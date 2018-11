Nach Schlägerei in Penzberg - Verfolgungsjagd mit der Polizei

Zu einer Schlägerei kam es am Dienstagabend in Penzberg - und zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Penzberg - Die Schlägerei ereignete sich am Dienstagabend gegen 21 Uhr an der Sigmundstraße in Penzberg. Ein 22-jähriger Pole war dort laut Polizei mit seinem Cousin, 39 Jahre, wegen einer Frau in Streit geraten. Der erst verbale Streit, so die Polizei, endete in einer massiven Schlägerei, wobei der 22-Jährige seinen Cousin mit mehreren Fußtritten malträtierte. Der 39-jährige Pole erlitt dabei mehrere Platzwunden am Kopf. Er musste später mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der 22-jährige Pole mit seinem Lastwagen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte er aber durch die Polizei gestellt werden. Beide Personen seien stark alkoholisiert, teilte die Polizei mit. Den 22-Jährigen nahm sie in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr.