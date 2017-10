Nach Christkindlmarkt: Penzberg verlegt auch verkaufsoffenen Sonntag

Nach dem Christkindlmarkt in Penzberg ist nun auch der verkaufsoffene Sonntag verlegt worden.

Penzberg - Der Wirrwarr um Christkindlmarkt und verkaufsoffenem Sonntag in Penzberg entwickelt sich zu einer unendlichen Geschichte. Nach dem Christkindlmarkt – er findet, wie berichtet, nun am ersten Adventswochenende, 2. und 3. Dezember, statt – wird nun auch der verkaufsoffene Sonntag verlegt, und zwar vom 26. November auf den 12. November. Das teilte Ordnungsamtsleiter Peter Holzmann mit. Damit kollidiert der verkaufsoffene Sonntag nicht mehr mit dem Totensonntag.

Die Vorverlegung des verkaufsoffenen Sonntag um zwei Wochen auf den 12. November erfolge in Absprache mit den Gewerbetreibenden, erklärte Holzmann. An diesem Tag finde gleichzeitig ein Händlermarkt auf dem Stadtplatz statt. Die Verlegung geschehe aus „Gründen der Rechtssicherheit“. Wie berichtet, ist der Totensonntag ein kirchlicher Feiertag, an dem nur ernste Veranstaltungen stattfinden dürfen.

Nach Auffassung Holzmanns wäre eine Verlegung nicht nötig. Er erklärte, aus Sicht des Ordnungsamts sei die mit der evangelischen Kirche für heuer gefundene Lösung – verkaufsoffener Sonntag am Totensonntag, nicht aber Christkindlmarkt – nach wie vor ein „tragfähiger Kompromiss“. Weil dies aber „nicht überall Anklang findet“, sehe man sich gezwungen, den verkaufsoffenen Sonntag zu verlegen, so Holzmann, der sich „für die bisherigen Unannehmlichkeiten“ zugleich entschuldigte.