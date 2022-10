„Mir liegt die Pflege sehr am Herzen“

Von: Franziska Seliger

Christine Zürr ist die neue Schulleiterin an der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe in Penzberg. Viele Perspektiven für Berufsanfänger © Seliger

Christine Zürr ist die neue Leiterin der Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe in Penzberg. Mit der Heimatzeitung hat sie über die Herausforderungen im Bereich der Altenpflege gesprochen und verraten, warum der Beruf für junge Menschen trotz allem ein Traumberuf mit Zukunftsperspektiven sein kann.

Penzberg – Die ersten Wochen als neue Schulleiterin liegen zwar schon hinter ihr. Doch in dem hellen Büro von Christine Zürr im Erdgeschoss der Berufsfachschule gleich neben dem Seniorenheim „Steigenberger Hof“ in Penzberg sind noch nicht alle Sachen an ihrem neuen Platz. Fachbücher stapeln sich noch auf dem Boden statt in den Regalen. Ein Bild lehnt daneben und wartet darauf, an die Wand genagelt zu werden.

Nachdem Stephan Meuß nach acht Jahren als Schulleiter die Einrichtung im Sommer verlassen hatte, hatte die 42-Jährige Anfang September ihren ersten Arbeitstag als Schulleiterin. Einarbeiten war da erst einmal wichtiger als Einrichten. Doch jetzt, rund sechs Wochen später, kann Zürr sagen: „Ich bin soweit angekommen. Es gefällt mir sehr gut hier.“ Auf die Stelle habe sie sich beworben, nachdem sie von Meuß erfahren habe, dass dieser in seine alte Heimat Mittelfranken zurückgehen wolle.

Beruf von der Pike auf gelernt

Den Beruf der Pflege hat die Mutter zweier halbwüchsiger Kinder von der Pike auf gelernt. Nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester arbeitete sie viele Jahre im Klinikum Großhadern, absolvierte eine Praxisleiter-Ausbildung und ein berufsbegleitendes Pflegepädagogik-Studium und unterrichtete im Anschluss an der Krankenpflegeschule in Großhadern.

2012 zog die gebürtige Erfurterin mit ihrer Familie nach Penzberg und trat ein Jahr später eine Stelle an der Berufsfachschule für Pflege in Bad Tölz an – zuerst als Lehrerin, seit Ende 2019 als Leiterin.

Weg zur Arbeit ist nun deutlich kürzer

Ihren jetzigen Wechsel von Bad Tölz nach Penzberg empfindet Zürr schon aus privaten Gründen als angenehm. Dass der Anfahrtsweg zur Arbeit nun deutlich kürzer sei und sie auch mal von zuhause aus arbeiten könne, wenn eines ihrer Kinder krank sei, trage deutlich zu einem entspannteren Arbeiten bei. Denn ihre Arbeit mag Zürr sehr. „Mir liegt die Pflege sehr am Herzen“, betont sie. Das hohe Maß an Kreativität und Flexibilität, das hier gefragt sei, gefiel ihr gut.

Als Schulleiterin in Penzberg hat sie ein Team von 16 Lehrern unter sich. Gemeinsam unterrichten sie etwa 85 angehende Altenpfleger und Altenpflegehelfer, die ihre praktische Ausbildung in den verschiedensten Einrichtungen im Oberland absolvieren; beispielsweise in der Kreisklinik Wolfratshausen oder im Seniorenheim Oberau.

Unterrichten macht ihr immer noch viel Freude

Auch Zürr selbst unterrichtet noch – wenn auch als Schulleiterin nicht so viel wie ihre Lehrerkollegen. „Die Bedeutung der Pflege zu vermitteln, macht mir Spaß“, sagt sie. „Und man lernt auch immer wieder viel von den Schülern“, findet sie; beispielsweise neue Sichtweisen. Als Schulleiterin pflege sie auch einen engen Austausch mit Schulleiterkollegen anderer Einrichtungen, koordiniere den Unterricht in Penzberg oder schreibe Lehrpläne.

In ihrer Freizeit geht Zürr gerne wandern und zum Klettern und engagiert sich ehrenamtlich bei der Krisenintervention des BRK. Außerdem müsse sie noch ihre Masterarbeit an der Technischen Hochschule Mittelhessen fertig schreiben, verrät sie.

Wertschätzung für die Auszubildenden ist das Wichtigste

Auf die Frage, was man gegen den akuten Fachkräftemangel tun könne, sagt Zürr, es sei wichtig, dass jeder Auszubildende von seiner jeweiligen Ausbildungsstelle wertgeschätzt werde. Man müsse ihn „gut an die Hand nehmen“ und schon während der Ausbildung auf eine gute Mitarbeiterbindung achten. Für junge Menschen bietet das Berufsfeld der Altenpflege ihrer Ansicht nach durchaus gute Zukunftsperspektiven. „Es gibt mit der Ausbildung viele Möglichkeiten, weiterzumachen.“ Man könne sich beispielsweise für die Hospizarbeit qualifizieren, ein Studium absolvieren, um Einrichtungsleiter zu werden, oder sich mit einem ambulanten Pflegedienst selbstständig machen. Wer gerne mit Menschen arbeitet und gern für andere da ist, dazu kreativ und medizinisch interessiert ist: Der sei in dem Berufsfeld der Altenpflege auf jeden Fall gut aufgehoben.

