Penzberg, die Stadt der Abfalleimer: 168 Stück - „Brauchen wir das?“ Bauhof will Zahl verringern

Zu viele Abfalleimer? Allein an der Bahnhofstraße in der Penzberger Innenstadt gibt es laut städtischem Bauhof über 30 Exemplare.

Müllbehälter

Von Wolfgang Schörner schließen

In Penzberg stehen an öffentlichen Plätzen, Wegen und Straßen 168 Abfalleimer. Außerdem gibt es 70 Hundekotbehälter. Allein an der Bahnhofstraße sind es über 30 Mülleimer. Der städtische Bauhof leert sie zum großen Teil täglich oder wöchentlich – ein riesiger Aufwand. Nun soll ihre Zahl nach und nach reduziert werden.

Penzberg – Der städtische Bauhof in Penzberg hat für die Abfall- und Hundekotbehälter einen umfangreichen Reinigungsplan. Allein im Innenstadtgebiet führt er fast 60 Abfallkörbe auf, die täglich geleert werden. Insgesamt sind es in Penzberg laut Bauhofleiter Christian Eberl 168 Abfalleimer und 70 Hundekotbehälter. Ein großer Teil davon wird täglich oder wöchentlich geleert. In den Außenbezirken und an den Badeseen ist dies alle zwei Wochen oder nach Bedarf der Fall.

Bauhof schlägt vor, die Zahl der Müllbehälter zu verringern - und verweist auf Vorbilder

Bauhof-Chef Eberl unterbreitete nun dem Bau- und Umweltausschuss den Vorschlag, die Zahl der Müllbehälter nach und nach zu reduzieren. In Kochel mit einem großen Gemeindegebiet und vielen Ausflugszielen seien es zum Beispiel 25 Abfalleimer und zehn Hundekotbehälter, sagte er. Man habe dort mit dieser Reduzierung sehr gute Erfahrung gemacht. Als Beispiel erwähnte er auch die Osterseen. Dort gebe es keinen einzigen Abfalleimer „und es funktioniert“, so Eberl. „Die Leute werden erzogen, ihren Müll wieder nach Hause mitzunehmen.“ Seine Kollegen hätten allerdings auch gesagt, dass dies nicht von heute auf morgen passiert, schränkte er ein. Andererseits motivierte jeder Abfalleimer dazu, dort auch anderen Müll abzuladen. Zum Beispiel, wenn die Behälter an einer Straße stehen beziehungsweise mit einem Auto erreichbar sind. Leute würden dort ihren Müll hinstellen, weil sie sicher sind, dass ihn jemand wegräumt, berichtete er.

Abfalleimer werden immer wieder beschädigt

Laut Eberl werden Abfalleimer auch häufig beschädigt oder zerstört. Von den grünen Kunststoffbehältern müssten jedes Jahr 15 Exemplare ausgetauscht werden. Seit einiger Zeit werden sie deshalb nach und nach durch die robusteren Metalleimer ersetzt, die mit rund 600 Euro allerdings doppelt so teuer seien. In den vergangenen drei Jahren sei von den Metall-Exemplaren kein einziger kaputt getreten worden. Man habe sich vorgenommen, pro Jahr etwa zehn auszutauschen.

Penzberger Innenstadt: Auf 50 Metern vier Abfallbehälter

Der Bauhofleiter schlug vor, mit dem Abbau in den Außenzonen zu beginnen und sich sukzessive in den Innenbereich vorzuarbeiten. Als Beispiel nannte er die Berghalde. Dort befänden sich 16 Abfallbehälter. Nach Eberls Ansicht würde einer beim Aussichtspavillon und einer an der Barbarakapelle reichen. Außerdem könnte die Zahl der Hundekotbehälter von fünf auf zwei gesenkt werden. Reduzieren würde er die Zahl gern auch auf dem Gelände von Gut Hub. Eberl erwähnte aber auch die Innenstadt. Auf einer Linie zwischen Bäckerei Ahammer und Fußgängerampel würden vier Abfallbehälter auf 50 Metern stehen. „Brauchen wir das?“, fragte er.

Abbau-Vorschlag trifft im Ausschuss auf breite Zustimmung

Im Ausschuss stieß der Plan auf breite Zustimmung. Armin Jabs (BfP) schlug aber vor, an der Bahnhofstraße anzufangen, und zwar als Test die Hälfte der Behälter wegzuräumen. Einen Probelauf befürwortete auch Hardi Lenk (SPD). Ähnlich äußerten sich andere Ausschussmitglieder. Skeptisch war Jack Eberl (FLP), was den Außenbereich angeht. Er befürchtet, dass beim „Ramadama“ die Helfer dort künftig sehr viel mehr zu tun bekommen.

Pfandflaschenringe für verbleibende Müllbehälter

Ludwig Schmuck (CSU) schlug zudem vor, an verbleibenden Abfalleimern Pfandflaschenringe anzubringen, ähnlich wie in Weilheim. Als „gute Sache“ bezeichnete dies Bauhofleiter Eberl. „Wir würden das gerne mit anbieten.“ John-Christian Eilert (Grüne) empfahl zudem, auf den Abfalleimern eine Telefonnummer zu schreiben: Die Leute können dann anrufen, wenn ein Behälter voll oder beschädigt ist.

Der Ausschuss entschied am Ende einstimmig, dass der Bauhof festlegen soll, wo er Behälter abbaut. Dies, hieß es, soll zunächst ein Testlauf sein. Bauhofleiter Eberl kündigte zudem an, dass er sich erkundigen wird, was Pfandflaschenringe kosten.