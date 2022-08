Nachbarschaftshilfe: Wechsel nach 13 Jahren - „Manchmal war es erschütternd“

Von: Wolfgang Schörner

Wechsel: Heidi Polzer (l.) wird neue Leiterin der Penzberger Nachbarschaftshilfe. Petra Mursch (r.) leitete die Nachbarhilfe seit der Gründung 2009. © Wolfgang Schörner

Seit der Gründung im Jahr 2009 leitet Petra Mursch die Penzberger Nachbarschaftshilfe. Zu sehen, wie viel Leid es gibt, wie viele Menschen niemanden haben, der ihnen zur Seite steht, sei manchmal erschütternd, erzählt sie. Nach 13 Jahren gibt die Penzbergerin nun die Leitung ab. Ihre Nachfolgerin wird Heidi Polzer

Penzberg – Im Jahr 2009 gehörte Petra Mursch zu den Gründerinnen der „Ökumenischen Nachbarschaftshilfe Penzberg“, die bis heute kein Verein ist, sondern unter dem Dach der katholischen und evangelischen Kirche organisiert ist. Im katholischen Pfarrgemeinderat hatte man damals überlegt, was man angesichts vieler Hilfsanfragen tun könne. So entstand die Idee, eine Nachbarschaftshilfe zu gründen, die unbürokratisch hilft. Seit 13 Jahren leitet Petra Mursch nun die Nachbarschaftshilfe mit ihren heute rund 20 Helfern. Das bedeutet: Sie ist vor allem mit Koordination beschäftigt. So ist es ihr zufolge zum Beispiel sehr wichtig, dass Helfer und Hilfesuchender zusammenpassen. „Die Chemie muss stimmen.“

Wechsel: Petra Mursch übergibt an Heidi Polzer

Ende August wird Petra Mursch die Leitung abgeben. Weil sie jetzt vier Enkelkinder hat („Da muss ich Einsatz zeigen“), ihr Mann in Rente gegangen ist und sie selbst beruflich mehr eingespannt ist, wie sie sagt. „Mir fehlt dadurch die Zeit“, so die 58-jährige Penzbergerin „Wenn ich etwas mache, dann will ich es gescheit machen.“

Ihre Nachfolgerin ist ab September Heidi Polzer. Die 62-Jährige aus Dillingen lebt seit sieben Jahren in Penzberg und ist Haushälterin des katholischen Pfarrers Bernhard Holz. Es sei ihr wichtig, etwas außerhalb der Kirche zu machen und nicht nur als Pfarrhaushälterin gesehen zu werden. „Ich freue mich schon darauf“, sagt sie. Die Nachbarschaftshilfe sei Gold wert. Heidi Polzer hat ein Theologiestudium absolviert, ihre praktische Ausbildung in Gersthofen gemacht und war zwei Jahre Pfarrhelferin in Huglfing. Außerdem ist ausgebildete Hauswirtschafterin.

Nachbarschaftshilfe kümmert sich vor allem um ältere Leute

Ganz zurückziehen wird sich Petra Mursch aber nicht. Beim Einarbeiten will sie ihrer Nachfolgerin helfen und selbst noch für zwei Leute einkaufen gehen. Gerade die Hilfe für ältere Menschen, die nicht mehr einkaufen gehen können, ist eine der Schwerpunkte der Penzberger Nachbarschaftshilfe. Viele Einsätze gibt es aber auch, um die Angehörigen dementer Menschen zu entlasten. Oft geht es auch darum, ältere Mitbürger zu besuchen, miteinander zu sprechen, vorzulesen, zu spielen oder spazieren zu gehen. Die Helfer führen aber auch schon mal den Hund Gassi oder helfen beim Abfassen von Briefen. Nur eine Haushalts- oder Putzhilfe wird nicht angeboten. „Ehrenamtlich kann man das nicht leisten“, sagt Petra Mursch. Man wäre ja eine kostenlose Putzkraft. Die Gefahr bestünde, ausgenutzt zu werden.

Hilfe funktioniert nur, „weil ich so engagierte Helfer habe“

Die Nachbarschaftshilfe funktioniere seit 13 Jahren, „weil ich so engagierte Helfer habe“, sagt Petra Mursch. 16 Frauen und vier Männer sind es derzeit. Seit einem Jahr erhalten sie pro Einkaufsfahrt in Penzberg zwei Euro für die Benzinkosten. „Sie sollen als Ehrenamtliche ja nicht auch noch Geld zahlen müssen.“ Mit einer genauen Statistik, wie viele Einsätze die ehrenamtlichen Helfer haben, kann Petra Mursch nicht dienen. Im Jahr, schätzt sie, dürfte es aber rund 50 Anfragen nach Hilfe sein.

Manchmal sei es erschütternd, es motiviere aber auch zu helfen

Sie sei der Meinung, sagt die 58-Jährige, dass man im Leben ein offenes Auge für die Nöte anderer haben müsse. Ihr selbst habe die Arbeit die Augen geöffnet, wie viel Leid und wie viele Menschen es gibt, denen niemand zur Seite steht. Manchmal sei es erschütternd gewesen, es motiviere aber auch zu helfen. „Und man bekommt unglaublich viel Dank zurück.“ Das gehört zu den schönen Erlebnissen. Die Penzbergerin zeigt eine Karte, die sie zu Weihnachten erhalten hat, und erzählt von einer Frau, die zwei Helfer mit ihren Partnern aus Dank zum Essen eingeladen hat. „Manchmal entstehen auch Freundschaften“, erzählt sie.

Ab 2015 hatte die Penzberger Nachbarschaftshilfe auch zwei Mal im Jahr Vorträge mit Kooperationspartnern wie der Caritas organisiert, zum Beispiel zu Patientenverfügung, Demenz und ausgewogener Ernährung. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Reihe ab 2020 nicht weitergeführt werden. Oft vermittelt die Nachbarschaftshilfe aber auch an andere Einrichtungen wie die Sozialstation weiter, wenn eine spezielle fachliche oder dauerhafte Hilfe gefragt ist.

Ansprechpartner bei der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe Penzberg ist ab 1. September Heidi Polzer. Kontakt aufgenommen werden kann per E-Mail an „nbsh@christkoenig.de“ oder an „pfarramt.penzberg@elkb.de“.