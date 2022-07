Anfrage für Hotel-Neubau: Bürgerinitiative von neuem Interesse an Gut Hub alarmiert

Hotel-Bau in Penzberg - darüber wurde in den vergangenen Jahren zwei Mal kontrovers diskutiert (Symbolfoto).

Initiative reagiert mit Antrag

Von Wolfgang Schörner schließen

Bei der Stadt Penzberg hat ein Investor wegen eines Hotelbaus auf Gut Hub nachgefragt. Davon alarmiert ist die Bürgerinitiative, die bereits zwei erfolgreiche Bürgerentscheide initiiert hat. Sie hat nun einen Antrag bei der Stadt eingereicht, von dem sie sich einen stärkeren Schutz für das Gebiet erhofft.

Penzberg – Zwei Bürgerentscheide gegen einen Hotelbau auf dem Gelände von Gut Hub und Vordermeier hat es in den vergangenen Jahren in Penzberg gegeben. 2015 sprachen sich 53,5 Prozent der Teilnehmer gegen ein Hotel am Hubersee aus. Drei Jahre später sagten 59,6 Prozent „Nein“ zu einem Hotel an der Gut-Hub-Zufahrt. Nun hat sich offenbar erneut ein Investor bei der Stadt mit dem Wunsch gemeldet, ein Hotel in dem Naherholungsgebiet im Westen Penzbergs zu bauen. Alarmiert ist man bei der Bürgerinitiative.

Initiative will über Flächennutzungsplan praktisch ein Bauverbot verankern

Die Initiative um Volker Hoensch, Bärbel Bierling und Hubert Helfenbein, die die zwei erfolgreichen Bürgerentscheide initiiert hatte, ging nun mit der Nachricht über den Interessenten an die Öffentlichkeit. Bärbel Bierling teilte dazu am Montag auf Nachfrage mit, dass sich der Investor, der eine Gaststätte am Starnberger See betreiben soll, auch bei ihnen gemeldet habe. Die Fläche, für die er sich interessiert hat, befindet sich ihr zufolge in einem Bereich ungefähr zwischen Café Extra und geplantem Solarpark.

Als Reaktion hat die Initiative nun einen Antrag an die Stadt gestellt, mit dem über den neuen Flächennutzungsplan praktisch ein Bauverbot verankert werden soll. Dies, so die Initiative, wäre ein Weg, das Naherholungsgebiet „langfristig für die Bürger zu schützen, da ein dritter Bürgerentscheid nur wieder ein Jahr Gültigkeit hätte“. Allerdings wäre auch ein Bürgerentscheid eine Option, wenn der Antrag abgelehnt wird, schreibt das Trio.

Bürgermeister bestätigt Anfrage: Wunsch bezüglich Gut Hub abgelehnt

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) bestätigte am Montag, dass ein Interessent angefragt hat, der in Penzberg ein Hotel bauen will und dies gern auf Gut Hub tun würde. Das Gespräch habe vor gut zwei Monaten in einer Runde mit dem zweiten und dritten Bürgermeister stattgefunden. Dabei sei auch über andere Standorte gesprochen worden. Den Wunsch bezüglich Gut Hub habe man aber abgelehnt, so Korpan. Man habe ihm auch gesagt, er könne gern bei der Bürgerinitiative anrufen. Befragt nach seiner persönlichen Ansicht sagte der Bürgermeister: „Die zwei Bürgerentscheide waren eindeutig, ich würde nicht für ein Hotel auf Gut Hub stimmen.“

Korpan berichtete, dass er auch mit der Bürgerinitiative darüber gesprochen hat, was Bärbel Bierling bestätigt. Sinn macht der nun eingereichte Antrag zum Flächennutzungsplan ihr zufolge aber trotzdem. Man wolle Sicherheit, weil auch in Zukunft immer mal wieder ein Interessent kommen kann, erklärte sie. Korpan versicherte, dass der Antrag in die Diskussion um den neuen Flächennutzungsplan einfließt.

Initiative reichte Antrag zur neuem Flächennutzungsplan ein

Die Initiative hat den Antrag, unterlegt mit rund 40 Unterschriften, im Rahmen der Bürgerbeteiligung für den neuen Flächennutzungsplan eingereicht. Darin fordert sie, dass das gesamte Gebiet von Vordermeier und Gut Hub, insgesamt circa 100 Hektar, abzüglich der mit Häusern bebauten Kapellenwiese (1,7 Hektar), „von jeglicher, weiterer Bebauung ausgeschlossen wird“. Es soll „im Sinne eines sanften Tourismus durch ein Rad- und Wandernetz“ eingebunden werden. Das Gelände müsse als Eiszerfallslandschaft geschützt und solle ökologisch aufgewertet werden. Die Initiative verweist auch auf Aussagen des damaligen Bürgermeisters Hans Mummert (SPD) beim Kauf 1996, dass zwar die Kapellenwiese zur Finanzierung bebaut werde, der Rest aber als Naherholungsgebiet erhalten bleibe.