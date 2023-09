Neue Netzhaut-Therapie aus Penzberg

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Das Penzberger Roche-Werk zählt aktuell rund 7500 Mitarbeiter. Von der dortigen Pharmaforschung wurde der neue Wirkstoff gegen eine Netzhauterkrankung entwickelt. © Roche/Jörg Bodenbender

Die Pharmaforschung im Penzberger Roche-Werk hat einen Wirkstoff entwickelt, der gegen zwei häufige Netzhauterkrankung helfen soll, unter denen allein in Deutschland ungefähr 1,1 Millionen Menschen leiden. Das Unternehmen spricht von einem „komplett neuen Therapieansatz“.

Penzberg – Der Wirkstoff hat den Namen „Faricimab“. Entwickelt wurde er von der Pharmaforschung im Penzberger Roche-Werk. Die weitere Entwicklung bis zur Zulassung erfolgte an mehrere Roche-Standorten weltweit. Hergestellt wird der Wirkstoff für den weltweiten Bedarf nun in der Penzberger Pharmaproduktion. Die weitere Verarbeitung zum Medikament – es heißt „Vabysmo“ – geschieht an anderen Roche-Standorten.

Hilfe bei neovaskulärer altersabhängiger Makuladegeneration und Visusbeeinträchtigung

Helfen soll der Wirkstoff erwachsenen Patienten bei der neovaskulären altersabhängigen Makuladegeneration (nAMD) und einer Visusbeeinträchtigung bei diabetischem Makulaödem (DMÖ). Bei nAMD handelt es sich um eine Erkrankung der Netzhaut, bei der Menschen erst häufig verzerrt sehen und im fortgeschrittenen Stadium die Fähigkeit des scharfen Sehens verlieren. DMÖ kann als Folgeerkrankung eines Diabetes mellitus auftreten. Laut Roche leiden in Deutschland circa 1,1 Millionen Menschen an diesen beiden Netzhauterkrankungen.

Gegen die Makula-Degeneration gibt es bereits Mittel, die „Ärztezeitung“ spricht aber vom „ersten bispezifischen Antikörper“ zur Therapie dieser Netzhauterkrankungen. Bei Roche selbst hält man sich zurück mit öffentlichen Erfolgsmeldungen, auch wenn Faricimab in jüngster Zeit bei eigenen Veranstaltungen stolz als Penzberger Entwicklung hervorgehoben wurde.

Ein komplett neuer Therapieansatz

Auf Nachfrage teilte das Unternehmen nun mit, dass sich hinter Vabysmo „ein komplett neuer Therapieansatz für die Behandlung von Netzhauterkrankungen wie nAMD und DMÖ“ verberge. Die Erklärung dazu klingt hoch kompliziert: Vabysmo wirke durch die Hemmung von zwei unterschiedlichen Signalwegen, indem sowohl das Protein Angiopoietin-2 als auch der Wachstumsfaktor VEGF-A neutralisiert würden. Jedenfalls könne so die Sehschärfe erhalten oder verbessert werden.

Auf die Frage nach dem „ersten bispezifischen Antikörper“ erklärte Roche, dass Antikörper – das sind wichtige Bestandteile des Immunsystems, die Krankheitserreger abwehren – normalweise immer nur eine bestimmte Eiweißstruktur (Proteine) erkennen. Das Besondere an bispezifischen Antikörpern sei, dass sie zwei unterschiedliche Strukturen erkennen und gleichzeitig zwei verschiedene Faktoren hemmen können, die eine Rolle bei einer Erkrankung spielen.

Bei den beiden Netzhauterkrankungen zielen sie auf die Eiweiße VEGF und Angiopoietin-2, die dort neben anderen Faktoren eine Rolle spielen. Derartige gentechnisch hergestellt „bispezifische Antikörper“ sind in der Medizin relativ neu. Das Verfahren wird aber schon für Medikamente angewandt, zum Beispiel in der Krebstherapie.

Vabysmo ist seit fast einem Jahr in Europa zugelassen. Seit der Markteinführung stehe Vabysmo „bereits vielen Patienten und Patientinnen weltweit zur Verfügung“, so Werkleiter Paul Wiggermann, der auch anmerkt: „Wir sind vernetzt mit der Welt, denn Penzberg agiert immer im Netzwerk mit Kollegen und Kolleginnen an anderen Standorten. Das macht uns stark.“