Neuer Förderverein: 1,5 Millionen Euro werden für Sanierungsmaßnahmen und weitere Projekte benötigt

Von: Franziska Seliger

Die Vorstandschaft des neuen Fördervereins des Don Bosco Jugendhauses in Penzberg (v. li.): Iris Ihßen (zweite Vorsitzende), Sarah Rauchenberger (Kassierin), Rainer Thalbauer (erster Vorsitzender) und Tina Hartmann (Schriftführerin). Nicht auf dem Bild ist Beisitzerin Alexandra Reiter. © Seliger

Dazu beitragen, dass dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen realisiert werden können: Das ist das oberste Ziel, das sich der neue Förderverein des Jugendhauses Don Bosco in seiner Gründungsversammlung am Donnerstag gesetzt hat. Rund 1, 5 Millionen Euro werden für Baumaßnahmen und weitere Projekte benötigt.

Penzberg – Nachdem das Jugendhaus Don Bosco in Penzberg über viele Jahrzehnte von einem Verein getragen wurde, hat die Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos zum 1. Januar die Trägerschaft des Hauses übernommen. Der bisherige Trägerverein, so erläuterte dessen bisheriger zweiter Vorsitzender Rainer Thalbauer am Donnerstag, habe aus lauter Ehrenamtlichen bestanden. Ihnen habe man die enorme Verantwortung, die die Trägerschaft eines heilpädagogischen Heims für Kinder und Jugendliche bedeutet, nicht mehr zumuten können. Zudem sei die Jugendhilfe im Laufe der Jahre zunehmend differenzierter geworden und erfordere enormes fachliches Wissen. „Wir haben das nicht mehr machen können.“

Zahl der Mitglieder schon gewachsen

Im Rahmen einer Mitgliederversammlung wurde am Donnerstag der Trägerverein in den „Förderverein Jugendhaus Don Bosco Penzberg e.V.“ umgewandelt. Thalbauer wurde zu dessen erstem Vorsitzenden gewählt. Zweite Vorsitzende wurde Iris Ihßen. Die Mitglieder seien über die Umwandlung des Träger- in einen Förderverein „sehr glücklich“, betonte Ihßen. Bei einer Versammlung Ende Oktober hatten die damals 45 Mitglieder für den Betriebsübergang gestimmt. Jetzt, so Ihßen, würden alle Mitglieder automatisch Mitglieder des neuen Fördervereins. Ihm gehörten am Gründungstag bereits 62 Personen an. Denn man habe bereits zahlreiche junge Menschen für eine Mitgliedschaft gewinnen können, so Ihßen.

Das heutige Jugendhaus Don Bosco wurde 1967 im Ortsteil Steigenberg errichtet. Dort, sowie in Außenwohngruppen würden derzeit 42 junge Menschen im Alter zwischen zwei und etwa 18 Jahren betreut, erläuterte Thalbauer. Platz wäre aber eigentlich für 53 Bewohner. Dass diese Kinder und Jugendlichen in dem Heim in geschützter Atmosphäre zu stabilen Erwachsenen heranwachsen können, dafür wolle sich der neue Verein einsetzen – und zwar vorrangig dadurch, dass er Spendengelder für Projekte und anstehende Baumaßnahmen sammelt. Mit Blick auf das Gebäude sagte Thalbauer: „Es sind große Renovierungen nötig.“ Beispielsweise am Dach und an den Fenstern. Auch das Mobiliar allgemein müsse erneuert werden. Und, so Ihßen, die Doppelzimmer im Haus müssten in Einzelzimmer umgewandelt werden. Das entspreche den neuen Richtlinien in der Jugendhilfe. Um den Umbau der Zimmer zeitnah zu ermöglichen, plane der junge Förderverein einen großen Spendenaufruf.

Allein in den kommenden eineinhalb Jahren, so Thalbauer brauche man für notwendige Renovierungsarbeiten 250 000 Euro – „Minimum“, betonte der Vereinschef. Für alle Maßnahmen, die in den nächsten fünf bis acht Jahren anstünden, würden etwa 1,5 Millionen Euro gebraucht. Dafür sei man auf Spendengelder angewiesen, denn, stellte Thalbauer klar: „Wir werden nicht von Kirchengeldern finanziert.“ Und zum jetzigen Zeitpunkt der Gründung verfüge der Verein über keinen Euro, so Ihßen. Um Spenden zu sammeln und möglichst viele neue Mitglieder zu werben, will der Verein künftig bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen in Penzberg vertreten sein. Als Beispiele nennt Thalbauer das Tollhub Festival und den Christkindlmarkt.

So kann man Mitglied werden oder spenden

Wer im „Förderverein Jugendhaus Don Bosco Penzberg“ Mitglied werden möchte, kann sich per Mail an irisihssen@gmail.com informieren. Wer Geld spenden möchte, kann das tun bei der Hypo-Vereinsbank/Unicredit Bank AG; BIC: HYVEDEMM644; IBAN: DE 47 7112 0078 0033 0713 37; Verwendungszweck: „Spende Jugendhaus Don Bosco“ oder – wenn man direkt den Verein unterstützen möchte – „Startguthaben Förderverein“