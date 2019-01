Neuer Kindergarten St. Franziskus in Penzberg: Bereit für den Einzug

Der neue St.-Franziskus-Kindergarten hinter der Penzberger Christkönigskirche ist fertig – zumindest das Erdgeschoss. Am Montag ziehen dort die ersten Kindergarten- und Krippenkinder ein. Für sie ist es ein Umzug: von einer Container-Tagesstätte in Steigenberg in ein neues Haus in der Innenstadt.

Penzberg – Die Vorbereitungen auf den Einzug der Kinderschar liegen in den letzten Zügen. Es ist Freitag, drei Tage vor der Eröffnung des neuen katholischen Kindergartens. Die Betreuerinnen räumen Spielzeug ein, rücken Tische und Stühle zurecht. Es wird gewienert und geputzt. Leiterin Christine Eisendle strahlt. „Ich freue mich wahnsinnig“, sagt sie. Auch weil damit das Provisorium im Container vorbei ist. „Es macht Spaß, hier einzuräumen.“

Die Container-Tagesstätte in Steigenberg gibt es seit Oktober 2013. Sie wird nun aufgelöst. Die 25 Kindergartenkinder der „Froschkönige“- Gruppe und die acht Krippenkinder der „Bienchen“-Gruppe, die dort zuletzt betreut wurden, ziehen am Montag in das neue Haus hinter der Christkönigskirche ein. Die Krippengruppe wird laut Christine Eisendle noch in diesem Januar die volle Stärke mit zwölf Kindern erreichen.

Einziehen werden die Kleinen ins Erdgeschoss des zweistöckigen Neubaus. In der bisherigen Container-Tagesstätte hatten die zwei Gruppen und ihre Betreuerinnen zirka 280 Quadratmeter Platz. Künftig sind es für sie im Erdgeschoss fast 400 Quadratmeter. Was aber kein Luxus ist, sondern die vorgeschriebene Größe, wie Architekt Peter Haberecht und Markus Crhak, Verwaltungsleiter der Pfarrei Christkönig, am gestrigen Freitag betonen. Dort befinden sich zwei Gruppenräume, Schlaf-, Wickel-, Spiel- und Essräume, Küche, Büro und Toiletten, alles behindertengerecht. Den Namen bringen die Kinder aus Steigenberg mit: Die neue Kindertagesstätte heißt ebenfalls „St. Franziskus“.

Die Kleinen hatten schon vor Weihnachten in ihr künftiges Domizil blicken dürfen. „Wir haben ihnen auch Bilder vom Baufortschritt gezeigt“, erzählt Leiterin Christine Eisendle. Und damit der Umzug für sie greifbar wird, helfen sie auch ein wenig mit. Die Kinder durften sich im alten Domizil ein Spielzeug aussuchen, zum Beispiel Puzzle, Globus oder Puppe, und es über die Weihnachtsferien mit nach Hause nehmen. Am Montag bringen sie es wieder mit.

In der neuen Tagesstätte sind vorerst neben der Leiterin noch drei Erzieherinnen und zwei Kinderpflegerinnen, jeweils in Teilzeit, beschäftigt. Erst im September – da haben sich die Pläne etwas geändert – werden in das Obergeschoss zwei weitere Kindergartengruppen einziehen. Dafür findet, wie in allen anderen Penzberger Kindertagesstätten, im Frühjahr die Anmeldung statt. Die Kinder der aktuellen Notgruppe in Steigenberg werden auf den dortigen St.- Raphael-Kindergarten aufgeteilt. Pfarrei-Verwaltungsleiter Crhak geht davon aus, dass die Räume im Obergeschoss in den nächsten zwei, drei Monaten fertig sind. Mit den Außenanlagen soll es ihm zufolge bis Ostern so weit sein. Die offizielle Einweihungsfeier ist für Mai geplant.

Die Kosten für die neue St.-Franziskus-Tagesstätte – Bauherr ist die Pfarrei Christkönig – sollen nach aktuellem Stand um die 3,5 Millionen Euro liegen. Wie berichtet, beteiligt sich der Freistaat mit 1,1 Millionen Euro und die Diözese mit 250 000 Euro. Den Rest zahlt die Stadt Penzberg. Erst im vergangenen November war der neue Kindergarten „Spatzennest“ am Daserweg eröffnet worden. Aktuell gibt es Überlegungen im Stadtrat, weitere Tagesstätten im Gebiet Langseegraben – als Ersatz für die Krippe an der Birkenstraße – und an der Karlstraße zu schaffen.