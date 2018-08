Party in Penzberg artet aus: Um sich schlagender Mann stürzt in Lichtschacht

Eine private Party in Penzberg artete in der Nacht auf Sonntag aus - am Ende lag ein junger Mann in einem zweieinhalb Meter tiefen Lichtschacht.

Penzberg - Ein Jugendlicher hatte am Samstag die Abwesenheit der Eltern ausgenutzt, um am Habichtweg in Penzberg mit seinen Kumpels eine private Feier zu veranstalten. Nachdem reichlich Alkohol geflossen war, kam es zwischen einem 20-jährigen Gast aus Iffeldorf und einem 23-jährigen Gast aus Seeshaupt im Wohnzimmer zu einem Streit und einer folgenden Rangelei. Dabei, so die Polizei, schlug der Iffeldorfer dem Seeshaupter auf die Nase, so dass dieser vermutlich einen Nasenbeinbruch erlitt.

Die anderen Gäste brachten den Iffeldorfer daraufhin mit vereinten Kräften über die Terrassentür in den Garten, wo dieser weiter wütete. Ein 21-jähriger Gast, ebenfalls aus Iffeldorf, versuchte laut Polizei diesen im Garten zu beruhigen, bekam aber ebenfalls einen Schlag auf die Nase mit gleicher Folge, vermutlich einem Nasenbeinbruch. Es folgte noch eine Rangelei, die in der Gartenhecke endete, dann zogen sich die Gäste wieder in die Wohnung zurück, während der Tobende im Garten blieb.

Dort, so die Polizei, geisterte der 20-jährige Iffeldorfer im Garten herum - bis er schließlich ohne fremdes Zutun am Haus in einen zirka zweieinhalb Meter tiefen Lichtschacht stürzte. Der zugehörige Absperrpfosten wurde durch den Sturz noch aus der Verankerung gerissen. Der Iffeldorfer verletzte sich bei dem Sturz, er konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Schacht befreien. Die Feuerwehr Penzberg mit 12 Einsatzkräften, das BRK, sowie ein Notarzt mussten anrücken. Die Feuerwehr befreite den Iffeldorfer mit einer Rettungswanne aus seiner misslichen Lage. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Unfallklinikum Murnau. Er zog sich eine Rippenverletzung zu. Der junge Mann erhält laut Polizei Anzeigen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

