Neues „Chillout“ hat einiges zu bieten

Florian Koller und Bettina Stocker (von links) mit Jugendlichen im „Chillout“. © steibli

Monatelang lief das „Chillout“ in Penzberg in seinem neuen Domizil auf Sparflamme. Nur eingeschränkt war Jugendarbeit erlaubt. Corona behinderte einen reibungslosen Ablauf. Am Donnerstagabend eröffnete Bürgermeister Stefan Korpan den Jugendtreff im ehemaligen Molkereigebäude mit einem kleinen Fest offiziell.

Penzberg – Korpan ließ die Standortwechsel des Jugendtreffs Revue passieren. 1998 war auf Eigeninitiative für junge Erwachsene ein Jugendtreff im Gewerkschaftsraum in der Stadthalle eingerichtet worden. Schon bald stieß Bettina Stocker dazu, die von der Stadt als Betreuerin angestellt wurde. 2015 wurde die Stadthalle umgebaut und das „Chillout“ musste umziehen in das ehemalige Hausmeisterhäuschen beim Wellenbad. „Dort wird nun ein Parkhaus für das Familienbad gebaut und wieder begann die Suche“, sagte Korpan. Fündig wurde die Stadt in der ehemaligen Molkerei an der Christianstraße 8. Mit hohem finanziellen Aufwand, vielen Arbeitsstunden des Bauhofs und Eigenleistungen der Jugendlichen wurde dort renoviert und eingerichtet.

Doppelt so viel Platz wie bisher

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Doppelt so viel Platz wie bisher bietet der große Raum. In der Mitte steht ein Billardtisch, in der Ecke ein Kicker. Dartscheibe und Playstation ergänzen das Angebot. Sofalandschaften laden zum „Chillen“ ein.

Ein Blickfang ist die Bar mit beleuchteten Glasbausteinen. Dahinter befindet sich eine Küche mit großem Kühlschrank und Eisfach, die das Möbelhaus „Raab Home Company“ dem Jugendtreff gespendet hat. Auch das Stadtmarketing Penzberg hatte viele Einrichtungsgegenstände beigesteuert.

„270 000 Euro plus die Leistungen des Bauhofs, die ich nicht beziffern will, hat der Umbau gekostet“, sagte Korpan. Die Förderanträge seien leider abgelehnt worden. Entstanden sei ein Jugendtreff, der gut angenommen werde und zentral in der Stadt liege.

Bis zu 40 junge Besucher pro Abend

„25 bis 40 junge Erwachsene ab 16 Jahren treffen sich an einem Abend im Chill-out“, so Bettina Stocker. Meist seien es Menschen zwischen 16 und 22 Jahren, mehr Jungen als Mädchen. Da mit Florian Koller 2020 ein zweiter Betreuer eingestellt wurde, kann das „Chill-out“ an drei Abenden öffnen.

„Verändert hat sich das Verhalten der jungen Leute“, sagte die Sozialarbeiterin. „Früher blieben die Jugendlichen den ganzen Abend, heute ist das ein Kommen und Gehen.“ Da die Besucherzahl auf 18 Personen beschränkt wurde, seien oftmals auch die Plätze auf der Terrasse besetzt. Deutlich angewachsen sei der Redebedarf der jungen Leute, sagte Stocker. Dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt, zeigen die Bilder in ihrem Büro.

Auf die Frage, was wohl passieren wird, wenn der Landkreis doch das Grundstück kaufen möchte, um das Gymnasium zu erweitern, antwortete Korpan eher zögerlich. Schließlich habe der Landkreis vor zehn Jahren den Kauf abgelehnt, woraufhin die Stadt es erworben habe. „Wenn der Landkreis das Grundstück irgendwann doch kaufen will, muss die Investition eben abgelöst werden“, so der Bürgermeister.

Geöffnet ist das „Chillout“ montags und donnerstags von 18.30 bis 22.30 Uhr und freitags von 18.30 bis 24 Uhr (Text: Anneliese Steibli)