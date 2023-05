25 Jahre Tollhub: Festival startet am Freitag mit Hip-Hop und Punk

Kleinkunst auf Gut Hub in Penzberg

Ein „KleinLaut“-Abend mit drei Bands und ein großer Familientag mit buntem Programm: Zum 25-jährigen Bestehen wartet das diesjährige Tollhub-Festival auf Gut Hub mit zahlreichen Neuerungen auf. Am kommenden Freitag, 19. Mai, geht es los.

Penzberg – Vor 25 Jahren wurde auf Gut Hub das erste Tollhubfestival gefeiert. Die Geschichte reicht aber noch weiter zurück. Die ersten Penzberger Kleinkunsttage fanden im Oktober 1994 in der ehemaligen Molkerei statt. Danach zogen sie in den Saal des „Staltacher Hofs“ um, der am heutigen Stadtplatz stand. Als die Stadt 1996 das Gut-Hub-Gelände erwarb, sah die Kleinkunstinitiative eine neue Chance. 1998 war dort die Premiere mit über 2000 Besuchern.

Kleinkunstinitiative: Vierer-Team an der Spitze

Das neue Vierer-Team der Initiative „Aktion Kleinkunst Penzberg“ hat das Festival nun zum 25-Jährigen ein bisschen umgekrempelt. Heuer wird es zwei statt drei Tage dauern. An die Stelle des Kabarett-Abends am Freitag tritt ein „KleinLaut“-Abend mit Bands aus der Region. Der Alternativmarkt am Samstag wird von einem noch vielfältigeren Programm für die ganze Familie umrahmt. Seit diesem Jahr ist das Vierer-Team für die Organisation verantwortlich. Ihm gehören Sandra Baumgartner (zuständig für den Alternativmarkt), Evi Mummert (Kabarett), Andi Mummert (Bands) und Michael Zöller (Technik) an.

„Mehr junge Leute zum Festival locken“

Ziel der Neuerungen sei es, „mehr junge Leute zum Festival zu locken“, erklärt Baumgartner. Deshalb habe man das Kabarett am Freitag durch einen Band-Abend ersetzt. Gezielt seien dafür Musikgruppen ausgewählt worden, „die ein junges Publikum ansprechen“. Spielen wird die Gruppe „Los Brudalos“ aus Lenggries, die eigenen Angaben zufolge „boarischen Hip Hop“ macht. Außerdem treten die Penzberger Hip-Hop-Gruppe „Gletscher Guys“ und die Bichler Punk-Band „IQ Zero“ auf.

Tollhub 2023: Das Programm im Überblick Freitag, 19. Mai: „Klein-Laut“-Abend ab 20 Uhr mit den Band „Gletscher Guys“, „IQ Zero“ und „Los Brudalos“; Eintritt: 10 Euro, Karten an der Abendkasse.

Samstag, 20. Mai: Familientag ab 10 Uhr mit Alternativmarkt und Spiel und Spaß. Um 12 und 14 Uhr: Auftritt der Garden; um 13 und 15 Uhr: Das Figuren-Theater Ingolstadt spielt „Pipi Langstrumpf“. Karten dafür gibt es bei Wohnkultur Baumgartner (Karlstraße 15; Telefon: 0 88 56/8 20 91) oder an der Tageskasse; Eintritt: 8 Euro. Für die 15-Uhr-Vorstellung sind nur noch wenige Karten verfügbar. Um 16 Uhr findet eine GPS-Schnitzeljagd und Waldbaden statt. Um 20 Uhr beginnt das Musik-Kabarett mit dem „Blonden Engel“, einem humoristischen Liedermacher aus Österreich. Karten dafür gibt es im Vorverkauf bei Wohnkultur Baumgartner oder an der Abendkasse.

Weitere Informationen im Internet unter www.kleinkunst-penzberg.de.

Am Samstag folgt der große Familientag auf Gut Hub. Bestandteil ist auch heuer der Alternativmarkt im Freien. Laut Evi Mummert umfasst der Markt knapp 30 Stände von Vereinen, Organisationen und Künstlern. So gibt es einen Infostand zum Thema Landwirtschaft und ein Wissensrad der Landfrauen. Das Penzberger Jugendzentrum lädt zum Baumklettern ein. Es gibt kreative Bastel-Angebote, man kann Aquarelle und Messer mit Holzgriffen, Schreibgeräte und Schmuck aus Holz ebenso erwerben wie selbst gemachte Kerzen und Seifen, handgestrickte Trachtenjacken und Westen, sowie Makramee-Halsbänder. Dazu werden syrische Spezialitäten angeboten. Außerdem gibt es Holzspielzeug zu kaufen und am Stand des Siedlervereins wird zum Kickern geladen. Um den Erdbebenopfern in der türkisch-syrischen Grenzregion zu helfen, sollen laut Baumgartner Taschen versteigert werden, die aus alten Tollhub-Bannern gefertigt wurden.

Parallel zum Markttag gibt es ein Rahmenprogramm mit Theatervorführungen und Schnitzeljagd, bevor am Abend das Musik-Kabarett mit dem „Blonden Engel“ den Tag abrundet. „Das wird ein toller Familientag am Samstag. Überall gibt es etwas zu erleben“, verspricht Baumgartner. Über 50 Ehrenamtliche haben laut Mummert dazu beigetragen, das Jubiläums-Tollhub auf die Beine zu stellen, das die Kleinkunst-Initiative seit 25 Jahren organisiert.