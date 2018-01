Neues Geld für Penzbergs Stadtwerke

Die Stadt Penzberg wird ihren Stadtwerken weitere eine Million Euro für die Abwasserbeseitigung überweisen. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen.

Penzberg – Damit erhöht sich die Zahlung in diesem Jahr auf insgesamt 3,555 Millionen Euro, nachdem der Stadtrat bereits im vergangenen Oktober 2,555 Millionen Euro bewilligt hatte. Zu der Entscheidung kam es, weil die Stadt Penzberg außerordentliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer hat. Deshalb, so hieß es, habe der Stadtrat der zusätzlichen Tilgung von Verbindlichkeiten sowie der Zahlung der Investitionszuschüsse für die Abwasserbeseitigung zugestimmt. Die aktuelle Million sollte eigentlich erst in den Jahren 2020 und 2021 an die Stadtwerke fließen. Penzbergs Stadtkämmerer Hans Blank („Momentan tut es uns nicht weh“) schlug jedoch vor, auch diesen Betrag jetzt an die Stadtwerke zu überweisen.

Wolfgang Schörner