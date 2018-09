Öl-Alarm in Penzberg: Kinder reagieren richtig

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Penzberg waren rund zwei Stunden lang am Säubach im Einsatz.

Feuerwehreinsatz am Säubach

von Andreas Baar

Aufmerksame Kinder haben am Freitagabend in Penzberg einen größeren Ölunfall verhindert. Sie hatten auf dem Säubach im Bereich des Wohngebiets am ehemaligen FC-Platz einen Ölfilm bemerkt und den Vater verständigt, dieser alarmierte dann die Feuerwehr.