler Kunden. Auch für den Stubentiger wird nun eine neue Lebensphase beginnen, denn: „Luna kommt mit zu mir heim. Die lasse ich nicht zurück.“

Bevor Angela Schumacher ihren Laden übergibt, wird sie von Montag, 4., bis Samstag, 30. April, Reste-Pakete ihrer Ware mit Rabatt verkaufen; ebenso ihre Stoffe. Geöffnet ist das Geschäft im April von Montag bis Freitag durchgehend von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr.