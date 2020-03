Abschiedsfeier für Pfarrerin Ursula Schwager: „Ein Schritt, der Respekt verdient“

Ausnahmsweise ein norddeutsches „Tschüss“ gab es für Pfarrerin Ursula Schwager, die von Penzberg nach Hamburg zieht. Beim Abschiedsgottesdienst bekam sie warme Worte und Geschenke mit auf den weiten Weg – und die Sicherheit, dass ihr Wirken in der Gemeinde in Erinnerung bleibt.

VON ARABELLA SCHÄFFLER

Penzberg – Ursula Schwager, Pfarrerin der evangelischen Gemeinde, verlässt Penzberg, um mit ihrem Sohn nach Hamburg zu ziehen. Am vergangenen Sonntag wurde sie offiziell mit einem Gottesdienst und einem Empfang verabschiedet. „Unterwegs um anzukommen“, so das erste Lied, das alle gemeinsam in der vollbesuchten Martin-Luther-Kirche in Penzberg sangen. Passend zu Schwagers neuem Lebensabschnitt. Ihr Sohn hat es in Hamburg in eine international bekannte Ballettschule geschafft. Schwager hatte fünfeinhalb Jahre als Pfarrerin in Penzberg gearbeitet. „Fünfeinhalb Jahre, das ist eine Zeitspanne, in der man wirklich tief eintauchen kann“, sagte das Weilheimer Dekanatsmitglied Bärbel Ehrmann im Abschiedsgottesdienst. Eintauchen in die Jugendarbeit beispielsweise, die Schwager sich „von Anfang an zur Herzensangelegenheit“ gemacht habe. Der Weilheimer Dekan Jörg Hammerbacher lobte den Mut der Pfarrerin. „Ein Schritt, der wirklich Respekt verdient“: Während viele Pfarrer wenig Zeit für ihre Familie hätten, gebe Schwager ihrer Familie den Vorrang.

Etwas Süßes zum Abschied: „Ursula bedeutet Bärin“

Auch nach dem Gottesdienst standen die Menschen Schlange, um die Pfarrerin zu verabschieden und ihr Dankesworte oder Geschenke mit auf den Weg zu geben. Etwas Süßes bekam sie zum Beispiel von Ulrike Wilhelm, evangelische Pfarrerin in Garmisch-Partenkirchen, denn: „Ursula bedeutet Bärin“, und Bären mögen ja bekanntlich Süßes. Was Ursula Schwager außerdem mit einer Bärin gemeinsam habe: Sie beschützt ihr „Junges“ – und zieht mit ihm nach Hamburg. Auch die Jugendgruppe verabschiedete sich, mit der sie einst die mittlerweile wieder eingestellten Pe1-Partys initiiert hatte.

Leidenschaftliche Diskussionen im Kirchenvorstand

Obwohl die Pfarrerin künftig mehrere hundert Kilometer von Penzberg entfernt wohnt, werden ihre Spuren und ihr Wirken die evangelische Gemeinde weiterhin prägen – da waren sich die Redner des Stehempfangs einig. „Du hast mich oft herausgefordert mit deinen philosophischen Gedanken“, sagte Benjamin Idriz, Imam der islamischen Gemeinde. Katharina Lipok von der evangelischen Gemeinde Penzberg stimmte zu: „Wir haben deine rhetorischen Fähigkeiten kennen und schätzen gelernt. Ich selbst erinnere mich da an ein paar leidenschaftliche Diskussionen im Rahmen des Kirchenvorstandes.“ Schwager habe stets versucht, den Mitgliedern die zahlreichen Facetten der Theologie näherzubringen. „Wir haben in den fünfeinhalb Jahren viel zusammen gemacht“, erzählte Bürgermeisterin Elke Zehetner. Sie gab Ursula Schwager einen Penzberger Regenschirm mit, für den „hohen Norden“.

Was Schwager beruflich im Norden machen wird, ist noch unklar. Eine Wohnung hat sie schon, in die sie diesen Monat noch einziehen wird. Dafür kann man nicht nur materielle Geschenke brauchen: Brigitte Hauenstein von der evangelischen Gemeinde gab ihr „einen Engel mit auf den Weg“.

