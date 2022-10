Nach New York, Berlin, Paris - jetzt Penzberg: Neue Museumsleiterin gefunden

Von: Wolfgang Schörner

Kunsthistorikerin Annette Vogel ist seit Anfang September neue Leiterin des „Museum Penzberg – Sammlung Campendonk“ und des Bergwerkmuseums. Vorgestellt wurde sie von Bürgermeister Stefan Korpan (r.) und Thomas Sendl (l.), Chef der Rathaus-Abteilung für Kommunikation, Kultur und Wirtschaft © Wolfgang Schörner

Die Kunsthistorikerin Annette Vogel ist neue Leiterin des „Museum Penzberg – Sammlung Campendonk“. Sie hat einen Namen in der Kunstszene. Sogar auf Wikipedia hat sie einen Eintrag. Die 58-Jährige betreute einst in New York die Sammlung der Serge-Sabarsky-Galerie. Auch einen Bezug zum Bergbau hat sie – wichtig fürs Bergwerkmuseum.

Penzberg – Knapp ein halbes Jahr war das Penzberger Museum nach dem Abschied von Diana Oesterle und Freia Oliv ohne Leitung. Nun hat die Stadt in Annette Vogel eine Nachfolgerin. „Sie hat viele gute Ideen und kann uns einen Schritt weiterbringen“, sagte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) bei der Vorstellung. „Wir können eine neue Ära einläuten.“ Fast 30 Bewerbungen hatte es für die 30-Stunden-Stelle gegeben.

Neue Museumsleiterin hat schon in New York, Paris und Madrid gearbeitet

Die gebürtige Heilbronnerin, die in München lebt, hat internationale Erfahrungen und war als Kuratorin an verschiedenen Museen tätig, unter anderem in Paris und Madrid, zuletzt in dem kleinen schwedischen Ort Skärhamn bei einer Ausstellung über den frühen Hundertwasser. Aber auch in Deutschland kuratierte sie, vor acht Jahren zum Beispiel im Buchheim-Museum in Bernried.

Ab 1998 arbeitete die Expressionismus-Expertin in New York für die Serge-Sabarsky-Galerie, deren Sammlung Werke von Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Wassily Kandinsky und anderer berühmter Künstler umfasst. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 kehrte sie nach Deutschland zurück, von wo aus sie weiter für die Sabarsky-Galerie tätig war. In Berlin hatte Annette Vogel damals auch eine Galerie für zeitgenössische Kunst. Ebenso ist sie Autorin und Herausgeberin vieler Kataloge und Aufsätze zum Expressionismus.

Das Penzberger Museum „punktet mit Qualität und Charme“

Das Penzberger Museum, sagt sie, sei sehr gut geführt. Das spüre man ihm an. „Es punktet mit Qualität und Charme.“ Und es habe mit Campendonk eine Besonderheit. Für sie selbst sei es eine „Stelle vor der Haustür“, noch dazu gehe es um Expressionismus. „Das passte in meinen Fokus.“ Dass sie sich für eine Museumsleitung beworben hat, hat ihr zufolge auch mit der Corona-Pandemie und den Einschränkungen zu tun. Bei ihrer Ausstellung in Schweden merkte sie, dass ihr der Austausch fehlt. Sie habe sich gedacht, wie schön es wäre, an einem Museum zu arbeiten und zu sehen, wie das Publikum reagiert, erzählt sie. Die Hemmschwelle, ins Museum zu gehen, soll niedrig sein, die Menschen sollen es öfter besuchen, sagt sie. Wichtig sei ihr, dass eine Ausstellung einen Spannungsbogen hat. „Die Besucher sollen lächelnd nach Hause gehen.“ Ebenfalls wichtig sei ihr die Jugend- und Kinderarbeit. „Der Grundstein ist gelegt, wir wollen das fördern und intensivieren.“

Annette Vogel hat das Penzberger Museum schon früher besucht

Das Penzberger Museum kennt Annette Vogel, die seit 2009 die ADAC-Kunstsammlung in München kuratiert und über reichhaltige Kontakt zu Sammlern verfügt, schon länger. Sie sei ein paar Mal dort gewesen, hauptsächlich wegen Campendonk und zuletzt bei der Kunstzeche-Ausstellung „Koffer im Kopf“. Spannend findet sie auch das Haus selbst, wie sie sagt, die Ausstellung zur Penzberger Geschichte und die Bergarbeiterwohnung. „Man sieht, wie spartanisch die Menschen untergebracht waren.“

Persönlicher Bezug zum Bergbau - wichtig für das Bergwerkmuseum

Annette Vogel hat künftig auch die Leitung des Penzberger Bergwerkmuseums inne. Es sei gerade für Kinder ein spannendes Erlebnis, sagt sie. Und es habe nun – mit seinem originalgetreuen Streckenausbau – eine besondere Stellung, nachdem das Deutsche Museum in München seine Bergwerkabteilung geschlossen hat. Die Kunsthistorikerin hat sogar einen persönlichen Bezug zum Bergbau – was für die Stadt Penzberg bei der Suche nach einer neuen Museumsleitung nicht unwichtig war. Nahe ihrem Geburtsort Heilbronn befindet sich ein großes Salzbergwerk, in dem ihr Vater Bergingenieur war und auch andere Verwandte arbeiteten. Annette Vogel lächelnd: „Ich kenn mich mit der Tradition des Bergbaus aus.“