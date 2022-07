Suche nach Alternativ-Veranstaltung läuft - Zukunft der Penzberger Wiesn ungewiss

Von: Franziska Seliger

Teilen

Das Penzberger Volksfest wurde wegen Personalmangels abgesagt. Im Rathaus sucht man derzeit nach Alternativen – mit ungewissem Ausgang. © Ruder/A

Als „großen Rückschlag“ bezeichnet Festwirt Christan Fahrenschon die überraschenden Absage des Penzberger Volksfestes. Bei der Stadt läuft derweil die Suche nach einer Alternativ-Veranstaltung auf Hochtouren.

Penzberg – Wegen akuten Personalmangels war das Penzberger Volksfest, das eigentlich Ende August auf der Berghalde hätte stattfinden sollen, kurzfristig abgesagt worden. Die Stadt Penzberg und das Festwirt-Ehepaar Fahrenschon teilten am Donnerstag mit, dass es ausfällt.

Einen Tag später zeigt sich Festwirt Christian Fahrenschon im Gespräch mit der Heimatzeitung sichtlich enttäuscht über die Absage. Für ihn bedeute sie einen „großen Rückschlag“, sagt Fahrenschon, denn: „Penzberg ist für mich eigentlich meine beste Veranstaltung im Jahresrhythmus.“ Trotz einiger Unstimmigkeiten zwischen ihm und der Stadt in der Vergangenheit habe man sich mittlerweile wieder zusammengerauft und arbeite gut zusammen. Er und seine Schausteller-Kollegen, „wir fühlen uns in Penzberg sehr wohl“. Seit rund 40 Jahren komme er nun schon in die einstige Bergarbeiterstadt. Dass das Volksfest wegen Personalmangels nicht stattfinden konnte, „ist bisher nie passiert“.

„Gravierender Personalmangel“ im Gastgewerbe

Doch obwohl er die Absage merklich bedauert, macht Fahrenschon auch deutlich, dass es keine andere Möglichkeit gegeben habe. Überall in Hotellerie und Gastronomie herrsche derzeit ein „gravierender Personalmangel“. Vor der Pandemie sei ausreichend Personal vorhanden gewesen. „Jetzt ist es einfach nicht mehr da. Keiner weiß, wohin es abgewandert ist.“

Um das Penzberger Volksfest durchführen zu können, bräuchte er alleine 50 Bedienungen – sicher zugesagt hätten ihm aber nur zehn. Zusätzlich fielen mehrere Mitarbeiter in der Küche krankheitsbedingt aus. „Und Aushilfen und Sicherheitsleute gibt es auch keine“, so Fahrenschon. Da parallel zur Penzberger Wiesn zahlreiche weitere Großveranstaltungen stattfänden – etwa das Rosenheimer Herbstfest – und generell viele wegen Corona verschobene Feiern jetzt nachgeholt würden, sei es nicht gelungen, ausreichend Personal für Penzberg zu finden.

Mitte Oktober wäre es auf der Berghalde zu kalt für ein Volksfest

Zwar habe man versucht, einen Alternativ-Termin zu finden – aber vergeblich. Das Volksfest vorzuverlegen sei nicht möglich gewesen, da das potenzielle Personal bereits Verträge für andere Veranstaltungen unterzeichnet habe, so Fahrenschon. Die Penzberger Wiesn im September abzuhalten, sei wegen des Oktoberfests in München ebenfalls nicht möglich. „Und Mitte Oktober ist es auf der Berghalde schon zu kalt“, so Fahrenschon. Prinzipiell hätte man das Fest dann zwar in die Stadt verlegen können. Doch so etwas sei in Penzberg aus Gründen des Lärmschutzes nicht gewünscht, kritisiert Fahrenschon. Das habe sich bei der Diskussion während der Pandemie gezeigt, als man nach einer Volksfest-Alternative gesucht hatte. Warum ein Fest in der Stadt in Penzberg nicht möglich sei, könne er nicht nachvollziehen, betont Fahrenschon. „In Rosenheim ging der ‘Sommer in der Stadt‘ ja auch.“

Im Rathaus ist man indes seit Bekanntwerden der Volksfest-Absage auf der Suche nach Alternativen, wie Bürgermeister Stefan Korpan auf Nachfrage mitteilt. „Natürlich überlegen wir“, versichert Korpan. Was bei diesen Überlegungen herauskomme, sei derzeit aber noch völlig offen. Denkbar wäre beispielsweise eine Art „Sommermärchen“, nennt Korpan ein Beispiel.

Stadt führt bereits Gespräche für eine Alternativ-Veranstaltung

Einen anderen Festwirt, der die Penzberger Wiesn durchführen könne, habe er nicht. Mittlerweile habe er aber zahlreiche Telefonate und auch schon erste persönliche Gespräche mit Menschen geführt, die Erfahrung mit ähnlichen Großveranstaltungen hätten.

Einige von ihnen wollten sich in den nächsten Tagen erst einmal unverbindlich Gedanken darüber machen, ob eine Alternativ-Veranstaltung angesichts der Kürze der Vorbereitungszeit überhaupt noch zu stemmen wäre, und wie sie aussehen könnte. „Anfang nächster Woche“, so Korpan, könne er dazu mehr sagen.

Festwirt Fahrenschon indes, würde nächstes Jahr gerne wieder eine Wiesn auf der Berghalde veranstalten. Aber: „Man muss schauen, wie sich die Gesamtsituation entwickelt“, sagt Fahrenschon unter Verweis auf den Ukraine-Krieg mit seinen Auswirkungen auf die Energie- und Lebensmittelpreise. Dazu käme eine zunehmende Zahl an Verwaltungs-Vorschriften. „Sie werden immer gravierender“ und machten ihm als Festwirt das Leben schwer.