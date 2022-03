Nach zwei Absagen in vergangenen zwei Jahren: Planungen für Tollhub 2022 laufen - erste Aktionen sind bekannt

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Das Tollhubfestival soll 2022 wieder stattfinden, hier ein Bild von 2019. © Franziska Seliger

Zwei Mal musste das Tollhub-Festival in Penzberg in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Letztmals wurde es 2019 gefeiert. Nun soll es einen Neustart geben. Die Planungen für Mai 2022 laufen.

Penzberg - Das Organisationsteam plant das Tollhub-Festival für die Tage von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Mai. Das teilte Evi Mummert von der „Aktion KleinKunst“ am Dienstag mit. Mehrere Programmpunkte stehen bereits fest: Zum einen ist das ein Auftritt des Kabarettisten und Musikers Andreas Rebers am Freitag, 27. Mai, ab 20 Uhr. Er sollte eigentlich schon zum Festival im vergangenen Jahr nach Penzberg kommen. Der 64-Jährige, der Ende der Neunzigerjahre der Münchner Lach- und Schießgesellschaft angehörte, zeigt sein Soloprogramm „Ich helfe gern“. Eine Zeitung schrieb über ihn: „Dieser Mann ist eine Erweckung der Giftklasse A.“ Er selbst erklärt zu seinem aktuellen Programm: „Gegen Wahn und Populismus hilft nur ein guter Exorzismus.“

Der Kartenvorverkauf für den Kabarettabend mit Andreas Rebers in der Tenne auf Gut Hub beginnt am Dienstag, 15. März. Erhältlich sind die Karten bei „Wohnkultur Baumgartner“ (Telefon 08856/82091) in Penzberg. Der Preis beträgt 25 Euro.

Helfer und Sponsoren haben trotz langer Pause zum Tollhub gehalten

Sie habe es nicht für möglich gehalten, dass die meisten engagierten Frauen und Männer bis heute die „Aktion KleinKunst“ unterstützten und bereit seien, tatkräftig mitzuhelfen, erklärt Evi Mummert. Sie dankt ebenso den Sponsoren, die Tollhub unterstützen und die finanziellen Mittel auch für 2022 bereitgehalten hätten. „Jetzt können wir Tollhub 2022 planen, neu gestalten und die Organisation auf mehrere Schultern verteilen.“ Besonders wichtig sei gewesen, dass für Kulturveranstaltungen wieder eine Besucher-Auslastung von 75 Prozent erlaubt ist. Dadurch habe man Andreas Rebers seinen Auftritt zusichern können.

Dreitägiges Festival mit Alternativmarkt und Musik-Frühschoppen

40 bis 50 Personen umfasst laut Mummert das Helferteam. Ende März soll es nach langer Zeit wieder einmal ein Treffen geben. Die Planungen, sagt sie, würden auf Hochtouren laufen. Evi Mummert selbst hat sich diesmal auf die Organisation des Kabarettabends beschränkt. Im April soll das detaillierte Programm vorgestellt werden. Evi Mummert: „Ich bin schon gespannt.“

Drei Festival-Tage sind jedenfalls wieder vorgesehen. An Samstag soll es laut Tollhub-Internetseite wie in der Vergangenheit einen Familientag mit Alternativmarkt geben. Um 15 Uhr soll das Augsburger Puppentheater das Stück „Petterson und Findus“ zeigen (Kartenreservierung ebenfalls bei „Wohnkultur Baumgartner“). Vorgesehen ist am Samstag zudem der Auftritt der Band „Beathotel“. Für Sonntag ist ein musikalischer Frühschoppen mit „Williams Wetsox“„ geplant.

Für Tollhub-Organisatoren gab es 2012 den Kleinkunstpreis

Seit 1998 gibt es das Tollhub-Festival auf Gut Hub. Vorläufer waren Kleinkunsttage in der alten Molkerei an der Christianstraße und dem einstigen „Staltacher Hof“. Im Jahr 2012 erhielt die Kleinstkunstinitiative, die das Festival organisiert, für ihr Engagement den städtischen Kulturpreis. Wegen der Corona-Pandemie fiel es 2020 und 2021 aus. Es fand letztmals im Jahr 2019 statt.

Lesen Sie auch Das Stuttgarter Frühlingsfest soll stattfinden - „Wird ja langsam auch mal Zeit“ Nach zwei Jahren ohne Frühlingsfest soll sich der Rummel am Cannstatter Wasen 2022 endlich wieder mit Menschen füllen. Das ist zu den Festplänen bisher bekannt. Das Stuttgarter Frühlingsfest soll stattfinden - „Wird ja langsam auch mal Zeit“ Schongau: Viele Feierlichkeiten mit Partnerstädten geplant Seit 60 Jahren besteht die Sternpartnerschaft mit Colmar, Lucca und Sint-Niklaas, und dies soll auch gefeiert werden. Es wird bereits intensiv geplant. Schongau: Viele Feierlichkeiten mit Partnerstädten geplant