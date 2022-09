Nahversorger auf Rädern: Neue Betreiberin gefunden - Sindelsdorfer Bäckerwagen öffnet wieder

Von: Franziska Seliger

Teilen

Von März 2018 bis Ende August 2022 hatte Nicole Hildebrandt den Bäckerwagen betrieben; im Bild mit Wolfgang Geist von der Nachbarschaftshilfe. © Franziska Seliger

Die Zukunft des Bäckerwagens in Sindelsdorf ist gesichert. Zum 4. Oktober wird Cristina Mazgarean den rollenden Nahversorger im Ortskern übernehmen – und sein Angebot nach Möglichkeit erweitern.

Sindelsdorf – Seit der Schließung des früheren Lebensmittelladens Ende 2017 ist der Bäckerwagen für die Sindelsdorfer die einzige Anlaufstelle, um im Dorf zumindest Brot, Getränke oder einen Imbiss für die Mittagspause kaufen zu können. Zum 1. September hatte jedoch seine bisherige Betreiberin nach rund vier Jahren aufgehört.

Keine vier Wochen später ist eine Nachfolgerin gefunden, wie Bürgermeister Andreas Obermaier und der Vorsitzende der Sindelsdorfer Nachbarschaftshilfe Wolfgang Geist auf Nachfrage mitteilen. Die Nachbarschaftshilfe hatte den Bäckerwagen vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Ab 4. Oktober werde die neue Betreiberin den Bäckerwagen am gewohnten Standort an der Kocheler Straße wiederöffnen, so Obermaier.

Nachfolgerin ist gefunden: Cristina Mazgarean betreibt Bäckerwagen

Die „Neue“: Das ist Cristina Mazgarean. Die 40-Jährige lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern derzeit in Bad Heilbrunn. Wie sie erzählt, habe sie durch Mund-zu-Mund-Propaganda von dem Bäckerwagen gehört und davon, dass er eine neue Betreiberin brauche.

Cristina Mazgarean wird ab 4. Oktober den Sindelsdorfer Bäckerwagen betreiben. © privat

Die 40-Jährige erzählt, dass sie aus dem rumänischen Siebenbürgen stammt und dort als Postbeamtin gearbeitet hat. Seit sie in Deutschland lebe, habe sie unter anderem in einem Café in Bad Tölz gearbeitet. Derzeit sei sie in einem Heilbrunner Supermarkt beschäftigt. „Mir ist aber nicht wichtig, was ich gelernt habe, sondern was ich mit dem Herzen mache“, betont sie gegenüber der Heimatzeitung. „Mir gefällt es, mit Menschen zu arbeiten“, begründet sie, warum sie nun, zusätzlich zu ihrer Arbeit im Supermarkt, den Bäckerwagen betreiben will.

Neue Betreiberin will Angebot ausweiten

Die Kunden sollen weiterhin Brot, süße Backwaren, Kaffee und Brotzeiten kaufen können. Darüber hinaus wolle sie das Angebot Schritt für Schritt erweitern. Mit welchen Produkten genau? „Da will ich schauen, was die Kunden so wollen. Ich bin für Wünsche offen.“ Auf jeden Fall würde sie gerne alternative Milchprodukte in ihr Sortiment aufnehmen, außerdem Säfte. Auch für die vielen Schulkinder, die täglich zum Bäckerwagen kommen, möchte sie mehr anbieten. Wenn es die Lagerungsmöglichkeiten erlauben, wolle sie möglichst viele Basisprodukte anbieten für die Menschen, die nicht mit dem Auto zum Einkaufen in den nächsten Supermarkt nach Penzberg fahren können.

Später einmal soll das Angebot einmal in einen Dorfladen integriert werden

Was die Öffnungszeiten betrifft, werde der Bäckerwagen am Mittwoch und Sonntag geschlossen bleiben. An den übrigen Tagen wolle sie gegen 7 Uhr öffnen. Mazgarean kann sich vorstellen, die bisherige Öffnungsdauer bis zehn Uhr zu verlängern. Das wolle sie aber auf sich zukommen lassen. „Ich möchte alles so gut wie möglich machen“, versichert sie, denn: „Entweder mache ich es richtig, oder gar nicht.“ Wie berichtet, soll der Bäckerwagen nach dem geplanten Neubau eines Dorfladens in diesen integriert werden.