Dicht & Ergreifend: Open-Air im Penzberger Regen: „Wenn’s schifft, hat man ein intimeres Erlebnis“

Teilen

„Dicht & Ergreifend“: Im strömenden Regen traten Lef Dutti und George Urkwell am Freitagabend beim Open-Air auf der Penzberger Berghalde auf – der Platz war aber nur zur Hälfte gefüllt. © Freia Oliv

„Es werde dicht“ – und es wurde dunkel. Eine halbe Sintflut ging aufs Penzberger Open-Air nieder, als „Dicht & Ergreifend“ am Freitag loslegten.

Penzberg: Aus dem tiefen Nebel: Lichtduschen und Soundwolken. Jeder Alltagsgedanke: weggewaschen. Auch der Ärger über die mangelnde Beschilderung der Umleitungen und der desolaten Parkplatzsituation. Für gute zwei Stunden sollte es drastisch und faszinierend apokalyptisch bleiben auf der Berghalde in Penzberg – real und musikalisch gesprochen.

Das Absurdistan, das die Band seit 2014 entfaltet, speist sich aus dem Wahnsinn des realen Lebens. Aus Meinungen und Widersprüchen, die den Fans mit aller Wucht in die Knochen gewummert werden. Aufgelöst immer wieder in hymnischen Sequenzen, die zum Höhenflug ansetzen. Dass es nicht immer eine Erleuchtung sein muss, sondern auch blanker Zorn, kleine Revolution und brachiale Komik sein darf, das macht die Band revier- und publikumsgreifend. Jungvolk neben Alt-Hippies, neueste Outdoorbekleidung neben Schlammfetzen, hier hüpften alle auf dem halbvollen Platz.

Aus der Misere ein Badevergnügen gemacht

Mit zunehmenden Pfützen und Bächen zogen manche teilblank und machten aus der Misere ein Badevergnügen. Das hätten die Rapper schlicht und ergreifend nicht besser inszenieren können. „Wenn’s schifft, hat man einfach ein intimeres Erlebnis“, waren sie sich sicher und gaben Anleitungen zum Regentanz. „Wir bezwingen den Regen in Akzeptanz.“

Drei Alben voller Wut und Wortspiele

Freilich sind die Niederbayern grundsarkastisch. Nicht zuletzt deswegen schreiben sie sich seit neun Jahren in die Ohren und Herzen von Rappern, Ravern und auch Feuilletons. Kulturpreis des Landkreises Dingolfing-Landau, Tollwood, Olympiahalle lautet die bisherige Karrieretreppe. Drei Alben voller Wut und Wortspiele gipfelten heuer in einem Glaubenscredo an einen Planeten B, der zum Schluss noch seine Fäkalien auf ein Wüsten-Bavaristan 2437 zwischen Idyllen und Dehydration ablässt.

Taucherbrille und Flossen hätten besser gepasst

Die Videos der Band sind so krass wie die Musik. Die Bühnenshow ist etwas zurückhaltender, dafür kommen die Kostüme, von Palästinenser-tuch bis Musteranzüge, richtig gut. Auch wenn Taucherbrille und Flossen besser gepasst hätten. Zwischen all dem ging fast unter, was Lef Dutti und George Urkwell im Gegensatz zu anderen der Szene bahnbrechend bühnentauglich machen: pro Frau, pro bairische Sprachakrobatik, trotzdem pro plebs, pro Mut. Vor allem aber pro Einzigartigkeit, auch wenn der Sound viel zitiert und fast zu eingängig ist, um wirklich abwechslungsreich zu sein. Die Konsequenz: Die Dichtis sind unverkennbar. Und gefährlich ansteckend mit aller manipulativen Urgewalt.

Text: Freia Oliv