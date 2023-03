Namenssuche in Penzberg: Ein „Franziska van Almsick“-Platz vor dem neuen Familienbad?

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Noch eine Baustelle: An der Birkenstraße entsteht ein Vorplatz für das Familienbad (im Hintergrund) und die beiden Sporthallen; rechts das Gerippe für das künftige Parkhaus. © Wolfgang Schörner

Soll der Vorplatz des künftigen Familienbads und der zwei Sporthallen einen Namen erhalten? Tatsächlich gibt es eine ganze Menge Vorschläge für Namenspaten: von Rudi Auer über Marie Juchacz bis zu Franziska van Almsick und Michael Boos. Der Bauausschuss kam jedoch zu keinem Ergebnis. Er lässt vorerst die Finger davon.

Penzberg – Die Diskussionen über Namen für Straßen und Plätze gehören oft zu den witzigsten Debatten in Stadtrat und Ausschüssen. Diesmal ging es um den Platz vor dem künftigen Hallenbad, den zwei Sporthallen und dem Parkhaus. Momentan handelt es sich noch um eine Baustelle. In Zukunft soll der Platz mit seinen Fußwegen und Grünflächen nach Vorstellung der Planer aber einen gewissen Charme haben.

Liste mit Vorschlägen: Von Franziska van Almsick bis Michael Boos

Dem Bauausschuss lag jüngst eine Liste mit Vorschlägen vor, wer als Namenspate dienen könnte. Darunter war auch Marie Juchacz, eine Frauenrechtlerin und Mitgründerin der Arbeiterwohlfahrt in Deutschland. Die Kandidatin der PM-Fraktion war zuvor schon zwei Mal durchgefallen: bei den Neubauvierteln an Birkenstraße und Daserweg. Ein Maxkroner schlug indes Rudi Auer als Namensgeber vor: Er hatte einst den Boehringer-Verantwortlichen den Tipp gegeben, dass im Nonnenwald das Bergwerksgelände zum Verkauf steht. Ein anderer Name war der von Michael Boos, der zu den 16 NS-Opfern der „Penzberger Mordnacht“ vom 28. April 1945 gehört.

Genannt wurde auch die Penzberger Olympia-Teilnehmerin Verena Hawe

Genannt wurden als mögliche Namenspaten aber auch Schwimmer und Schwimmerinnen: die mehrfache Welt- und Europameisterin Franziska van Almsick und Ernst Derichs, der in den 1930er Jahren der erste Deutsche unter einer Minute im 100-Meter-Freistil war. Vorgeschlagen wurden ebenso die Penzbergerin Verena Eberle, heute Hawe, die bei den Olympischen Spielen 1972 in München Bronze mit der 4x100-Meter-Lagenstaffel gewann, und Edith Böhm, langjährige Übungsleiterin im Behindertensportverein München, die 2021 für ihre Weltrekorde in die „International Swimming Hall of Fame“ kam.

Neutrale Vorschläge: Am Sportpark bis Grüne Mitte

Weitere Vorschläge kamen ohne Namenspate aus: „An den Birken“, „Grüne Mitte“ und „Neufischhaber“, eine Keimzelle des heutigen Penzbergs nahe des künftigen Familienbads. Als neutralste Variante nannte das Rathaus noch eine weitere Option: keine Name für den Vorplatz. Familienbad, städtische Sporthalle und Parkhaus würden dann als Adresse die Birkenstraße erhalten.

„Ich habe auch schon Stefan-Korpan-Platz gehört; Wer ist dafür?“, witzelte Bürgermeister Korpan (CSU) zur Eröffnung der Diskussion. Armin Jabs (BfP) plädierte für „Am Sportpark“, weil dort Hallenbad und zwei Sporthallen sind, außerdem in der Nähe das Sportstadion und die Tennishalle. Als allzu beliebig empfand dies dagegen Hardi Lenk (SPD). „Sportpark gibt es in Unterhaching und Timbuktu.“ Auch „An den Birken“ fiel bei ihm durch: „Wo ist da eine Birke?“ Er fände es schöner, wenn der Name etwas mit Penzberg oder mit Sport zu tun hätte.

Am Sportpark? Und dann sieht man ein Parkhaus

„Am Sportpark“ fand auch Sebastian Fügener (Grüne) nicht berauschend: „Es ist irritierend, wenn man keinen Park, sondern ein Parkhaus sieht.“ Er machte zugleich einen nicht ernst gemeinten Vorschlag für die Sporthalle, nämlich „Wolfgang-Sacher-Sporthalle“, plädierte sonst aber für einen namenlosen Platz. Ebenso wie Jack Eberl (FLP), der einen Vergleich zum Stadtplatz zog, für den im Januar 2022 eine Taufe in „Platz der Vielfalt“ abgelehnt worden war. Maria Probst (CSU) sagte wiederum, ein Name wäre schön. „An den Birken“ würde ihr zufolge gut passen, weil dort einmal Birken stehen sollen. Oder als Alternative „Am Bad“. Wobei davon Ludwig Schmuck (CSU) nicht überzeugt war: Steht man vor dem Schwimmbad, wisse man ja, wo das Bad sei. Martin Janner (PM) bedauerte indes, dass Marie Juchacz wieder keine Chance erhielt, plädierte ansonsten aber für „Grüne Mitte“.

Bei all den Vorlieben stoppte Bürgermeister Korpan am Ende die Debatte. Er vertagte sie – worauf sich alle sofort einigen konnten.