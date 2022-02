Kampf gegen Fachärztemangel hat hohe Priorität

Das Leben für Senioren in der Stadt angenehmer machen und sich für die Interessen der älteren Bürger einsetzen: Dafür will sich der neue Seniorenbeirat der Stadt auch in Zukunft einsetzen. In seiner ersten öffentlichen Sitzung steckte das Gremium nun erste Projekte und Pläne ab.

Penzberg – Für was will ich mich als Seniorenbeirat einsetzen? In ihrer ersten öffentlichen Sitzung am Mittwochnachmittag nahm jedes einzelne Mitglied des Penzberger Seniorenbeirats zu dieser Frage Stellung. Erfahrene Seniorenbeiräte ebenso wie die neu ins Gremium Gekommenen sowie die anwesenden Seniorenreferenten der Stadt. Alle eint dabei das Ziel, sich für die Belange der älteren Stadtbewohner einsetzen zu wollen, wobei die einzelnen Seniorenbeirats-Mitglieder durchaus verschiedene Schwerpunkte in ihrer Tätigkeit setzen wollen. Ingrid Hauptmann etwa, neu im Gremium und zu dessen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, möchte sich etwa dafür einsetzen, „dass sich mehr Senioren ehrenamtlich engagieren“. Denn der Einsatz für andere reduziere die Gefahr sich einsam zu fühlen. Im geplanten Seniorentreff, der in der einstigen „Oase“ am Pfarrzentrum Christkönig entstehen soll, sieht Hauptmann einen idealen ersten Anlaufpunkt, an dem sich Ältere künftig ehrenamtlich engagieren könnten. „Auch das Thema Wohnen ist mir ein großes Anliegen“, sagte Hauptmann. Unter anderem für das Thema Tagespflege wolle sie sich einsetzen.

„Unser oberstes Ziel sollte sein, dass die Alten so lange wie möglich selbstständig leben können“, betonte Herbert Preuß. Dafür brauche es unter anderem Präventions-Angebote.

Jung und Alt sollen in der Stadt zusammenfinden

Während die erfahrene Seniorenbeirätin Brigitte Gerlach ihr Augenmerk auf die zwei Seniorenheime in Penzberg legen will, und die wiedergewählte Schriftführerin Renate Mair sich als „Ideengeberin“ für künftige Unternehmungen für Senioren versteht, möchte sich Brunhilde Heidrich dafür einsetzen, „dass die Jungen und Alten zusammenfinden“. Während der Pandemie habe sie von zahlreichen Hilfsangeboten von jungen Menschen für ältere Bürger gehört. Derartige Angebote müssten an die hilfsbedürftigen Senioren weitervermittelt werden.

Neu-Mitglied Michael Schmatz möchte „Penzberg für Senioren noch lebenswerter machen“. Außerdem müsse der Internet-Auftritt des Gremiums verbessert werden. Denn der Seniorenbeirat leiste viel, und das müsse auch an die Öffentlichkeit getragen werden. „Wir sollten uns nicht verstecken“, sagte Schmatz. Sein ebenfalls neuer Kollege Slawomir Tetzlaff möchte vor allem Umweltthemen ins Gremium bringen. „Jetzt ist eine kritische Phase“, betonte Tetzlaff. Auch die Senioren müssten deshalb bei Klima- und Umweltschutz aktiver werden.

Der wiedergewählte Vorsitzende Sigfried Höfler betonte, in Penzberg hätten alte Menschen durchaus schon eine Lobby. „In Penzberg passiert was“, sagte er etwa mit Blick auf den neuen Treff.

Einsatz für Kundentoiletten in Supermärkten

Zwei Themen des alten Seniorenbeirats müssten nun aber auch verstärkt den neuen beschäftigen. Dazu gehöre die Bestrebung, in Penzberg einen zweiten Haut- sowie einen zweiten Augenarzt anzusiedeln. Die in der Stadt vorhandenen Praxen hätten sehr lange Wartezeiten und seien teilweise nicht barrierefrei zugänglich, kritisierte etwa Bernadette Leise. Ihrer Ansicht nach fehle in Penzberg auch ein Facharzt für Gerontologie. Höfler schwebt vor, eine Petition zu erarbeiten und öffentlich auszulegen, um die Forderung nach diesen zusätzlichen Ärzten zu betonen. Auch um das Thema öffentlich zugänglicher Kundentoiletten in Penzberger Supermärkten will sich der Seniorenbeirat nun wieder verstärkt kümmern.

Darüber hinaus sind einige Veranstaltungen geplant. So soll etwa im Mai zum zweiten Mal ein E-Bike-Fahrtraining angeboten werden, so Höfler. Auch den „Tag der Älteren“ am 1. Oktober, würden die Mitglieder nach mehrjähriger Pause wegen der Pandemie heuer gerne wieder abhalten. Ebenso geplant sind Vorträge zu Kriminalität und Hörgeräten sowie diverse Ausflüge. Was davon stattfinden könne, hänge freilich vom Pandemie-Geschehen ab, so Höfler.