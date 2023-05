„Piorama“ in Penzberg: Eröffnung rückt näher - Stadtwerke legen sich fest

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Das Schild mit dem Namen „Piorama“ wurde jetzt über dem Eingangsbereich angebracht; im Bild Stadtwerke-Vorstand André Behre (r.) und Ludwig Schön (l.), der Betriebsleiter des „Piorama“. © Stadtwerke Penzberg

Der Eröffnungstermin für das Penzberger Familienbad namens „Piorama“ rückt langsam, aber sicher näher. Die Penzberger Stadtwerke gehen mittlerweile davon aus, dass es im kommenden Herbst so weit ist. Das große Parkhaus soll noch diesen Monat fertiggestellt werden.

Penzberg – Am künftigen Familienbad in Penzberg prangt seit kurzem sichtbar der Name „Piorama“. In großen Buchstaben steht er über dem Eingangsbereich. Zu sehen ist auch die kobaltblaue Edelstahl-Fassade. Bei den Stadtwerken ist man ein bisschen stolz darauf, wie es scheint. Je nach Sonnenstrahlung sorge sie für Lichteffekte in unterschiedlichen Blautönen, heißt es dort. Es sei ein Hingucker.

„Wir kommen der Zielgeraden nun immer näher“

„Wir kommen der Zielgeraden nun immer näher“, erklärte dazu Stadtwerke-Vorstand André Behre in einer Mitteilung. Auf Nachfrage zum Eröffnungstermin präzisierte er, man könne sich „derzeit auf die zweite Jahreshälfte festlegen, etwas genauer Herbst 2023“.

Ein exakterer Termin kann ihm zufolge in wenigen Wochen genannt werden. Ein wesentlicher Grund dafür seien unter anderem Engpässe bei der Ausführung von Betonfertigteilen, die von den Terrassen in den Schwimmbadbereich beziehungsweise den Saunagarten führen. Notwendig seien diese, um die Rettungswege sicherzustellen, erklärte Behre.

Stadtwerke optimistisch, was den Baufortschritt angeht

Ansonsten ist man bei den Stadtwerken optimistisch, was den Baufortschritt angeht. Im Inneren, heißt es, gehe es zügig voran. So seien im Saunabereich schon zwei Saunen und das Dampfbad fertiggestellt.

Beim Kinderbecken wurde laut Stadtwerken der Softboden eingebaut. Die Innentüren seien bereits überwiegend gesetzt. Fertiggestellt ist demnach im Schwimmbecken auch der Hubboden. Die Fliesen seien vollständig verlegt. Zum Außenbereich teilte das Kommunalunternehmen mit, dass die Montage der Keramikfassade am Rutschenturm bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen sei. Im Bereich des künftigen Vorplatzes für das Familienbad und für die beiden benachbarten Sporthallen hätten die Arbeiten an den Freianlagen begonnen. Das Parkhaus an der Ecke von Birkenstraße und Seeshaupter Straße, das 200 Stellplätze bieten und eine Photovoltaikanlage erhalten soll, wird laut den Stadtwerken noch im Mai fertiggestellt.

Stadtwerke suchen Gastronom und Personal fürs Bad

„Weit vorangeschritten“ sind ihnen zufolge auch die Arbeiten für den Bereich der Gastronomie. Die Fliesen seien verlegt und die Kühlung verbaut. Die Küchengeräte sollen in den kommenden Wochen montiert werden. Was noch fehlt, ist ein Gastronom. Die Stadtwerke suchen einen Pächter mit einem Betriebskonzept für die Bewirtung des Bad- und Saunabereichs. Ab Mitte Mai will das Bad-Team der Stadtwerke Interessenten die Besichtigung der Räume anbieten.

Ein Problem, das viele Schwimmbäder in der Region haben, ist das fehlende Personal. Gesucht wird auch bei den Stadtwerken für das Familienbad „Piorama“. Sie benötigen sowohl Fachangestellte für Bäderbetriebe als auch Rettungsschwimmer und Saunameister.

Gesamtkosten belaufen sich mittlerweile auf rund 31,5 Millionen Euro

Die Gesamtkosten für das neue Familienbad liegen derzeit bei rund 31,5 Millionen Euro, wie Vorstand Behre auf Nachfrage mitteilte. Das ist eine halbe Million Euro mehr als im vergangenen Herbst. Damals war von 31 Millionen Euro die Rede.

Bei der Grundsteinlegung im November 2020 waren die Stadtwerke noch von 25,4 Millionen Euro ausgegangen, was zu der Zeit bereits eine deutliche Kostensteigerung bedeute (wir berichteten). Begründet wurde dies damals mit stark steigenden Baupreisen und nötigen Umplanungen, nachdem sich die Stadtwerke 2020 wegen Mängeln bei der Planung vom damaligen Architekten getrennt hatten.